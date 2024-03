Upečatljivi mikro trendovi koje ćemo nositi ovog proljeća

U svijetu mode trendovi se mijenjaju jako brzo i dinamično pa uistinu nema smisla obraćati pažnju na svaki trend koji se pojavi na modnoj sceni. Osim velikih modnih kuća i brendova, u posljednjih nekoliko godina trendove sve više diktiraju i društvene mreže poput TikToka. Takvi trendovi u kratkom roku postaju viralni, ali su najčešće i vrlo kratkog vijeka.

S druge strane, postoje i oni neki veći trendovi koji su nosivi u stvarnom životu, svatko ih može uklopiti u svoj stil i uvijek djeluju aktualno. To su oni trendovi koji nas zanimaju i na koje vrijedi obratiti pozornost. I ovog proljeća na modnoj sceni istaknuli su se brojni neodoljivi mikro-trendovi, poput upečatljivih uzoraka pa do efektnih traper komada. U nastavku smo izdvojile one koji se odnose na bezvremenske komade te su prilagodljivi svakom stilu. Idealan su izbor ako želiš unijeti dozu osvježenja u svoju garderobu, a ujedno je riječ o komadima koje ćeš moći nositi još sezonama.