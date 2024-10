Tajne solo seksa: 10 vrućih savjeta za masturbaciju

Čak i ako misliš da si već usavršila solo-seks, nove tehnike masturbacije mogle bi te naučiti da više upoznaš svoje tijelo i da se zadovoljiš na posve novi način. Želiš orgazam i promjenu rutine masturbacije? Istražili smo što će ti pri tome pomoći.

Masturbacija kod žena

No, za početak jesi li znala da klitoris ima više od 8000 živčanih završetaka. Ključan je za postizanje orgazma pa je zato najčešće u fokusu stimulacije. Osim fizičkog zadovoljstva, masturbacija pruža priliku za upoznavanje tijela i seksualnih želja, zbog čega možeš poboljšati kvalitetu seksa s partnerom.

Ženska masturbacija ima i zdravstvene prednosti. Smanjuje stres, dovodi do boljeg sna, olakšava menstrualne bolove i jača samopouzdanje. Ipak, masturbacija je još uvijek tabu u društvu, no zato smo mi ovdje kako bi se riješila osjećaja srama. Masturbacija kod žena potpuno je prirodan proces i dio seksualnog života.

Ona je način istraživanja vlastitog užitka i ne mora značiti da ako masturbiraš nisi zadovoljna u vezi. Upravo suprotno, mnoge žene koje masturbiraju imaju zadovoljavajuće veze, a ono što nauče o masturbaciji dijele s partnerima kako bi im se poboljšao seksualni život.

Kako se samozadovoljavati?

A došli smo i do onog najsočnijeg dijela. Kako se zapravo samozadovoljiti? Budući da je masturbacija jedan od najprirodnijih i najzdravijih načina na koji žene mogu istražiti svoje tijelo, zadovoljstvo i seksualne potrebe, istražili smo koji savjeti će ti najviše pomoći

Prvi i najvažniji korak u samozadovoljavanju je upoznavanje vlastitog tijela. Svaka žena je jedinstvena i osjetljivost različitih dijelova tijela može varirati.

Ne ograničavaj lubrikant samo na penetraciju partnera

Ako želiš uključiti penetraciju u svoju rutinu masturbacije, lubrikant može pomoći da dildo ili prst uđu mnogo lakše i prirodnije. Ali manje poznata činjenica je da također može poboljšati stimulaciju klitorisa, kaže seksualna edukatorica Erica Smith.

"Kada vam je vagina skliska, puno ju je lakše istraživati ​​rukama, a također smanjuje trenje o klitoris, što nekima može biti bolno ili neugodno", objašnjava Smith. Ona također predlaže korištenje maziva s bilo kojom vrstom igračke, čak i ako imaš prirodnu lubrikaciju i ne misliš da ti "treba". "Ne radi se zapravo o tome da vam treba, već o tome da ga dodate kao poboljšanje", kaže ona. Ako koristiš igračke, Smith preporučuje lubrikant na bazi vode, jer silikonske formule mogu razbiti silikonske seksualne igračke.

Daj prednost predigri i za solo seks

Usklađivanje s osjećajima svog tijela ključno je za uživanje u masturbaciji - i seksu općenito - a jedan od načina da razviješ ovu vrstu svjesnosti jest proširiti svoju definiciju samozadovoljstva izvan seksualnog dodira, rekla je seksualna edukatorica Bianca I. Laureano. To bi moglo značiti korištenje mirisa u kojem uživaš u kupki i obraćanje pažnje na promjene u temperaturi vode ili nanošenje losiona i primjećivanje kako se osjećaju različiti dijelovi tvoje kože, kaže ona.

Ako ti još nije sasvim ugodno s masturbacijom, olakšati put neseksualnim dodirom može biti neprijeteći način za početak, dodaje Laureano. Možeš početi s malim stvarima, poput masiranja ruke ili nošenja odjeće s teksturama u kojima uživaš. "Često masturbacija zahtijeva razinu ugodnosti i sigurnosti", kaže Laureano i dodaje da stoga treba početi od manje zastrašujućeg mjesta što će kasnije potaknuti daljnje širenje i na druge dijelove tijela te ugodu samododirivanja i samozadovoljavanja.

Upoznaj svoj klitoris

Znamo da je to stara vijest za većinu žena, ali klitoris može biti ključ za solo zadovoljstvo: prema istraživanju više od 1000 žena objavljenom u časopisu Sex and Marital Therapy iz 2017., tri četvrtine žena rekle su da je stimulacija klitorisa ili neophodna za orgazam ili pojačava iskustvo.

