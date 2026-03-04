Za svaki stil i priliku: Zara ima najkul cipele za proljetne dane

Bilo da tražiš cipele za ured, dnevne šetnje ili večernji izlazak, Zara ima model za svaki stil i priliku. Otkrivamo naše favorite koje vrijedi imati u ormaru ovog proljeća

Proljeće je vrijeme kada napokon spremamo teške čizme i okrećemo se laganijim, razigranijim modelima cipela koji savršeno prate ritam toplijih dana. Ove sezone Zarina se ponuda posebno ističe raznolikošću i dizajnom koji spaja trendove, udobnost i estetiku. Od elegantnih salonki do opuštenih ravnih modela, njihova kolekcija cipela nudi rješenja za svaki stil i svaku priliku.

Elegantne salonke i slingback cipele nezaobilazan su izbor za poslovne kombinacije, ali i za večernje izlaske. Ove sezone dolaze u modernim siluetama, s tankim remenčićima, špicastim vrhovima i suptilnim detaljima koji im daju sofisticiranu notu. Neutralne nijanse poput bež, bijele i crne lako se uklapaju u proljetnu garderobu, dok modeli u pastelnim ili metalik tonovima unose dozu razigranosti.

Za one koji preferiraju udobnost bez odricanja od stila, chic balerinke i ravni modeli nameću se kao savršen svakodnevni izbor. Balerinke ove sezone dolaze u raznim verzijama, od sportskih modela do mary jane s remenčićima, što ih čini idealnima za kombiniranje uz traperice, midi suknje ili lepršave haljine. Ravne cipele, inspirirane minimalističkim dizajnom, lako se uklapaju u urbani stil i donose opuštenu, ali dotjeranu estetiku.

Posebno mjesto u proljetnoj kolekciji zauzimaju i klasične loaferice koje se vraćaju u osvježenom izdanju. Ove cipele savršeno balansiraju između elegantnog i ležernog izgleda te su idealne za posao, ali i za šetnje gradom. Nose se uz sve, potvrđujući svoju svestranost i bezvremensku privlačnost.

Bez obzira tražiš li cipele za ured, slobodno vrijeme ili posebne prigode, Zarina ponuda za proljeće donosi modele za svaki stil i raspoloženje. Naše favorite donosimo u nastavku.

