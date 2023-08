Žene s visokim standardima nerijetko čine i najbolje partnerice, a evo zašto

Žene koje imaju visoke standarde često se nazivaju "teškima" i ljudi oko njih će im možda prigovarati, bez obzira radi li se o obitelji ili poslu. Zbog toga može biti jako frustrirajuće biti žena koja puno očekuje od sebe, ljudi i života. Neće pristati na mrvice i zadovoljit će se samo kvalitetnim odnosima i stvarima.

Ako si i ti jedna od tih žena onda znaš da može biti jako teško u svakodnevnom životu. Visoki standardi mogu stvoriti frustracije jer ljudima oko tebe mnoge stvari nisu bitne. Osim toga može biti jako teško u ljubavi jer je teško pronaći muškaraca koji će zadovoljiti visoke standarde. No to nije neobično jer si i ti posebna žena i donosiš puno dobro stvari u život. Samopouzdana si, poštuješ sebe i strpljiva si.

No bez obzira koliko je teško pronaći ljubav i najboljeg muškarca za sebe ipak trebaš znati da si žena koja vrijedi truda i da ćeš biti najbolja djevojka, a kasnije i žena. Sumnjaš u ove rečenice? Evo razloga zašto će muškarac biti sretan što te ima i kojim vrijednostima ćeš oplemeniti ljubavni odnos, ali i zašto je važno da i dalje održavaš visok standard u svom životu.

Muškarac će biti najbolja verzija sebe

Žena s visokim standardima željet će da muškarac napreduje u različitim segmentima života. Zašto? Neće pristajati na ništa manje. No to ne znači da nije tolerantna ili da je okrutna ako partner nije savršen. Svi smo ipak samo ljudi! No ohrabrivat će partnera da čini najbolje što može, bez obzira radi li se o karijeri, zdravlju ili životu općenito.

Visoke standarde uvijek ima za sebe

Općenito žene koje imaju visoke standarde ne očekuju samo najbolje od dečka/supruga nego i od sebe. Vjerojatno je da žene koje imaju visoke standarde žele postići najbolje od sživota i imati kvalitetne stvari u svom životu. A ovo vrijedi za sve u njihovom životu - od zdravlja do ljubavnog odnosa.

Žena koja zna što želi

Žena koja ima visoke standarde zna što želi. Nekad će odmah znati što želi, a ponekad će morati istraživati i u ljubavnim odnosima kako bi saznala čemu teži. Također će vrlo jasno shvatiti što ne želi te će na kraju otkriti koji su njezini standardi i što traži. No vrlo joj je stresno i zbunjujuće biti s osobom koja ne zna što želi.

Strpljivost

Žena koja zna što želi i ima visoke standarde često je vrlo strpljiva. Upravo zbog toga što ima visoke standarde, ova žena zna da mora biti strpljiva kako bi pronašla što traži. S obzirom na to da vrlo lako podnosi usamljenost odvojit će dovoljno vremena kako bi pronašla pravo partnera, a onda i razvila ozbiljan i kvalitetan odnos. Zna da je za kvalitetno potrebno uložiti vrijeme i trud, piše Bolde.

Vrlo je jasna i poštuje se

Žena koja ima visoke standarde posjeduje i samopoštovanje. I to mjesto od kuda dolaze njezi visoki standardi. Razumije svoju vrijednost i samo želi biti s nekim tko je na njezinom nivo. Kako nije nesigurna osoba, u vezi neće postojati velike drame, a neće ni biti omalovažavanja, zahtijevanja ili ljubomore. Vrlo jasno će komunicirati sve što želi i njezin partner će uvijek znati na čemu je i što je prihvatljivo, a što nije. Manje je vjerojatno da će slati nejasne poruke jer je otvorena u svojim željama i potrebama.