Ljubav nema garanciju: Zašto varaju muškarci koji su u dobroj vezi?

Svima nam je jasno da loše veze, one u kojima partneri ne osjećaju zadovoljstvo ili su čak duboko nesretni, mogu biti poticaj na varanje – ljudski je tražiti sreću pa ako je nema pod vlastitim krovom, moguće je da ćemo je potražiti u tuđoj postelji. No, sigurno znaš barem jedan slučaj – a možda si i sama imala neku takvu nesretnu ljubavnu priču – gdje se partner odlučio na prevaru iako je doma, tako reći, imao sve. Kako je moguće da ljudi varaju čak i onda kad su u sretnim i stabilnim vezama koje naoko zadovoljavaju sve njihove potrebe?

Psiholozi se uglavnom slažu oko toga da je jedan od glavnih razloga za prevaru u takvoj situaciji što osobe u toj vezi zapravo nisu bile jedna za drugu. Ipak, nas je zanimalo što na ovo imaju reći sami muškarci.

Na Redditu je nekoliko njih odlučilo otvoriti dušu i sa svima nama podijeliti što ih je natjeralo na varanje u njihovoj prošloj vezi. Ne iznenađuje nas što se većina njihovih odgovora može sažeti u dvije riječi: komplicirano je. Ali, ako brineš da bi tvoj partner mogao imati aferu i želiš znati koji su dublji razlozi za prevaru u dobroj vezi, i to iz muške perspektive, svakako čitaj dalje:

Nisu su se bili spremni skrasiti

„Varao sam puno puta u mladosti. Zaista nema dobrog odgovora zašto. Možda sam samo kreten. Možda sam bio previše nezreo. Možda jednostavno nisam bio spremna za tu vezu. Tko zna točan odgovor, ali ja sam to učinio, pa sam ja kriv. Ne mogu kriviti partnerice. Kad sam sazrio, shvatio sam koliko sam žena povrijedio pa sam prestao izlaziti na par godina dok se nisam osjetio spremnim. Sada sam valjda spreman, oženjen sam…“ -PJ_lyrics



„Ja nisam varao, ali moj prijatelj ima djevojku s kojom je dvije godine i počeo se povremeno ljubiti s drugim djevojkama u noćnim izlascima. Mislim da kad popije piće počinje sumnjati u svoju vezu.“ -ClandestinePanda007

Htjeli su prekinuti vezu

„To je bilo neposredno prije nego što smo se rastali. Već sam znao, ali mi je samo trebalo malo vremena da nađem novo mjesto za život. Bilo je to s biseksualnom prijateljicom i njezinim bi prijateljem. Zajedno smo bili igrali video igrice.“ -Eldergoth

"Moja je bivša bila totalno nasilna i pokušavala me učiniti nesigurnim/ljubomornim zbog svega, od mog izgleda do veličine mog penisa. Jedne sam noći shvatio da se zbog neke djevojke koju sam poznavao manje od 10 minuta osjećam bolje nego s mojom bivšom u gotovo 8 mjeseci. Nažalost, nisam odmah krenuo dalje, nego sam je nastavio varati kako bih joj uzvratio. Nakon nekog vremena shvatio sam da je ne povrjeđujem ni približno koliko sam povrjeđivao sebe. Uletio sam u novu vezu s djevojkom koja je bila jednostavno normalna i i stvarno mi je bilo žao što sam toliko vremena potratio na bivšu.“ -serialcompression

Nisu bile zadovoljene njihove potrebe

„Odgovor zašto varamo je: zato što nešto nedostaje. Bilo da se radi o seksu, druženju ili povjerenju, nešto nedostaje.“ -oithematt

„Ljudi varaju ako osjećaju kao da njihove potrebe nisu zadovoljene. Uopće ne kažem da je to u redu, ali ako vam u vezi treba više nego što dobivate, morate o tome razgovarati s partnerom/partnericom.“ -PM-ME-YOUR-TUMMIES

„Ranije sam bio u vezi za koju sam znao da nema budućnosti. Uz to, bio sam mlad i glup. Imao sam 21 godinu i prijateljica iz srednje škole počela je studirati na istom fakultetu kao i ja. Dejtali smo u srednjoj školi i nakon toga neko vrijeme nismo razgovarali. Počeli smo kao prijatelji i odmah sam osjetio povezanost s njom kakvu nikad nisam osjetio sa svojom bivšom djevojkom. Bila je sve što sam želio - uzbudljiva, draga, puna ljubavi i pozitivna. Moja je djevojka u to vrijeme bila negativna, agresivna i introvertna - imala je emocionalnih problema, a ja nisam imao dovoljnu zrelost da bih joj znao pomoći.“ -Zero1231111111111111

Htjeli su iskusiti nešto novo

„Varao sam. Pretpostavljam da je to zato što nikad ne prebolim svoje bivše, a seks s istom osobom nakon nekog vremena postane dosadan. Osjećam se loše i žalim zbog toga, ali to je poput ovisnosti. Jednom kad počnete varati, valjda vas privuku adrenalin i strah od toga da vas ne uhvate." -JusCallMeCyn

„Ljudi žele biti ispunjeni na drugačiji način, iskreno, postane im dosadno… Poznajete tu osobu, poznajete njihovo tijelo… Više nije uzbudljivo, a iskreno, reći 'zbogom' je previše teško… Je li to žalosno? Da… Je li to uobičajeno? Jest… Mora li biti tako? Ne, ali u društvu koje cijeni samo monogamiju, to se dogodi." -Final7C

„Interesi se mijenjaju, a percepcije se šire. Jednostavno je.“ -beretsandberettas

„Mislim da narcizam ima puno veze s tim. Onaj osjećaj da zaslužujete više kad se ta neizbježna dosada uvuče u vaš odnos. Vaše potrebe nisu zadovoljene pa počnete razmišljati o tome da unesete malo uzbuđenja u svoj život. Nažalost, kao što mnogi mogu potvrditi, nešto dobiveno gotovo uvijek rezultira nečim izgubljenim, a izigrano povjerenje u vezi je poput razbijene vaze - može se popraviti, ali nikad više nije isto.“ -Callate04

Sve što su željeli je seks

„Samo sam htio malo akcije. Bilo je odlično.“ -Kerplunk6

„Zbog seksa, eto zašto.“ -roguetroll

„Neki ljudi se jednostavno ne mogu kontrolirati.“ -BucketBrand