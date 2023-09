Kako ćeš znati da si u dobroj vezi? Obrati pažnju na ove 'zelene zastavice'

U vezama se najčešće govori o tzv. 'crvenim zastavicama', odnosno upozoravajućim znakovima koje je potrebno izbjegavati želimo li izgraditi zdrav odnos. Takva ponašanja najčešće nam daju do znanja da određena osoba za nas nije dobar izbor ili da se možda upuštamo u vezu koja bi mogla biti toksična.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, stručnjaci za odnose ističu da postoje i one druge, zelene zastavice, koje su znak dobre i kvalitetne veze. Iako je važno znati na vrijeme prepoznati upozoravajuće znakove, također je dobro ponekad napraviti i korak unatrag i razmotriti odnos iz neke malo pozitivnije perspektive.

Stoga, umjesto da tražiš sve one negativne sitnice kod partnera i što to nije u redu kod vašeg odnosa, razmisli na koji način te ta veza ispunjava. Vrijeme je da se usredotočiš na pozitivne stvari, a ne samo na one negativne. Nijedna veza nije savršena. Svaka ima svoje bolne točke i slabosti. Ipak, ako postoje ljubav, kompatibilnost i međusobna podrška, odnos je vrijedan truda.

Ako se pitaš je li vaša veza dobra, ovo su neke od 'zelenih zastavica' na koje bi trebala obratiti pozornost:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJ VIDEO: Kruna je postala mama nakon 11 umjetnih oplodnji