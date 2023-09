Seks je omiljena tema svake generacije - to je čisti užitak i način na koji se parovi povezuju. No, opet je i misterij jer su ukusi različiti, a većina ljudi želi taj segment svog života podići na jedan viši nivo. Seks nije samo zabava, on je dobar i važan za nju i njega.

Svaki orgazam oslobađa veliku količinu hormona oksitocina koji poboljšava raspoloženje. Redovita zabava u krevetu mogla bi poboljšati zdravlje srca, smanjiti stres i depresiju, ali također utječe i na samopouzdanje i pomaže da san bude kvalitetniji. Češći seksualni odnosi ljubav će učiniti čvršćom i partneri će se osjećati bolje, a povećat će i osjećaj intimnosti. Kako si seks bio odličan i još više povezao par važno je obratiti pažnju na sljedeće stvari:

