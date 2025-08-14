Hoće li svi dobiti ono što zaslužuju? Autori 'Sjena prošlosti' otkrivaju detalje nove sezone

Sjajne dosadašnje reakcije publike i željno iščekivanje novih intriga produkcijskom su timu itekako bili dodatan vjetar u leđa tijekom stvaranja nove sezone

Svi obožavatelji RTL-ovih 'Sjena prošlosti' ove će jeseni doći na svoje jer omiljena serija vraća se s drugom, još napetijom sezonom. Sjajna glumačka ekipa jedva čeka gledateljima prezentirati ono što su marljivo snimali, a što kažu oni koji stoje iza kamere i koji su zaduženi stvaranje intrigantnog svijeta u kojem žive omiljeni likove?

Drukčija i vrlo urbana priča, živopisni likovi i četiri žene u središtu svega – nije trebalo dugo da 'Sjene prošlosti' zaintrigiraju cijelu naciju. Pokazalo se da publika traži sadržaj s kojim se može saživjeti, poput sukoba dobra i zla, emotivnih odnosa, prijateljstva, ljubavi, obiteljskih zavrzlama, no kod 'Sjena prošlosti' itekako su ih privukli i misteriji, ubojstva, zločini, prevare te napeta istraga koja se proteže kroz sve epizode. Druga sezona, ističu iz produkcijskog tima, bit će još napetija, no sve djeliće slagalice ipak će, kažu, ostaviti gledateljima koji će ih polako otkrivati.

„Gledatelji svakako moraju dočekati i pogledati! Druga sezona donosi sve ono što je publika voljela - napetost, intrige, jake likove, ali ide još dublje. Istražujemo što se događa kad moralni kompasi likova počnu pucati pod pritiskom ambicija, ljubavi, osvete. U nastavku serije doznat ćemo tko je ubijen, a tko je ubojica. Dok će nekima razotkrivanje istine napokon donijeti mir, drugima će srušiti temelje života“, ističe izvršna producentica Iva Grahor.

Rtl

No kako bi se uzbuđenje, ali i drama podigli na još višu razinu, u poznati kvart stižu i neki novi likovi koji će itekako unijeti pomutnju, a njihove tajne mogle bi promijeniti sve. „Novi likovi dolaze s vlastitim tajnama, interesima i prošlošću koja ih veže ili suprotstavlja našim glavnim protagonistima. Gledatelji mogu očekivati intenzivniju igru moći i manipulacije“, dodaje Grahor.

U novoj sezoni produkcijski se tim odmaknuo od turskog predloška pa su nove epizode potpuno originalne. Glavni pisac Ozren Marod otkriva kako je, zajedno sa svojim timom, nastavio graditi omiljene likove. Najvažnije im je, kaže, bilo održati visoku kvalitetu priče na koju su se gledatelji naviknuli.

Rtl

„Pokušali smo da se svi likovi u seriji susretnu s izazovima koje nisu do sada očekivali. Prilikom smišljanja nove radnje vodili smo se pitanjem: 'Koja je najgora moguća situacija u kojoj se taj i taj lik može naći?' I onda smo ga gurnuli u nju. Tako smo stvorili priče u kojem bivši neprijatelji postaju saveznici i u kojima likovi otkrivaju nove stvari o sebi i time postaju zaokruženije i, nadam se, zanimljivije osobe. Ali bili smo jako oprezni kako bi svaki lik ostao dosljedan sebi i nadam se da smo u tome uspjeli.“

Jedan od glavnih motiva koji se provlačio kroz prvu sezonu bila je osveta. U naletu emocija likovima su se često događale brojne tragične situacije, a oni zli bili su na vrhu. Hoće li u novim epizodama svi dobiti ono što zaslužuju?

„Kao što znamo, iz osvete proizlaze i druge emocije, poput osvetoljubivosti, ljubomore, ambicioznost i sličnih. Međutim, ono što smo nastojali prikazati od prvog trenutka – i nadam se da smo u tome uspjeli – jest sukob tih negativnih aspekata s pozitivnim stranama ljudske naravi, poput želje da se pomogne drugome, humanosti i sl. Sve što činimo ima svoje posljedice, a ljudi se s tim posljedicama moraju nositi. I nekada nas promijene nabolje, a nekada nagore“, tajnovito poručuju pisci.

Sjajne dosadašnje reakcije publike i željno iščekivanje novih intriga produkcijskom su timu itekako bili dodatan vjetar u leđa tijekom stvaranja nove sezone.

Rtl

„Zaista nam je iznimno drago i veseli nas što je serija naišla na tako snažan odjek kod publike. To što publika traži još – bilo da je riječ o nastavku radnje, novoj sezoni ili dodatnom sadržaju na društvenim mrežama – snažan je motivator cijeloj ekipi da nastavi stvarati s još većim entuzijazmom seriju koja je dotakla mnoge. Svi mi, ne samo produkcija i ekipa, već i svi glumci, izuzetno smo sretni zbog toga“, zaključuje producentica Grahor.

„Samo mogu reći da nova sezona počinje silovito i ne popušta do kraja. Mislim da će gledatelji biti ugodno iznenađeni smjerom u koji smo odveli neke popularne likove“, najavljuje za kraj i Marod.

Novu sezonu 'Sjena prošlosti' ne propustite ove jeseni, samo na RTL-u!