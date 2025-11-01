Antonija Blaće i Mirna Čužić u finalu 'Života na vagi' savršeno nosile elegantne komade poznatih brendova

Završilo je veliko finale devete sezone RTL-ovog showa "Život na vagi". Sinoć je završetak showa bio ispunjen emocijama i srećom, a svaki kandidat je oduševio svojom transformacijom. Uz njih su nas svojim modnim odabirom oduševile voditeljica Antonija Blaće i trenerica Mirna Čužić. Odlučile su za klasične outfite - odijela i haljinu.

Antonija Blaće bila je posebno elegantna u odijelima. Prvo je zasjala u odijelu od baršuna u zagasitoj narančastoj španjolskog brenda Mango, kombinirala ga je s jednostavnom bijelom košuljom Mona i visokim potpeticama. Druga kombinacija također je bilo odijelo.

RTL

Crno odijelo s naglašenim ramenima i jednostavnim strukiranim blejzerom brenda Mona savršeno je pristajalo Antoniji. Jedini detalj na ovoj elegantnoj kombinaciji su zlatni gumbi. Uz elegantne kombinacije nosila je raspuštenu kosu i neutralan make-up.

RTL

Trenerica Mirna Čužić isto se odlučila za klasiku i crnu boju, nosila je upečatljivu haljini s američkim izrezom brenda COAST. Niska punđa također je odlično naglasila jednostavnost i eleganciju cijelog looka.

Obje dame svojim modnim odabirom su potvrdile da znaju odabrati najbolje za sebe te istaknuti svoju ljepotu i ženstvenost.

RTL

RTL

RTL