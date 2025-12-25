Advent u Zagrebu: Jinglingz za Novu godinu donosi zabavu bez stresa

Zagrebački Advent ulazi u svoju kulminaciju, a onaj na Kvatriću pritom obara vlastite rekorde

Nakon tjedana opuštenih druženja, live svirki koje su oduševile sve generacije, mirisa kuhanog vina, tradicionalnih blagdanskih i zimskih jela, ali i onih s neočekivanim twistom, Jinglingz na Kvatriću priprema još nekoliko iznenađenja za brojne posjetitelje - koja se ne propuštaju.

Doček Nove godine na Kvatriću zaokružit će ovu uspješnu priču koja je u samo dvije godine prerasla okvire klasičnog kvartovskog Adventa. Kada sat otkuca ponoć, Kvatrić će još jednom pokazati zašto je mjesto na kojem se Nova godina dočekuje s guštom i bez stresa. Live svirka započinje u 19 sati, a program će na Badnjak i na doček trajati do 2 sata iza ponoći. Posjetitelje oba dana čeka i posebno glazbeno iznenađenje koje će dodatno užariti atmosferu.

Podsjetimo, osim što je ponovno oživio jedan od najpoznatijih zagrebačkih trgova, Jinglingz je pokazao da Advent, čak i nakon toliko godina, još uvijek može iznenaditi svojom opuštenošću i autentičnom atmosferom. Bez pretjerane pompe, ali s puno iskrenog blagdanskog duha, podsjetio je na onaj stari, iskreni osjećaj Božića - susrete, toplinu i zajedništvo na koje smo u užurbanim godinama pomalo zaboravili. Upravo ta jednostavnost učinila je Jinglingz mjestom na kojem se Advent ponovno doživljava, a ne samo obilazi.

Jinglingz

Za sve gurmane, Jinglingz je ponudio široku paletu delicija i zimskih pića po pristupačnim cijenama, što je dodatno oduševilo Zagrepčane i Zagrepčanke te omogućilo svima da uživaju u predblagdanskom razdoblju bez straha za svoj budžet. Od germknedle u kremastom umaku od bijele čokolade, uz dodatak vruće čokolade s pistacijom, preko najveće kobasice na Adventu dugačke čak 35 centimetara, trganog bunceka u krafni, pa sve do „najjačeg” Zege Cheese Steak sendviča i sushija - ovdje se može pronaći ponešto za svakoga. Osim fritula s raznim nadjevima, za sve obožavatelje slatkih zalogaja tu je i legendarni Kaiserschmarrn, poznatiji kao carski drobljenac od donutsa, koji je obožavao i slavni car Franjo Josip.