Anne Hathaway kao iz snova: Ova haljina kao da je satkana od oblaka

Slavna američka glumica Anne Hathaway ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najelegantnijih žena Hollywooda. Na njujorškoj premijeri svog dugoočekivanog filma "Mother Mary", održanoj u ponedjeljak, 13. travnja, pojavila se u izdanju koje je istovremeno bilo avangardno, eterično i posve nezaboravno, ostavivši bez daha i modne kritičare i obožavatelje. U moru glamuroznih toaleta koje inače viđamo na crvenim tepisima, njezina je pojava djelovala poput daška svježeg zraka, potvrđujući njezin status ikone stila koja se ne boji riskirati.

Premijera, upriličena u kultnom kinu Metrograph u srcu New Yorka, okupila je glumačku i kreativnu ekipu filma, no svi pogledi bili su usmjereni prema glavnoj zvijezdi večeri. Anne Hathaway, koja u filmu tumači naslovnu ulogu, na crveni je tepih kročila s prepoznatljivim osmijehom, a njezina odjevna kombinacija odmah je postala glavna tema razgovora. Odlučila se za kreaciju koja je više nalikovala umjetničkoj skulpturi nego klasičnoj večernjoj haljini, a koja je savršeno odražavala smjelu i inovativnu prirodu filma koji je predstavljala.

Haljina kao umjetnička instalacija

Za ovu svečanu prigodu, glumica je odabrala prilagođenu haljinu renomirane modne kuće Lever Couture, djelo koje potječe iz njihove hvaljene kolekcije za jesen i zimu 2025., simbolično nazvane "Anatomy of Identity" (Anatomija identiteta). I doista, činilo se kao da je haljina postala dio njezinog identiteta te večeri. Kreacija, prozračna i voluminozna, sačinjena od slojeva nježnog materijala, podsjećala je na oblak ili šećernu vatu, stvarajući dojam kao da glumica lebdi crvenim tepihom.

Struktura haljine bila je istovremeno delikatna i moćna. Iako je na prvi pogled djelovala krhko, njezina složena izrada i skulpturalni oblici svjedočili su o satima preciznog rada i viziji dizajnera. Svaki pokret glumice oživljavao je haljinu, stvarajući dinamičnu igru svjetla i sjene koja je plijenila pažnju fotografa. Odabirom ovako upečatljivog komada, Hathaway je poslala jasnu poruku: moda nije samo odjeća, već i oblik izražavanja, umjetnost koja nadilazi puke trendove. Ostatak izgleda bio je decentno stiliziran kako bi sva pažnja ostala na remek-djelu od haljine, uz jednostavnu frizuru i diskretan make-up koji su naglasili njezinu prirodnu ljepotu.

Epska pop melodrama o slavi i odnosima

Film "Mother Mary" najavljuje se kao epska pop melodrama koja istražuje kompleksan svijet glazbene industrije i visoke mode. Redateljsku palicu drži cijenjeni David Lowery, poznat po svom vizualno dojmljivom i emotivno nabijenom stilu, što publici jamči jedinstveno filmsko iskustvo.

Radnja filma prati život pop ikone Mother Mary, koju tumači upravo Hathaway, te se usredotočuje na njezin turbulentan, ali i duboko povezan odnos s uglednom modnom dizajnericom, u čijoj je ulozi briljantna Michaela Coel. Njihov odnos okosnica je priče koja istražuje teme slave, kreativnosti, žrtve i zamršenih veza koje se stvaraju pod svjetlima reflektora. Na premijeri su se uz Hathaway i Coel pojavile i druge zvijezde filma, uključujući i svestranu umjetnicu FKA twigs, čime je crveni tepih bio ispunjen iznimnim talentom.