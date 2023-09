Sitnice ih odaju: 4 dobro čuvane tajne koje ženskaroši skrivaju od žena

Postoje različite vrste ljubavnih odnosa, a ono što je najvažnije je da su ljudi iskreni i da su pristali na određene uvjete u ljubavnoj vezi. No život je prepun neiskrenih odnosa i velikih razočaranja u ljubavi pa stoga nije neobično što mnoge žene misle da su muškarci varalice i da im se ne može vjerovati.

Pisac lan Roger Currie bavi se ljubavnim odnosima te savjetuje ljude, ali i sam je priznao da je bio ženskaroš. Upravo zbog toga su zanimljivi njegovi savjeti ženama, objasnio je za Your Tango na što žene trebaju obratiti pažnju i zašto nikada ne smiju misliti da mogu promijeniti ovu vrstu muškaraca. A njegove savjete možeš pronaći u nastavku.

Postoji razlika između igrača i prevaranta

Postoje dvije vrste ženskaroša: igrači i prevaranti. Prve bi trebalo poštovati, dok bi druge trebalo prezirati. Postoji razlika između igrača i prevaranata (varalica). Sigurno se pitaš u čemu je razlika? Igrači će biti s više žena, ali će biti otvoreni te priznati da im je za seksualno zadovoljstvo potrebno više od jedne žene. Ova vrsta ženskaroša ne pokušava sakriti ili prešutjeti ovu činjenicu. Samo monogamija nije njihova stvar.

Žene trebaju poštovati muškarce koji su iskreni prema njima, čak i kada objašnjavaju da ne mogu biti samo s jednom ženom. No prevaranti su potpuno druga priča; oni imaju odnose s više žena, ali uvijek pod nekim izgovorom. Osim toga predstavljat će se kao osoba koje želi monogamnu vezu, ali duboko u sebi tražit će raznolikost u spavaćoj sobi. Oni su vrlo manipulativni i poigravaju se s tuđim emocijama.

Neki muškarci su vjerni samo pod određenim uvjetima

Možda ovo zvuči neobično, ali vjernost kod nekih muškaraca ovisi o okolnostima. I u tom slučaju važne su tri stvari. Za početak, ako misliš da je neki muškarac zgodan, šarmantan i vrijedan truda velika je vjerojatnost da i druge žene isto misle o njemu. Žene će se natjecati kako bi osigurale društvo određenih muškaraca. Također ako muškarac ima reputaciju zavodnika ženama će biti privlačniji. I na kraju, muškarcu je vrlo lako biti vjeran ako može imati odnose samo s jednom ženom, ali ako nekoliko žena želi biti s njim onda će teže ostvariti monogamnu vezu.

Ljubavnica vrlo rijetko postaje dugoročna partnerica ili supruga

Kada žena odluči biti ljubavnica ili žena za kratku aferu postoji velika vjerojatnost da nikada u tom odnosu neće postati supruga ili dugoročna partnerica. Postoje mnoge žene koje naivno misle da će ako krenu u odnos kao "druga žena" prije ili kasnije će postati puno više u tom odnosu. Ovo nije nemoguće, ali je iznimno rijetko jer muškarci neke žene biraju za žene ili djevojke, dok s drugima samo žele kratku avanturu. Osim toga postoji ioš nekoliko zanimljivih činjenica.

Većina muškaraca želi izlaziti i biti u braku sa ženom koja ih podsjeća njihovu majku. Ako ga žena podvjesno na nekoj razini podsjeća na njegovu maju, tada će njegova podsvijest ili svijest ženu staviti u kategoriju "djevojka" ili "supruga". S druge strane, ako muškarac vidi kod žene samo fizičke kvalitete onda će se odlučiti samo za ležernu vezu. No žene trebaju znati da ako žele biti supruga ili djevojka određenom muškarcu onda je najgora stvar započeti odnos kao ljubavnica. Automatski gubi poštovanje u muškarčevim očima, a vjerojatnost da se taj status pretvori u prvo mjesto su slabije.

Žena ne može promijeniti ženskaroša

I bez obzira na to što je na kraju, ovo je vrlo važno. Žene se ne smiju zavaravati i vjerovati da će promijeniti ženskaroša u monogamnog muškaraca koji želi brak. To se ne može učiniti. Također iz te točke žene trebaju prestati govoriti "da su svi muškarci lažljivci i ženskaroši", jer to nije cijela istina. Žene trebaju prihvatiti činjenicu da postoje muškarci koji će biti jako poželjni. Najbolje je da otkrij koje su njegove želje, interesi i namjere te onda donose odluke prema tome.