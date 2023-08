Let's talk about... Znaš li što tvoja omiljena poza govori o tebi?

Seks o kojem maštamo možemo usporediti sa cirkusom - obiluje ludostima, a mi smo akrobati koji ih mogu izvesti bez muke. Naravno u trikoima i s pripadajućom aparaturom. No, kada dođe do realizacije, sve položimo na jednu kartu i "vozi Miško!". Drugim riječima postoje poze koje nas bez dvojbe vode do vrhunca i to autocestom.

Ni jedna od njih, priznaj si, ne uključuje položaje u kojima ne znaš gdje ti je guza, a gdje glava ili ne možeš razaznati koja je tvoja, a koja njegova noga. Ne nose bez razloga titulu kultnih, poze poput misionarske, doggyja, kaubojke… U njima najčešće doživljavamo orgazme. Mi najčešće, oni najbrže.

Želiš li bolje upoznati samu sebe, zaviri pod plahte. Naime, način na koji se ponašaš tijekom seksa, odnosno poze u seksu koje preferiraš i koji te najviše "pale", puno govore o tvojoj osobnosti, ali i o tome što osjećaš za partnera. Seks sam po sebi ne mora značiti ljubav, no, složit ćeš se, najljepši je kada je iz ljubavi.

