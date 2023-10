Po ovim crvenim zastavicama ćeš shvatiti da ON želi samo jedno

Jedno od najljepših iskustava u životu je kad upoznamo nekog i osjetimo kemiju – to uzbuđenje radi povezanosti s drugom osobom je tako opijajuće. Intrigantni razgovori i otkriće da dijelite puno toga zajedničkog brzo te može navesti da povjeruješ kako si naišla na onog pravog. A zapravo je itekako moguće da si sasvim u krivu!

Dakle, ako ti se više puta dogodilo da prijateljici kažeš kako se ON činio tako šarmantan i zainteresiran za vezu, ali se pokazalo da ga zanima samo jedna stvar, to upućuje na to da uspješno ignoriraš znakove.

Većina šarmantnih i inteligentnih muškaraca koji su zainteresirani samo za to da ženu odvedu u krevet dovoljno su lukavi da znaju kako to ne smiju pokazati. Sigurno je da neće razgovarati o seksu čim s upoznate, ali će ti s druge strane dati osjećaj da si sigurna i posebna jer 'oni nisu kao ostali muškarci'. Takvi igrači dobro znaju što reći i učiniti kako bi ostvarili svoj cilj – a to je onaj koji počinje i završava u spavaćoj sobi. Kako bi izbjegla razočaranje - ili čak slomljeno srce, osvijesti ovih 5 znakova koji vrlo jasno ukazuju na to da ga zanimaš samo za jedno – a to nije romantična veza:

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove o seksu

Svaki razgovor završava na jednoj temi

Bez obzira o čemu vas dvoje razgovarate – ON uvijek nađe način da uključi temu seksa u vaš razgovor ili dopisivanje. Na primjer, pričaš mu o svojoj uspješnoj prezentaciji na poslu, a on na to kaže kako klijent vjerojatno nije mogao skinuti pogled s tebe jer si tako seksi u tom novom poslovnom odijelu. Osim toga, uvijek primjećuje kako izgledaš i komplementira samo tvoj izgled – a svi su ti komplimenti 'seksualno obojeni.

Ljuti se ako ga odbiješ

Kada muškarac uživa biti u tvojem društvu – dovoljno mu je biti u tvojoj blizini. Čak i ako ste već bili intimni, takav muškarac bit će savršeno zadovoljan s tim da smo skupa gledate film ili odete na večeru, bez očekivanja da će uvijek sve završiti u spavaćoj sobi. S druge strane, ako te muškarac koristi samo za seks, pokušat će sve da svako vaše viđanje završi 'happy endom', a ako da odbiješ, postat će frustriran.

Nikud te ne vodi

Muškarac koji je istinski zainteresiran za tebe i želi s tobom vezu bit će ponosan da te pokaže svojim prijateljima i jedva će čekati upoznati te s članovima obitelji. S druge strane, ako je frajeru samo jedno na pameti, nastojat će da svaki date provedete kod kuće - njegove ili svoje te da eventualno naručite pizzu, ali tek nakon 'glavnog jela'. Takav muškarac računa s tim da će najlakše dobio ono što želi ako ste blizu spavaće dobe i u opuštenoj atmosferi.

Predigra je gotova dok kažeš 'seks'

Ako se muškarcu doista sviđaš, nastojat će učiniti sve kako bi ti udovoljio. Osim toga, kod njega će se u tom slučaju početi razvijati dublji osjećaji pa će umjesto samo seksa poželjeti s tobom – voditi ljubav. Predigra tada može trajati dugo jer će ON imati potrebu maziti se i ljubiti se s tobom, a ne samo što stići do vrhunca. S druge strane, muškarcu koji te želi seksualno iskoristiti puno ljubljenja ili dodirivanja neće biti potrebno. On misli samo na svoje zadovoljstvo – dok si ti za njega tek seksualni objekt.

Ne ostaje do jutra

Naravno, postoje situacije u kojima nije zgodno ili praktično da ostanete skupa cijelu noć, ali ako on iskače iz tvog kreveta čim je seks gotov i zove taxi dok se još nisi stigla ni odjenuti – ovo je velika crvena zastavica. Muškarac koji želi imati istinski intiman odnos, ostat će ležati nakon seksa u tvom zagrljaju i samo razgovarati. Također, uživat će u tome da se probudite i skupa popijete jutarnju kavu. Na takve će stvari će gledati kao na prirodan način da se zbližite i počnete graditi vaš romantični odnos.