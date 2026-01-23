10 savršenih: Sakoi sa sniženja u koje se isplati uložiti ove sezone

Kao bezvremenski klasik koji se prilagođava različitim stilovima i prilikama, sako je uvijek siguran izbor za ulaganje. Budući da su sezonska sniženja još u tijeku, upravo je sada idealan trenutak za pronalazak kvalitetnog sakoa po znatno povoljnijoj cijeni

Sako je jedan od onih odjevnih komada koji ne poznaje prolaznost trendova. Bez obzira na sezonu, modne cikluse ili promjene trendova, dobro krojen sako uvijek zadržava svoje mjesto u garderobi. Upravo zato smatra se jednim od najsigurnijih modnih ulaganja – komadom koji se nosi godinama, lako kombinira i u svakoj prilici ostavlja dojam promišljenog stila.

Njegova najveća prednost leži u svestranosti. Isti sako može funkcionirati u poslovnom okruženju, u ležernim dnevnim kombinacijama s trapericama ili u večernjim izlascima, prebačen preko haljine ili topa. Klasični krojevi i neutralne boje omogućuju bezbroj kombinacija, dok moderniji modeli s naglašenim ramenima ili blago oversized siluetom unose dozu svježine u svaku odjevnu kombinaciju.

Budući da su sezonska sniženja još uvijek u tijeku, ovo je idealan trenutak za ulaganje u kvalitetan sako. Modeli koji su još donedavno bili cjenovno nedostupni sada se mogu pronaći po znatno povoljnijim cijenama, a riječ je o komadima koji će biti aktualni i tijekom nove sezone. Upravo su sniženja prilika da se posegne za boljim materijalima i preciznijim krojevima, bez kompromisa po pitanju stila.

Prilikom kupnje važno je obratiti pozornost na nekoliko ključnih elemenata. Materijal bi trebao biti dovoljno čvrst da zadrži formu, ali i ugodan za nošenje tijekom cijelog dana. Za hladniju sezonu dobar su izbor modeli od vune, dok su za toplije dane savršen odabir sakoi od lana ili viskoze. Boje poput crne, sive, bež ili tamnoplave pokazale su se kao dugoročno najsigurniji izbor, dok suptilni uzorci poput prugica i kariranog printa mogu biti dobar dodatak garderobi ako se lako uklapaju u postojeće kombinacije.

U nastavku izdvajamo deset najboljih modela sakoa sa sniženja koji će se lako uklopiti u svaki ormar. Ovi modeli spajaju kvalitetu, nosivost i bezvremenski dizajn, te će jednako dobro funkcionirati danas, ali i u sezonama koje dolaze.

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €

H&M - 22,99 €

H&M - 22,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 35,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 49,95 €