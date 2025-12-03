S posla na domjenak? O da! Alma savjetuje kako dnevni look transformirati u večernji

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Počeo je taj divni prosinac kojem se svi veselimo... a onda kad dođe, često sve izgleda kao trčanje po pokretnoj traci kojoj svako malo netko pojača brzinu - pa ti sad svladaj tehniku trčanja da sve stigneš! Godina se poslovno završava pa se radni dan često produljuje, privatnih obaveza (dječje priredbe, mini vikend putovanja, a i generalka stana nije na odmet) sve je više, a uz to je stiglo pregršt pozivnica na različite domjenke na kojima se jednostavno morate pojaviti.

Živite li u Zagrebu, prometni kolaps često će vas motivirati da ujutro osmislite svoj total look za cijeli dan. Dakle, ujutro odjenite ono u čemu ćete moći i na domjenak!

OK, nemojte odmah sve vizualizirati! Sigurno nećete na posao ići u šljokičastom topiću ili haljinici, sigurno nećete veliku poslovnu torbu zamijeniti clutch torbom, sigurno nećete ujutro zabljesnuti u uredu sa šljokicama na kapcima i crvenim ružom. Nećete, ali ćete upravo to ponijeti sa sobom u ured i onda se, kad prestanu poslovne obaveze, na brzinu transformirati i tako zablistati na mjestu na kojem se domjenak održava.

Komadi koje možeš transformirati

Kako transformirati baznu eleganciju u party kombinaciju? Evo nekoliko primjera s kojima nećeš pogriješiti, a koji ujutro neće zauzimati puno mjesta uz ono što nosiš na posao (posebno ako ideš javnim gradskim prijevozom).

Jedno odijelo - bezbroj mogućnosti! Zapamti to kad ujutro odijevaš svoje poslovno odijelo. Ono može biti klasično, najklasičnije ali i vrlo trendy odijelo napravljeno od pliša. U uredu će klasično odijelo izgledati vrlo šik uz košulju ili dolčevitu, odijelo od pliša svakako u kombinaciji s mat baznim komadima kako bi se smanjila njegova dominacija. U modnoj transformaciji za domjenak odijelo može funkcionirati samostalno - bez majice ili topa u kombinaciji s pokojim modnim detaljem (velike naušnice, choker) ili uz šljokičasti ili top od čipke. U ovoj priči sako možete ostaviti u automobilu, a hlače kombinirati s majicom koja je posuta perlicama, šljokicama ili s motivima na koje smo navikli u prosincu.

Šik suknja - modna kameleonka! Upravo ovako bi se mogla opisati plisirana suknja koja se ciklički pojavljuje u outfitima svake zime. Odaberi suknju napravljenu od pliša ili satena te je za posao kombiniraj uz dolčevitu s dugim rukavima, a za izlazak uz bijelu dolčevitu bez rukava. Dobar je primjer tamnocrvena suknja i bijela dolčevita bez rukava koju upotpunite konkretnim komadima nakita.

Moć bijele košulje možeš doživjeti i ovog prosinca. Odaberi model košulje koja je u isto vrijeme i klasična i šik. Dobar primjer je bijela košulja s neobičnim rukavima koju kombiniraj klasično (uz jednostavne hlače) u uredu. Kad završi radni dan, brzinski hlače zamijeni šljokastom minicom, dodaj malo nakita i crveni ruž na usne i kreni poput dive na božićni domjenak.

Dodaj malo začina...

Haljina od pliša može i na posao! Pliš se smatra zimskom tkaninom i upravo zato se po bontonu može odjenuti i na posao. Radiš li u okruženju u kojem se poštuje formalni dresscode, ovakvu haljinu možeš kombinirati s bijelom košuljom koju odjeni ispod, ili uz klasičan mat sako. Za domjenak - ova haljina je komad koji te pretvara u trendsetericu. Dodaj samo malo šljokičastog nakita, zanimljivu torbu i malo šljokica na lice.

Dodaj malo začina. To je modni savjet s kojim nikad nećeš pogriješiti. I najjednostavniji odjevni look može izgledati drugačije ako ga začiniš zanimljivim nakitom. Uz blještave naušnice, veliku ogrlicu, clutch sa šljokicama, a ovog prosinca nećeš pogriješiti ako odabereš modne detalje s popularnim mašnama. I dodaš outfitu malo (crvene) boje...

Stilistica Alma Premerl Zoko vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!