Ali ako nisi odvojila vrijeme da stvarno upoznaš svoj klitoris, vrijedi uložiti malo vremena i truda, jer svaki klitoris reagira na različite vrste dodira. Neke žene, na primjer, više vole izravan pritisak, dok druge više preferiraju lagano dodirivanje, gotovo tapkanje, kaže za Self seksualna edukatorica Marla Renee Stewart. "Kada je riječ o otkrivanju što najbolje odgovara vašem slučaju, pronalaženje prave igračke može pomoći u istraživanju", kaže ona.

Pruži si tretman cijelog tijela

Dok je klitoris središte užitka mnogih žena, samo fokusiranje na njega isključuje druge dijelove tijela koji mogu ozbiljno povećati tvoj užitak - razmisli samo o razlici između trljanja stopala i masaže cijelog tijela. "Istraživanje različitih dijelova vašeg tijela - rukom ili vibratorom - može dovesti do sporijeg razvoja orgazma ili ćete možda osjetiti različite vrste orgazma koje još niste iskusili", kaže za SELF seksualni edukator Nat DiFrank. "Ovo istraživanje također može biti od velike pomoći ženama koje imaju spolnu disforiju ili imaju seksualnu traumu zbog koje bi dodirivanje ili centriranje genitalija moglo biti neugodno."

Zapamti da igračke mogu biti jako zabavne

Posramljivanje oko korištenja seks igračaka je, srećom, sve manje prisutno, ali tabu nije jedini razlog zašto ih možda ne prihvaćaš. Možda se sasvim dobro snalaziš bez igračke ili ne znaš odakle početi s njom. Ako ti je s prstima bolje, u redu, ali "mnoge žene smatraju da im igračke doprinose užitku i kada su same i kada su s partnerom", kaže za SELF-u Laurie Mintz, doktorica znanosti, seksualna terapeutkinja i autorica knjige Becoming Cliterate. Jedna studija iz 2009., provedena na više od 2000 žena i objavljena u Journal of Sexual Medicine pokazala je da su sudionice koje su koristile vibratore prijavile bolje cjelokupno seksualno funkcioniranje, uključujući povećano uzbuđenje i češće orgazme.

A u slučaju da si zabrinuta, malo je vjerojatno da ćeš postati 'ovisna' o vibratoru, ili da će zamijeniti tvog partnera ili desenzibilizirati tvoj klitoris, dodaje dr. Mintz. Oni vam, međutim, mogu "dati vrstu stimulacije koja će vas najvjerojatnije dovesti do orgazma", kaže ona. Nisi sigurna odakle početi s igračkama? "Snažno preporučujem da počnete s klitoralnim vibratorom, posebno onim s više brzina i mogućnosti", kaže ona.

Oslobodi svoj um - ostalo će uslijediti

Drugi način da postaneš više uključena tijekom svog seksi vremena za sebe je da prestaneš s hiper-fokusiranjem na postizanje orgazma. "Otpuštanje tog plana omogućuje nam da otkrijemo nove ugodne terene i povećamo svoju erotsku inteligenciju", kaže somatska seksologinja Jaiya Ma.

Ona predlaže da odvojiš samo 10 ili 15 minuta za masturbaciju bez cilja, tijekom koje možeš stimulirati različite dijelove svoje vagine i okolnih područja različitim vrstama dodira, mijenjajući brzinu i pritisak. "Možete istraživati oko klitorisa, unutar nabora gdje se vaša unutarnja strana bedara spaja sa zdjelicom", kaže Ma. Kada ti pažnja počne lutati, vrati je natrag u svoje tijelo kako bi se prilagodila osjećajima koje osjećaš. Možeš aktivno izbjegavati orgazam ili dopustiti da se dogodi ako se dogodi sam; ključ je ne forsirati, ističe seksologinja.

Manje je više - barem kad je zadovoljstvo u pitanju

S obzirom na sve klišeje o "neuhvatljivom ženskom orgazmu", nije ni čudo što mnogi od nas misle da trebamo 'počastiti' klitoris vibracijom na najvišoj postavci kako bismo doživjele orgazam. Ali klitorisi su super osjetljivi - možda čak ne moraš niti dodirivati ​​svoj da bi osjetila intenzivan užitak. "Jedna od najvećih pogrešaka koju vidim da žene čine je mišljenje da trebaju uspostaviti izravan kontakt sa svojim klitorisom", govori seksualna terapeutkinja Vanessa Marin. "Za mnoge žene, klitoris je previše osjetljiv za to."

Čak i ako se osjećaš sasvim dobro uz snažnu stimulaciju, eksperimentiranje s različitim razinama intenziteta može ti pomoći da još bolje upoznaš svoje tijelo. Marin predlaže eksperimentiranje s donjim rubljem na sebi kada masturbiraš ili dodirivanjem područja oko klitorisa sa skinutim donjim rubljem. "Također možete pokušati trljati usne ili čak kružiti oko klitorisa (ali ne dodirujući ga izravno)", kaže ona. Ako ti je potrebno (ili jednostavno voliš) više stimulacije, ni u tome nema ništa loše, ali može ti pomoći da prvo dobiješ osjećaj svoje osjetljivosti kako bi mogla pronaći svoju slatku točku.

Dodaj vode - s tušem ili bez njega

Glava tuša je ikona samozadovoljavanja i to s dobrim razlogom: "Odvojiva glava tuša s više brzina može biti prekrasan način da se upustite u ljubav prema sebi", kaže za SELF Markie Twist, doktorica znanosti, bračna i obiteljska terapeutkinja i certificirana edukatorica o seksualnosti. "Možete kontrolirati brzinu, pritisak i pozicioniranje - i nema čišćenja."

Međutim, ako nemaš tuš ili tvoja tuš kabina nije dorasla zadatku, tvoja slavina za kadu također može ponuditi obilje užitka. "Možete leći na leđa i podići noge s obje strane slavine dok vam voda teče između nogu, na klitoris i u vaginalni otvor", kaže dr. Twist.

Zavedi samu sebe

Znaš kako obroci mogu biti slađi kada sama pripremiš i skuhaš sve sastojke, postaviš stol i pustiš neku glazbu? Masturbacija je često bolja ako možeš angažirati i više svojih osjetila, rekla je Janet Brito, doktorica znanosti i seksualna terapeutkinja. Stoga razmisli o tome da napraviš ritual iz samozadovoljstva: "Promijenite plahte, uključite glazbu ili prigušite svjetla", predlaže ona. "Prepustite se osjetilnom iskustvu i pretvorite masturbaciju u brigu o sebi, ljubav prema sebi i prihvaćanje užitka."

Kako bi intenzivnije osjetila svako osjetilno iskustvo, dr. Brito predlaže primjenu nekih od principa svjesnosti na seanse masturbacije. To može značiti da primijetiš i postaneš znatiželjna o svojim tjelesnim senzacijama i erotskim mislima, kao i da ne osuđuješ svoje iskustvo. “Pokušajte si dopustiti da se oslobodite krivnje i srama", kaže ona. "Ako se pojave negativne misli, zamislite da ih stavljate na oblak ili u potok koji ih nosi, što vam može pomoći da se odvojite od njih."

"Primjena svjesnosti u svojoj praksi masturbacije pomaže vam da ostanete prisutni sami sa sobom i isključite dosadne smetnje koje mogu stati na putu užitka", objasnila je seksualna edukatorica Angel Russell. Ona predlaže da započneš osnovnu svakodnevnu praksu meditacije (aplikacija za meditaciju može ti pomoći u ovome) kako bi naučila tehnike svjesnosti koje možeš primijeniti na svojim sesijama solo seksa. Možda ćeš primijetiti kakav je svaki dodir na tvojoj koži, na primjer, i pokušati vratiti svoj um na te senzacije svaki put kada počne lutati.

Istraži nove solo položaje

Ako si se ikad dodatno zabavila u krevetu s partnerom zahvaljujući novoj poziciji za seks, nećeš se iznenaditi kada saznaš da je jedan od najboljih savjeta za masturbaciju mijenjati svoje pokrete. "Različiti položaji donose različite senzacije i mogu stvoriti intenzivnije orgazme", istaknula je za Self seksualna edukatorica Meka Nicole.

Ona predlaže sjedenje na koljenima za veći raspon pokreta i lakše istraživanje cijelog tijela, ustajanje na sve četiri za povećanu napetost mišića nogu i zdjelice (što može pojačati osjećaje u tim područjima) i sjedenje u stolici za bolji pristup vagini. "Voditi ljubav sa samim sobom može biti jednako pustolovno kao i vođenje ljubavi s nekim drugim", kaže ona. Svjesnost da imaš nove položaje kojima se možeš veseliti također može povećati tvoje iščekivanje masturbacije, tako da je iskustvo još ugodnije kada konačno ostaneš sama.

Bez obzira na to jesi li početnica ili iskusna u samozadovoljavanju, ključno je slušati svoje tijelo, opustiti se i istraživati bez osjećaja srama ili nelagode. Otvoreno razgovaranje o ovoj temi, kao i istraživanje različitih metoda i tehnika, može pomoći u uklanjanju osjećaja srama i osnažiti žene da preuzmu kontrolu nad vlastitim seksualnim zdravljem.