7 znakova koji otkrivaju da forsiraš vezu koja nema šanse

Upoznala si nekoga i stvari idu prilično dobro. Bili ste na nekoliko spojeva, dopisujete se svaki dan i sve upućuje na to da će vaša veza postati ozbiljna. Ili, možda već i izlazite neko vrijeme te ga smatraš svojim dečkom i sretna si zbog toga. Ipak, u pozadini ti se stalno šulja onaj mučni glasić koji te pita – je li on stvarno 'onaj pravi'?

Intuicija je uvijek u pravu, no često je zanemarujemo. Ako sumnjaš u odnos i nadaš se da za tebe možda ipak postoji netko bolji, ali se bojiš da nećeš nikoga pronaći, vjerojatno si u vezi koja nema budućnost. Biti u takvom odnosu sam radi straha od samoće uistinu nema smisla jer će takva veza, prije ili kasnije, završiti.

Gotovo svatko je barem jednom u životu ostao s osobom za koju je znao da je pogrešan izbor, ali smo odlučili zanemariti intuiciju. Ljudi u pogrešnim vezama ostaju iz raznih razloga, a čak i ako ta druga osoba ispunjava sve kriterije, ponekad 'ono nešto' ipak nedostaje. Možda nije stvar u tebi ni u njemu, već u tome da naprosto ne funkcionirate kao par. Da bi ljubavni odnos uspio, uz kemiju, ključna je i kompatibilnost.

Kako ćeš znati da forsiraš vezu koja nije 'ona prava'? Prema mišljenju stručnjaka za odnose, postoje određeni znakovi koji već na početku veze pokazuju da odnos nema budućnost i da će završiti prekidom. One najčešće otkivamo u nastavku.

Više želiš vezu nego tu osobu

Ako si dugo maštala o tome da budeš u vezi ili si osjećala pritisak od strane društva/obitelji da budeš u paru ili ti je samo mučno od usamljenosti, možda si više zaljubljena u samu ideju o vezi nego u tu osobu. Kako bi prepoznala razliku između želje za vezom i želje za osobom, pitaj samu sebe bi li mogla biti prijatelj s tom osobom. Da li bi ga željela u svojoj blizini, čak i ako bi to bilo platonski ili ako veza ne bi dolazila u obzir? Ako si s njim samo iz određenih razloga i jer ti trenutno odgovara biti u vezi, velike su šanse da si zaljubljena u vezu, a ne u tu osobu.

Foto: Unsplash

Nadaš se da će se on promijeniti

Ljude ne možemo promijeniti, možemo ih samo voljeti takve kakvi jesu. Ako se potajno nadaš da će se on promijeniti kako bi zadovoljio neke tvoje kriterije, to samo pokazuje da veza ne ide u dobrom smjeru. Ne morate o svemu imati jednaka uvjerenja i stavove, ali trebali biste razumjeti, poštivati i uvažavati svoje različitosti. Partneri u zdravom odnosu međusobno se poštuju i prihvaćaju, unatoč razlikama koje između njih postoje. Ako ga želiš promijeniti kako bi ga mogla voljeti, bolje da odustaneš od takvog odnosa.

Ne vjeruješ mu

Povjerenje je 'stup' na kojem se gradi zdrava veza. Ako nemaš povjerenje u svog partnera, to je velika 'crvena zastavica'. Nemoj zanemarivati svoju intuiciju. Kvalitetne veze temelje se na međusobnom povjerenju, a to znači da ćeš cijeniti svog partnera i njegov integritet te mu vjerovati čak i u onim trenucima kada nije uz tebe.

Ne uzbuđuje te pomisao na zajedničku budućnost

Možda možeš zamisliti kako ste zajedno u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti, no ta pomisao te pretjerano ne veseli. Ili, možda čak ni ne razmišljaš o vašoj zajedničkoj budućnosti jer se ipak nadaš da će naići netko bolji. Ako je tako, vjerojatno forsiraš vezu koja nije prava ili si u tom odnosu samo jer ne želiš biti sama. U svakom slučaju, bolje da si single i sretna nego u vezi i nesretna, zar ne?

Između vas nema prijateljstva

Između partnera bi trebao postojati prijateljski odnos, a stručnjaci za veze često ističu da su najbolje i najkvalitetnije upravo one veze u kojima su partneri ujedno i najbolji prijatelji. Tvoj partner trebao bi biti osoba s kojom možeš iskreno i bez srama i straha razgovarati o svemu. Ako se ne smijete i ne uživate u zajedničkim trenucima, vaša 'iskra' vjerojatno je samo iluzija temeljena na fizičkoj kemiji ili zaljubljenosti, ali takav odnos će se teško pretvoriti u pravu vezu. Ako s nekim namjeravaš provesti život, to bi trebalo biti najbolje prijateljstvo koje si ikad mala.

Foto: Pexels

Osjećaš se dobro uz njega samo u određenim okolnostima

Možda ti je zabavno s njegovim društvom, ali kada ste sami ne osjećaš se ugodno ili se on uopće ne uklapa u tvoj način života. Ili, super ti je što imaš nekoga za subotnji izlazak, no on nije osoba pored koje želiš biti kada se probudiš u nedjelju ujutro. Ako ti je uz njega ugodno samo u određenim okolnostima, vrlo je vjerojatno da vaša veza nije ona prava. Nemoj biti s nekim samo zato jer ne možeš podnijeti samoću ili kako bi udovoljila društvenim očekivanjima. Ako su tvoji osjećaji prema njemu izraženi samo u određenim okruženjima, ali nedostaju u drugima, vaša 'iskra' je samo iluzija temeljena na pogrešnim čimbenicima.

Niste na 'istoj stranici'

Kada s nekim želiš graditi budućnost, s tobom osobom trebala bi dijeliti iste ili barem slične životne vrijednosti, ali i ciljeve i snove. Ako želite drugačije stvari u životu ili se vam dugoročni ciljevi previše razlikuju, velika je vjerojatnost da će vaša veza završiti prekidom. U zdravom odnosu, partneri dijele životne vrijednosti i snove. Jednom kada pronađeš svog idealnog partnera, 'onog pravog', neće biti sumnji niti pitanja, jednostavno ćeš to znati.

