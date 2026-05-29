Bad Bunny x Zara: Kolekcija o kojoj svi pričaju napokon je stigla

Nakon mjeseci nagađanja, Bad Bunny i Zara napokon su predstavili zajedničku kolekciju “BENITO ANTONIO”. Kolekcija je u vrlo kratkom roku izazvala golem interes, a mnogi je već nazivaju jednom od najzapaženijih modnih suradnji godine

Nakon mjeseci suptilnih najava na najvećim svjetskim pozornicama, suradnja o kojoj se najviše šuškalo u modnom svijetu napokon je ugledala svjetlo dana. Portorikanska superzvijezda Bad Bunny, pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, udružio je snage sa španjolskim modnim divom Zarom kako bi lansirao golemu kolekciju od 150 komada pod nazivom "BENITO ANTONIO". Kolekcija je službeno lansirana 21. svibnja, a važno je istaknuti kako ovo nije samo još jedna celebrity suradnja. Ovo je osoban projekt koji spaja Bad Bunnyjev prepoznatljiv stil s pristupačnošću high street mode te daje pravi uvid u njegov kreativni svijet.

Mjeseci tajnih tragova i jedan Super Bowl

Cijela priča zapravo je krenula mjesecima prije službene objave, i to vrlo pametno osmišljenom kampanjom koju mnogi isprva nisu ni primijetili. Prvi tragovi pojavili su se početkom veljače, kada je Benito postao prvi latino muški izvođač koji je predvodio poluvrijeme Super Bowla. Na pozornici se pojavio u minimalističkom krem outfitu za koji se kasnije otkrilo da je posebno izrađen u suradnji sa Zarom. Bio je to prvi diskretni teaser onoga što dolazi.

Nekoliko mjeseci kasnije, istu je taktiku ponovio i na Met Gali. Na crvenom tepihu pojavio se gotovo neprepoznatljiv, maskiran u stariju verziju sebe, u elegantnom crnom smokingu koji je dizajnirao zajedno sa Zarom. Za Vogue je tada izjavio kako mu je oduvijek bio san na Met Galu nositi nešto što je sam osmislio.

Veliko finale ove tajanstvene najave dogodilo se u njegovom rodnom Portoriku, gdje je Zara svoju trgovinu u trgovačkom centru Plaza Las Américas u San Juanu pretvorila u privremeni pop-up prostor. Lokalni obožavatelji dobili su ekskluzivnu priliku prvi kupiti komade, a iznenađenje je bilo potpuno kada se na otvorenju nenajavljeno pojavio i sam glazbenik.

Kolekcija koja izgleda kao produžetak njegova stila

Stvorena u uskoj suradnji s njegovim dugogodišnjim kreativnim direktorom Janthonyjem Oliverasom, kolekcija od 150 komada vođena je jednim ključnim principom: Benitovim osobnim stilom. Linija se kreće od oštro krojenih odijela opuštenih silueta do prevelikih svakodnevnih komada, teksturiranih materijala i ljetnih komada sa smjelim grafičkim uzorcima. Estetika spaja avangardne siluete s grubim industrijskim teksturama, vidljivim na ispranom traperu i čvrstim platnenim prslucima, stvarajući rodno fluidnu garderobu koja odiše samopouzdanjem.

Oliveras je objasnio kako mu je cilj bio prikazati Benitov stil onakav kakav je danas, bez pokušaja praćenja trendova ili predviđanja budućnosti. Dodao je i kako je svaki komad mogao iskreno zamisliti na njemu, što je bio znak da su na dobrom putu.

Obožavatelji će u kolekciji lako primijetiti i reference na njegovu glazbu, poput izvezene fraze “Nueva Yol” na jednoj od majica. Posebnu pažnju privuklo je i bijelo odijelo koje je nosio na Super Bowlu, a koje je već postalo jedan od najpoželjnijih komada iz kolekcije.

Portoriko kao glavna inspiracija

Cijeli projekt zamišljen je kao ljubavno pismo Portoriku, otoku koji je oblikovao Benita kao umjetnika i osobu. Ta povezanost duboko je utkana u vizualni identitet kampanje, koju je snimio Benitov stalni suradnik, fotograf STILLZ. U suradnji s pariškom kreativnom agencijom M/M Paris, vizualni narativ crpi inspiraciju iz često neprimjetnih detalja portorikanske infrastrukture - električnih stupova, uličnih tekstura i ručno izrađenih predmeta.

Upečatljive fotografije prikazuju Benita samog pored drvenog čamca čije je jedro sačinjeno od odjeće iz kolekcije, savršeno hvatajući njegov promišljen i samotnjački pristup izgradnji vlastitog svijeta. Kolekcija slavi mjesta koja su ga oblikovala, instinkt koji ga vodi i identitet koji definira sve što stvara, čineći je jednom od najintimnijih modnih priča godine.

Više od suradnje: Zarin strateški zaokret

Ova suradnja dolazi u ključnom trenutku za Zaru. Pod vodstvom Marte Ortege, kćeri osnivača Amancija Ortege, brend provodi strategiju repozicioniranja, odmičući se od svoje temeljne pozicije na tržištu i povezujući se s luksuznim dizajnerima i ikonama pop kulture. Partnerstva s imenima poput Johna Galliana i Willyja Chavarrije signaliziraju novu eru za Inditexov vodeći brend. Potez se pokazao uspješnim; prema podacima tvrtke Kantar, Zara je nedavno pretekla Nike i postala najvrjedniji modni brend na svijetu, s procijenjenom vrijednošću koja premašuje 44 milijarde dolara.

Kolekcija "BENITO ANTONIO" stoga je više od pukog spajanja glazbe i mode. To je strateški potez koji Zari omogućuje da iskoristi ogroman kulturni utjecaj Bad Bunnyja, dok istovremeno glazbeniku nudi platformu da svoj jedinstveni stil učini dostupnim milijunima obožavatelja diljem svijeta. To je spoj koji se pokazao kao dobitna kombinacija, stvarajući autentičnu priču koja odjekuje daleko izvan modnih krugova.

Komadi iz kolekcije dostupni su u odabranim Zara trgovinama, kao i na službenoj web stranici. Neke od naših favorita donosimo u nastavku.

Sako - 129 € i hlače - 69,95 €

Sportska majica - 49,95 €, hlače - 39,95 € i torba - 49,95 €

Majica - 39,95 €, hlače - 49,95 € i torba - 29,95 €

Majica - 59,95 €, hlače - 39,95 € i torba - 49,95 €

Majica - 25,95 € i hlače - 49,95 €

Jaknica - 59,95 € i hlače - 39,95 €