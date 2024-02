Sanela Kovačević Nelly: 'Muškarci puno lakše odvajaju seks od emocija i zato lako odlaze'

Ekspertica sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly sigurno je jedna od najboljih sugovornica za teme kao što su romantika i seks u dugim vezama i brakovima. Sanela je autorica nekoliko knjiga o muško-ženskim odnosima, pomaže ljudima u pronalasku pravog partnera, ali i da održe kvalitetan odnos.

Njezino znanje, sakupljeno kroz godine rada, sada možemo gledati u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu". Show je privukao muškarce i žene sa svih strana Hrvatske i svijeta, a žele samo jedno - pronaći srodnu dušu. I dok gledamo prva vjenčanja u "Braku na prvu" razgovarali smo sa Sanelom o romantici, seksu i ljubavi, ali i o razlikama između muškaraca i žena.

Svi znamo da su romantika i seks izuzetno važni za svaki brak i vezu. Kako biste definirali romantiku u vezi?

Romantika u vezi je kada dvoje ljudi izražavaju i osjećaju intimnost, strast i naklonost jedno prema drugom, a može se izraziti na razne načine. Od malih gesta, značajnih sitnica, do većih gesta, poklona, raznoraznih iznenađenja. To mogu biti lijepe riječi ili naprosto dodiri. Važno je naglasiti da sam pojam "romantika" za svakoga može imati drugačije značenje i da neće svaku osobu oduševiti ista stvar. Rekla bih da je najvažnije saznati što partner/ica voli i želi, i onda romantična iznenađenja oblikovati prema tome. I svakako je važno naglasiti važnost angažmana jer ljubavne veze obično imaju romantične, entuzijastične početke i onda romantika polako nestaje kako partneri ulaze u zonu komfora i kako se navikavaju jedno na drugo. Zato je važno naglasiti da na romantici treba raditi tako da jasno komuniciramo svoje želje i da se interesiramo za želje partnera jer romantične geste mogu povećati povezanost, intimnost i osjećaj da ste voljeni i prihvaćeni u vezi.

Kada parovi počinju zanemarivati romantičnu stranu odnosa i intimnost u braku?

To se najčešće događa uslijed raznih obaveza jer nikako nije isto kada se par tek upoznaje, osobito ako su još mladi, bez djece. Tada su u potpunosti posvećeni jedno drugome i u pravom smislu proživljavaju fazu leptirića, osobito ako je kemija među njima jaka. To je faza kada cvatu ruže jer se oboje prikazuju u boljem svjetlu i jedno drugome su u fokusu. Suprotno tome, kada ih u nekoj kasnijoj životnoj fazi udari realnost, suživot, razne obaveze, egzistencijalni problemi, a osobito kada dođu djeca – sve to može utjecati na nenamjerno zanemarivanje romantike i intimnosti u braku.

Koliko je ženama važna romantična strana ljubavi, a koliko muškarcima

Rekla bih da to ovisi od osobe do osobe, no generalno gledajući, unatoč vjerovanju da su žene romantičnije i da se brže zaljubljuju, neka istraživanja ukazuju na to da su muškarci skloni zaljubljivanju i izražavanju osjećaja ljubavi brže nego žene. Objašnjenje leži u tome da su žene na temelju evolucijskog razvoja opreznije kad je riječ o zaljubljivanju i odabiru partnera jer su trebale odabrati najboljeg mogućeg partnera za reprodukciju. Ova dinamika bi se mogla održati na suptilan način i danas, zbog čega muškarci u početku mogu iskazivati interes i zaljubljenost u većoj mjeri nego žene.

Svakako, ono što sam ja primijetila u radu sa ženama i s muškarcima jest da je ženama važan tretman, da se osjećaju voljeno, viđeno – ženama je važno da osjete trud muškarca, osobito na početku veze. S druge strane, muškarcima je važno da djeluju u muškoj energiji, važan im je vlastiti angažman da bi se zaljubili, a da se pritom osjećaju cijenjeno. Dugim riječima, za ženu je važno da se osjeća kao žena pored muškarca koji često preuzima inicijativu (osobito u ranijim fazama veze), dok je za muškarca važno da za uloženi trud dobiva priznanje.

