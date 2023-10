Zašto parovi ostaju skupa čak i kad im više nije lijepo u vezi

Donijeti odluku hoćemo li ostati ili otići u nekim slučajevima može se pretvoriti u pravu dilemu. Naravno, ponekad su razlozi zašo veza više nema budućnosti prilično očiti.

"Trebali biste prekinuti ako stalno dolazi do istih sukoba i rasprava te ako vaš partner odbija podržati zadovoljenje vaših potreba. Za zdrav odnos potrebno je dvoje koji su željeni i voljni zadovoljiti međusobne potrebe", kaže Fran Walfish, psihoterapeutkinja za djecu, roditeljstvo i veze s Beverly Hillsa.

S druge strane, kad smo u vezi, osobito višegodišnjoj, moguće je ćemo pokušati pronaći razloge zašto trebamo ostati, čak i ako je svima oko nas jasno da naš partner nije za nas - i to onda činimo iz pogrešnih pobuda. Na primjer, možda se bojimo biti sami ili se nadamo da će se stvari promijeniti.

Prekidi nisu ni laka, ni ugodna iskustva, ali ponekad su jednina ispravna odluka. Ovo su neki od argumenata koje parovi nerijetko navode u situacijama poput takvih - iako zapravo mnogi od njih nisu dovoljno dobri razlozi za ostanak u vezi koja više nema smisla:

Mrziš biti sama

Neki se ljudi osjećaju anksiozno kad nisu u vezi pa često uskaču iz jedne veze u drugu ili ostaju u vezama koje im 'nisu po mjeri'. Ovo je vrlo pogrešan razlog za ostanak u odnosu koji nam inače ne odgovara. Ako si primijetila da mrziš biti sama, vrijeme je da počneš raditi na tom svom problemu - najbolje uz pomoć psihologa.

"Mislim da je biti samac dobra vježba koju bi svaka osoba trebala proći u nekom trenutku svog odraslog života. To je vrijeme koje nam daje distancu i jasnoću potrebnu za istinsko upoznavanje sebe, kao i za čvrsto definiranje onoga što želimo od našeg budućeg partnera", tvrdi Nikki Martinez, psihologinja koja radi s parovima, obiteljima, djecom i adolescentima.

Financijski ovisiš o njemu

Ako vaša veza ne funkcionira, ali obožavaš sigurnost, možda čak i luksuzan život, koji ti pruža, moraš osvijestiti kako to jednostavno nije dovoljno dobar razlog za ostanak. Umjesto toga moraš se fokusirati na to da se osamostališ i postaneš financijski neovisna.

No, ovdje moramo spomenuti i jednu drugačiju situaciju - u nekim vezama jedan od partnera ucjenjuje drugoga tako što raspolaže njegovim ili njezinim prihodima i uskraćuje drugoj strani novac na koji ima puno pravo. Tako nešto definitivno spada u kategoriju zlostavljanja u vezi i mora se što prije prekinuti - te potražiti pomoć.

"Financijsko zlostavljanje je uskraćivanje sredstava ili odbijanje pristupa sredstvima odgovornom partneru. Cilj takvog ponašanja jest preuzimanje kontrole i dominacije nad partnerom, a uzrok može biti i vlastiti strah ili tjeskoba od gubitka novca", pojašnjava Julie Williamson, terapeutkinja u Abundant Life Counseling iz Saint Louisa.

Dugo ste skupa

Vezu je još teže prekinuti ako traje više godina ili čak desetljeća, no to koliko ste dugo zajedno ne može biti razlog za ostanak ako veza više nije dobra. Ne trudite se više jedno oko drugoga i ugasila se svaka iskra? Pokušali ste razgovarati mnogo puta, možda ste potražili i pomoć savjetnika, ali ništa se nije promijenilo na bolje? Veza je vjerojatno zapala u krizu - i treba se pomiriti s tim da joj možda više nema spasa. Na kraju krajeva, lijepa zajednička prošlost ne garantira isto takvu budućnost.

"Odnosi bi trebali napredovati, a ne stagnirati", napominje Michele Paiva, zen psihoterapeutkinja i neuromarketinški strateg.

Volite se

Ljubav je sastojak bez koje veza ne može uspjeti, ali s druge strane - ljubav nije dovoljna. Odnos zahtjeva kontinuirani rad i ulaganje energije, vremena i truda. Osim toga, za dobru i uspješnu uvezu presudno je da su partneri kompatibilni i da se mogu složiti oko važnih pitanja.

"Nekad su stvari očite, kao kad partneri ne žele iste stvari u životu, imaju drugačije izbore i drugačije stilove u vezi (na primjer, jedan je partner monogaman, a drugi poligaman)", objašnjava Melody Kiersz koja se profesionalno bavi spajanjem parova na Tawkifyju, poznatom digitalnom servisu za upoznavanje.

No, postoje i mnoge druge jednako važne stvari oko kojih se trebate složiti - kao što je odluka želite li ili ne želite djecu, kao što su vaše vrijednosti ili kao što je vaša lista prioriteta u životu. Sve u svemu, to što volite jedno drugo jest ključno, ali ujedno i nije dovoljno dobar razlog za ostanak u vezi koja naprosto nema budućnosti.

Ne želiš mu slomiti srce

Empatične osobe imaju veliki problem kad se nađu u situaciji da trebaju učiniti ili reći nešto što bi drugoga moglo povrijediti. Lijepo je od tebe što paziš na tuđe osjećaje, no mora ti biti jasno kako to ne može biti dovoljan razlog da ostaneš u vezi. Umjesto toga, trebaš se fokusirati na to da ga postaviš na najmanje bolan način - da budeš iskrena, ali nježna.

"Prekinuti s nekim (na što bezbolniji način) prava je umjetnost. Ako učinite ono što treba učiniti, možete lako isploviti iz toga", smatra kaže Audrey Hope, stručnjakinja za veze sa slavnim osobama.

Važno je odabrati pravi trenutak, te dopustiti svom uskoro bivšem partneru da pokaže koliko je uzrujan ili povrijeđen, ali također je jednako bitno da ostaneš pri svojoj odluci i ne daš se pokolebati.