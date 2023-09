Kako ćeš znati da si u dobroj vezi? Obrati pažnju na ove 'zelene zastavice'

U vezama se najčešće govori o tzv. 'crvenim zastavicama', odnosno upozoravajućim znakovima koje je potrebno izbjegavati želimo li izgraditi zdrav odnos. Takva ponašanja najčešće nam daju do znanja da određena osoba za nas nije dobar izbor ili da se možda upuštamo u vezu koja bi mogla biti toksična.

Međutim, stručnjaci za odnose ističu da postoje i one druge, zelene zastavice, koje su znak dobre i kvalitetne veze. Iako je važno znati na vrijeme prepoznati upozoravajuće znakove, također je dobro ponekad napraviti i korak unatrag i razmotriti odnos iz neke malo pozitivnije perspektive.

Stoga, umjesto da tražiš sve one negativne sitnice kod partnera i što to nije u redu kod vašeg odnosa, razmisli na koji način te ta veza ispunjava. Vrijeme je da se usredotočiš na pozitivne stvari, a ne samo na one negativne. Nijedna veza nije savršena. Svaka ima svoje bolne točke i slabosti. Ipak, ako postoje ljubav, kompatibilnost i međusobna podrška, odnos je vrijedan truda.

Ako se pitaš je li vaša veza dobra, ovo su neke od 'zelenih zastavica' na koje bi trebala obratiti pozornost:

Uz partnera možeš biti potpuno svoja

Ovo je jedna od najvažnijih 'zelenih zastavica' i znakova koji pokazuju da ste ti i tvoj partner kompatibilni. Nema smisla biti u vezi u kojoj stalno moraš glumiti kako bi impresionirala partnera. Uz pravu osobu uvijek ćeš se osjećati ugodno te će bez straha moći pokazati svoju pravu osobnost.

Dijelite iste ciljeve

Ne morate imati identične snove i vizije da biste izgradili uspješnu vezu, ali ipak morate dijeliti neke slične ciljeve i vrijednosti. Ako se vaše vrijednosti ne podudaraju, vjerojatno niste jedno za drugo. Što god da želite, važno je da budete na 'istoj stranici' kako biste imali zdravu i ispunjenu vezu.

Postavili ste zdrave granice

Iskrenost je temelj svakog zdravog odnosa. Želiš li imati dobru vezu, ti i tvoj partner uvijek biste trebali biti iskreni jedno prema drugome te imati dobru i otvorenu komunikaciju. Iako je ponekad teško postaviti granice u odnosu, to je ključno želite li da vaš odnos bude uspješan na duge staze. Ako bez problema možeš partneru reći da želiš biti malo sama ili da popusti oko nečega, to je odličan znak da između vas postoje sklad i razumijevanje.

Puno se smijete kada ste zajedno

Svatko od nas ima svoj jedinstven smisao za humor, a na kraju dana svi pokraj sebe želimo imati osobu koja nas čini sretnima i koja nas nasmijava. Kada pronađeš nekoga s kim ćeš se moći smijati istim stvarima i tko će razumjeti tvoj smisao za humor, znat ćeš da si u dobroj vezi. Smijeh jača vezu.

Uz njega možeš biti ranjiva

Svima nam je teško otvoriti se i razgovarati o teškim emocijama ili strahovima s kojima se borimo, no uz pravog partnera to postaje puno lakše. Ako s njim možeš biti ranjiva i reći mu sve što te muči, bez straha od osuđivanja, to je svakako dobar znak.

Niste ovisni jedno o drugome

Bez obzira na to koliko se volite, ne biste trebali ovisiti jedno o drugome ili pak pokazivati znakove opsesije. Svatko od vas trebao bi imati svoj život, svoje hobije izvan veze. Iako svi volimo osjetiti da smo potrebni nekome, veza koja nam omogućava da se osjećamo slobodno puno je važnija na duge staze.

On je tvoja najveća podrška

Osoba s kojom planiraš provesti život trebala bi biti tvoja najveća podrška i netko tko je spreman biti uz tebe i u dobrim i u lošim trenucima. Tvoja sreća mu je važna i potiče te u postizanju tvojih najvećih snova i ciljeva. Ako s uzbuđenjem možeš podijeliti sve svoje uspjehe sa svojim partnerom, to je svakako pozitivan znak jer u takvom se okruženju gradi zdrav odnos.