Foto: Privatni album

Kako očuvati nježnost i romantične geste u dugogodišnjoj bračnoj zajednici?

Prije svega važan je aktivan pristup u izgradnji partnerskog odnosa. To znači da se trebaju uključiti obje strane, uložiti trud tako da osmisle nešto što je drugoj strani značajno. Prije svega treba osluškivati želje partnera. U tome smislu je ponekad bolje pitati, nego pretpostavljati, potruditi se promijeniti rutinu i unijeti neke nove aktivnosti u svakodnevicu. Idealno bi bilo otputovati negdje i kreirati neka nova pozitivna iskustva i uspomene, no ako za to nema mogućnosti, onda se uvijek može učiniti barem neka promjena ili osmisliti neku malu značajnu gesta. Sve se računa, čak i zagrljaj osobi kojoj su dodiri bitni.

Seks je također vrlo važan u svakom romantičnom odnosu. Prema vašem iskustvu, postoji li razlika u željama muškaraca i žena?

Želje su individualne, ovise od osobe do osobe. Istraživanja su pokazala da muškarci imaju prosječno veću seksualnu želju i interes za seksualna iskustva u odnosu na žene. Kod žena seksualna želja ovisna je o fazi menstrualnog ciklusa te može biti najveća u periodu ovulacije. Nadalje, istraživanja ukazuju na to da se muškarci lakše upuštaju u seksualne odnose s osobama koje ne poznaju dovoljno, dok su žene po tome pitanju opreznije.

Naime, vidljiva je razlika u poimanju seksa i onoga što seks predstavlja za žene i za muškarce. O ovim razlikama sam govorila svojoj knjizi "Muškarac u vezi" gdje zapravo objašnjavam zašto se muškarci često povlače nakon seksa. Naime, muškarci puno lakše odvajaju seks od emocija i zato lako odlaze onda kada se nisu emocionalno vezali, dok žene tada nerijetko osjećaju da ih je muškarac iznevjerio - jer nakon intimnog odnosa očekuju veću bliskost.

Kako održati seksualnu privlačnost tijekom godina? Što smeta muškarcima, a što ženama?

Prije svega rekla bih da treba njegovati svoju vanjštinu – pritom se ne uspoređivati s drugima i robovati umjetno stvorenim idealima ljepote na društvenim mrežama. Fizički izgled je važan u smislu da se potrudimo izgledati što bolje u skladu sa svojim godinama, da ističemo ono lijepo, mijenjamo što želimo, a možemo promijeniti, te prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Svakako ono najvažnije jest zavoljeti i prihvatiti sebe jer samopouzdanje je zapravo ono što je najprivlačnije u ljubavnim odnosima. Na seksualnu privlačnost dakako i utječe naše ponašanje. Muškarcima smeta kada se ne osjećaju važno i cijenjeno u očima partnerice, dok ženama smeta kada im se partner ne posvećuje dovoljno, kada im ne pruža dovoljno pažnje.

Što biste savjetovali ženama i muškarcima koji su u dugim vezama i brakovima?

Prije svega bih savjetovala da ne zaborave na sebe, da ne zaborave njegovati vlastitu individualnost, raditi na svojim željama i snovima – ne zanemariti sebe. Najveća greška je očekivati od partnera da nam postane cijeli svijet i izvor apsolutne sreće. Suprotno tome, ako radimo na sebi i pritom potičemo partnera da čini isto, ako rastemo zajedno, tada taj odnos ima budućnost. Dakako važno je njegovati partnerski odnos, aktivno slušati, planirati zajedničke aktivnosti, činiti lijepe stvari jedno za drugo i biti jedno drugome najveća podrška.

Nove epizode showa "Brak na prvu" pogledajte u ponedjeljak i utorak od 21.15 na RTL-u ili dan prije na platformi Voyo.