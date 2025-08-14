Horoskop za petak: Ribe imaju prolazni kaos s rodbinom, blizanci ne budite tvrdoglavi

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Vaš ljubavni život lijepo se razvija, a danas ćete si dopustiti malo više opuštanja i konzumiranja alkohola. POSAO: Za razliku od vas, vaši nadređeni danas neće znati što žele. Oslonit će se na vaše stručno znanje. Pomozite im. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s pićem.

Bik

LJUBAV: Mali disbalans u emotivnim pitanjima bit će povezan s potrebom da dominirate. No to je prolazno, a vaša veza je dobro. POSAO: Dobro će vam ići sve djelatnosti gdje možete pokazati svoje stručna znanja. Neki će konačno dobiti priliku da se izraze. ZDRAVLJE&SAVJET: Male emotivne frustracije.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno ćete se malo nadmudrivati s voljenom osobom oko toga tko je glavni u vezi. Ništa strašno, ali uzet će vam energije. POSAO: Malim koracima možete napredovati jednako kao i velikim. Razlika je u tome što nema senzacije i treba strpljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite tvrdoglavi.

Rak

LJUBAV: Mirnoća kojom ćete zračiti ulijevat će drugoj strani osjećaj sigurnosti. Još će se više prikloniti vama. POSAO: Izlaze na vidjelo dobri financijski rezultati. Zadovoljni ste i kontaktirate suradnike oko novih poduzimanja. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Osim dobre zabave i bogatog društvenog života, vjerojatno ćete isprobati neki novi jelovnik u društvu drage osobe. POSAO: Danas lako rješavate većinu stvari. Ozračje na radnom mjestu bit će prolazno kaotično, no vi ćete se snaći. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite kolegama.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete sposobni čitati između redova, te detektirati i ono najskrivenije u odnosu s osobom do koje vam je stalo. POSAO: Pokušat ćete blažim pristupom i kreativnim varijantama pridobiti druge za svoje projekte. Bit ćete uvjerljivi. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogli biste se dobro povesti u većem društvu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: Maštom i kreativnošću vi ćete doskočiti frustracijama koje stoje između vas i voljene osobe. POSAO: U radu s mladima moglo bi doći do nejasne situacije. Držite se postavljenih kriterija i sve će se razbistriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Neka vas vodi intuicija.

Škorpion

LJUBAV: Netko od vaših prijatelja mogao bi danas nehotice osujetiti vaš ljubavni plan tijekom izlaska. POSAO: Pokušajte biti kooperativniji bez obzira na to što vam se netko od suradnika ne sviđa. Jedini kriterij je profesionalnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz ugodnu glazbu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Strijelac

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, sve će vam biti jasnije da ništa ne možete popraviti na silu. Utješit će vas prijatelj. POSAO: Zahtjevi na poslu su sve veći, ali i vi ste spremni za takve izazove. Možda nije po vašem planu, ali nije ni loše. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zamarajte se sitnicama.

Jarac

LJUBAV: Vjerojatno ćete izaći s dobrim prijateljem kojem ćete povjeriti svoje ljubavne probleme i očekivanja. POSAO: Napredovat ćete prema zahtjevima drugih. Uspjet ćete pomiriti ono što ste vi željeli i ono što jest. ZDRAVLJE&SAVJET: Sazrijevate.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: Površne priče bit će zabavne. Šarmirat ćete druge. Ipak, u duši će ostati mala praznina. Treba strpljenja. POSAO: U poslovnoj korespondenciji koja je intenzivna moglo bi doći do malog kaosa. Jasno postavljajte pitanja i jednako odgovarajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Oprezno s alkoholom.

Ribe

LJUBAV: Oni koji su odlučili udvarati danas će dobiti posebno nadahnuće za prave pjesničke riječi. Bit će ih zanimljivo slušati. POSAO: Ako krećete na poslovno putovanje, provjerite stanje automobila, jeste li sve pripremili, kao i rezervacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazni kaos s rodbinom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn