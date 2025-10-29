Anne Hathaway poput vile u crvenoj haljini. Pronašli smo crvene haljine za posebne prilike

Anne Hathaway izgledala je eterično na crvenom tepihu na dodjeli WWD Honors 2025 u New Yorku. Na ovom događanju okupile su se mnoge poznate osobe iz svijeta mode i zabave, odjevene u raskošne kreacije. Zvijezda filma 'Vrag nosi Pradu' bila je jedna od najbolje odjevenih te večeri, odabravši vatreno crvenu haljinu

Anne Hathaway privlačila je poglede na dodjeli WWD Honors 2025, održanoj 28. listopada u Cipriani South Street u New Yorku, noseći elegantnu haljinu modne kuće Valentino. Na svečanosti se pojavila u pratnji supruga Adama Shulmana. Dok je on nosio klasično crno odijelo i besprijekorno bijelu košulju, glumica je zasjala u upečatljivoj crvenoj haljini talijanskog brenda.

Profimedia

Profimedia

Njezina večernja haljina istaknula se jedinstvenim dizajnom. Gornji dio do struka bio je izrađen od naborane tkanine, dok je donji dio činila raskošna, teksturirana višeslojna suknja. Tanke naramenice, koje su se sprijeda spajale u crvenu mašnu i vizualno dijelile gornji i donji dio haljine, dodatno su naglasile njezinu ženstvenost.

Profimedia

Isti motiv mašne, u stilu tankih špageti-naramenica, služio je i za pričvršćivanje haljine. Duge rese koje su padale s naramenica te valoviti uzorak na suknji dali su haljini dojam lakoće i pokreta. Anne Hathaway je za ovu prigodu odabrala suptilan make-up u ružičastim tonovima te nakit od dijamanata – naušnice, narukvicu i prstenje. Kosu je nosila raspuštenu, uredno oblikovanu u polupodignutu frizuru.

Profimedia

Podsjetimo, Hathaway smo posljednji put gledali prošle godine u filmu "The Idea of You", dok se za 2026. godinu već najavljuje njezin povratak u velikim projektima, uključujući "Vrag nosi Pradu 2" i "Odiseju".

Eterični modeli iz om iljenih high street brendova

Inspirirani prekrasnom haljinom Anne Hathaway pronašli smo eterične haljine iz high street trgovina po pristupačnim cijenama, mogu se nositi u svečanim prilikama kao što je vjenčanje, ali i za nadolazeće partyje u prosincu. Sve smo bliži najljepšem periodu u godini.

Zara, satenska haljina s maramom i šišmiš rukavima - 89,95 €

Zara, duga haljina s američkim izrezom - 59,95 €

Mango, haljina A-kroja s asimetričnim izrezom - 59,99 €

Mango, haljina bez naramenica - 240 €

Mohito, crvena maxi haljina - 89,99 €