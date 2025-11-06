Jelena Rozga i Marijana Batinić na KLISAB reviji. Pogledajte što su poznate Hrvatice odjenule

KLISAB, domaći modni brand, revijski je predstavio kolekciju za sezonu ZIMA25. Dizajneri Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić su pred odabranom publikom predstavnika modne, glazbene, kulturne, medijske i društvene scene, prikazali 22 ženska i 11 muških modela na događanju u vlastitoj produkciji. Odjeci viđenog utvrdili su da domaći prêt-à-porter, kada je izveden na ovoj razini, neupitno ima svoju vjernu publiku. Koncept naslovljen SVOGA DVORCA KRALJ, ugrađen je u kolekciju i svaki aspekt njezine revijske prezentacije. Klisab reviju sinoć su posjetili brojni ljubitelji njihovog dizajna poput: Jelena Rozga, Ljupka Gojić Mikić, Nika Turković, Marijana Batinić, Ivana Paradžiković, Luka Nižetić, Miach, Dora Predojević, Anita Dujić, Luciano Plazibat, Pave Elez i brojni drugi.