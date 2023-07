Nemoj ih ignorirati: 6 znakova da te veza ili brak vode u depresiju

Bilo bi najbolje kad bi svi parovi bili skladni, ali stvarnost je drugačija. Iako su možda nekada bili sretni, mnoge se veze i brakovi nađu 'na raskrižju'. Jedna ili obje strane shvaćaju da manjka intimnosti, zadovoljstva, ali i da su nesretni. To može jako utjecati na psihičko zdravlje i stvoriti osjećaj 'sivila' i dugotrajnog nezadovoljstva. Kako piše portal Your Tango, u nesretnom odnosu mogla bi doživjeti osjećaj očaja i tjeskobe, bezvrijednosti ili krivnje što odnos više nije kakav je bio, a problematična ponašanja partnera sve mogu još dodatno pogoršati.

Problemi u vezi ili braku mogu biti jedan od 'okidača' situacijske depresije. Nastaje zbog stresnih situacija kojima si dugotrajno izložena, a loša veza ili brak to zaista jesu. Pojedinac gubi dobro raspoloženje, počinje sumnjati u sebe pa svakodnevne aktivnosti postaju teže izvedive. S vremenom možeš ući u krug depresije, tjeskobe i biti poljuljanog mentalnog zdravlja.

To se najčešće događa kada jedna strana trpi emocionalno nasilje. Partner ju ograničava i ucjenjuje ili krivicu prebacuje na nju. Zato žrtva postaje uvjerena da je sama kriva, no važno je zapamtiti da žrtva nikad nije kriva za ono što joj se događa. Nađeš li se u odnosu koji negativno utječe na tvoju psihu, potrebno je odmah reagirati, pokušati razgovarati s partnerom, a ako to ne poluči rezultat, potraži stručni savjet ili savjet osobe od povjerenja i razmisli o budućnosti tog odnosa. Iz takvih toksičnih odnosa najbolje je odmah izaći.

Evo koja te partnerova ponašanja s pravom mogu dovesti do depresije. Nekad ih je teško prepoznati jer žrtva misli da se partner tako ponaša iz ljubavi.

Stalno te provjerava

Gdjegod da odeš, šalje poruke ili zove. To nisu one slatke poruke da mu nedostaješ nego ozbiljna pitanja o tome s kim si i što radiš. Gotovo da ne možeš izaći iz kuće bez da mu se ne ispovijediš, a ne odgovoriš li mu iste sekunde, nastaje drama. Prvo se zbog toga osjećaš nelagodno, a onda se počinješ pitati zašto te on toliko kontrolira. Imaš osjećaj da gubiš slobodu i da se u takvom odnosu ne čuje tvoj glas. To je ozbiljan znak nezdrave veze. "Često ono što se čini iskrenom brigom može biti način na koji netko pokušava kontrolirati svog partnera. Zlostavljač želi znati gdje je i s kim njegova partnerica. Redovito slanje poruka može se pretvoriti u nemilosrdno uznemiravanje. Stalna želja za takvim informacijama jedan je od načina emocionalnog zlostavljanja", objašnjava stručnjakinja Lisa Ferentz.

Kritizira te

Tvoj odabir njemu nikad nije dovoljno dobar. Problematični partner može otići i stepenicu dalje pa te kritizirati ili ucjenjivati zbog odluka. Naoko se to može protumačiti brižnim ponašanjem, ali onda se on počinje miješati u tvoje odluke i ucjenjivati te rečenicama poput: ''Ne želim da te itko gleda takvu" ili ''Zaista nisi trebala kupiti tu majicu''. Sve je to popraćeno dominantnim i manipulativnim tonom zbog kojeg se žrtva osjeća loše.

On uvijek sve zna…

…a ti ništa ne znaš. Ono što on kaže uvijek ima veću težinu nego tvoja riječ i imaš osjećaj da te partner te cijeni dovoljno. Međusobno biste se trebali poticati u uspjesima i postignućima, a ne se utišavati. Baš zato – jer misliš da ne znaš dovoljno – može se javiti depresija. Osjećaj manje vrijednosti dodatno će 'proširiti' partnerovo zanovijetanje i 'gaženje' tvojih odluka. Najgore je kad te partner uvjerava da si sve umislila i da si ti kriva.

Majstor manipulacije

Upravo zato što je on, kao, uvijek u pravu, pokušava te uvjeriti u svoju istinu. Pođe li mu to od ruke, postaješ uvjerena da je on zaista uvijek u pravu i sumnjaš u sebe. Prepuštaš mu sve odluke i povlačiš se što vas vodi u neravnopravan položaj, a onda i depresiju. Radi se o tome da ''osoba pokušava mijenjati percepciju druge strane, odnosno poriče ili iskrivljuje činjenice kako bi druga strana posumnjala u sebe. Obično to čini rečenicama: 'nikad to nisam rekao', 'nikad to nisam učinio' ili 'ne sjećam se'. Ovakvi razgovori s vremenom mogu stvoriti sumnju, a žrtva pomisli da sve radi pogrešno. Istina za nju postaje ono što partner želi i zbog toga žrtva postaje ranjiva", objašnjava psihoterapeutkinja Carol A. Lambert.

Ne sudjeluje u svakodnevici

Veza ili brak znači zajedništvo i nadopunjavanje, zar ne? Imaš li osjećaj da je on odsutan dok ti brineš o svim važnim odlukama, računima i kućanstvu, budi na oprezu i pokušaj to promijeniti. Obje strane u odnos moraju ulagati i truditi se da se nijedna strana ne osjeti zapostavljeno. Jako je iritantno i frustrirajuće kad jedna strana brine o svemu, a druga dolazi kući doslovno samo prespavati. To nije zdrav odnos.

I on je depresivan

S kim si takav si? Kako piše Your Tango, ljudi mogu usvojiti ponašanje koje ih okružuje. Ako si dugotrajno izložena čovjeku koji sve gleda 'crno', velike su šanse da ćeš i ti emocionalno potonuti. Ohrabrite se obratiti se stručnjaku, prisustvovati terapijama, ulagati u sebe i vaš odnos te što više vremena provoditi na otvorenom.