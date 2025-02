Valentinovo se bliži, a još ne znaš što bi mu kupila? Imamo 20 ideja

Valentinovo je pred vratima, a s njim dolazi i onaj slatki pritisak pronalaska savršenog poklona za voljenu osobu. Ali tu dolazi i pitanje na koje nije lagano odgovoriti - što pokloniti dečku za Valentinovo? Bilo da ste zajedno nekoliko mjeseci ili već brojne godine, svaki par ima svoju priču i svoje male rituale, a upravo poklon može biti način da pokažeš koliko cijeniš sve te male stvari koje vas povezuju.

Valentinovo pokloni za njega

Od personaliziranih darova koji su puni osjećaja, do praktičnih i zabavnih opcija koje će mu izmamiti osmijeh na lice – pripremili smo ti niz ideja koje će ti pomoći da ove godine iznenadiš svog dragog. Prije nego što kreneš u potragu za savršenim poklonom koji će mu pokazati koliko ti znači, baci pogled na ovaj popis.

Staklenka s 50 razloga zašto ga voliš

Ovo je odličan poklon u skoro svakoj situaciji, a posebno za dan zaljubljenih. Ako se osjećaš posebno kreativno, probaj napisati 365 razloga zašto ga voliš, tako da do idućeg Valentinova svaki dan ima jednu ceduljicu za pročitati. Poklon je jednostavan za napraviti, porukice možeš sama ručno ispisati ili isprintati i izrezati.

Personalizirana zvjezdana karta

Ako i ti i on volite astrologiju, kud ljepšeg poklona od personalizirane zvjezdane karte. Može biti sve od trenutka kad ste se upoznali do dana kad ste prohodali, pa čak i do zvjezdane karte neba kad ste zajedno gledali Mjesec ili vidjeli zvijezdu padalicu. Postoje brojne stranice na internetu koje izrađuju personalizirane zvjezdane karte, a neke od njih su Life Decor, Plakati i My Stella.

Osobni kuponi / vaučeri

S ovim poklonom ne možeš pogriješiti! Set vaučera ili kupona može biti za sve od "besplatne masaže" do "ja biram koji film gledamo". Razmisli o stvarima koje radite svakodnevno, a da će tvojoj boljoj polovici biti drago da može birati ili o stvarima koje nikako ne voli raditi, poput pranja suđa ili iznošenja smeća. Kroz ove vaučere (kojih ne mora biti puno), daješ mu do znanja da njegov poklon za Valentinovo nije samo jednokratan.

Uokvirena karta mjesta gdje ste se prvi put poljubili

Romantičan i nostalgičan poklon koji će uvijek podsjećati na jedan od vaših najposebnijih trenutaka. Možeš isprintati kartu tog mjesta i označiti točnu lokaciju gdje ste se poljubili – bilo da je to park, ulica ili neko skriveno mjesto koje samo vi znate. Kartu možeš staviti u elegantan okvir ili čak dodati datum i kratku poruku kako bi poklon bio još osobniji.

Set za romantični date night

Ako tražiš poklon koji ćete odmah moći iskoristiti, složi set za savršeni romantični večernji izlazak – ili još bolje, večer kod kuće! U set možeš staviti bocu njegovog (i tvog) omiljenog pića, grickalice, svijeće, playlistu s pjesmama koje volite i možda čak igru s pitanjima za parove. Ako volite filmove, dodaj i kućne kino ulaznice koje ste sami napravili – kreativnost je ovdje ključ!

Kožni novčanik s inicijalima

Praktičan i elegantan poklon koji će uvijek nositi sa sobom. Možeš odabrati klasični kožni novčanik i dati ugravirati njegove inicijale ili čak kratku poruku s unutarnje strane, poput datuma kad ste se upoznali ili male šale koju razumijete samo vas dvoje. Ako ne nosi novčanik, razmisli o personaliziranom cardholderu ili novčaniku za kovanice!

Personalizirana gravirana narukvica ili privjesak za ključeve

Ako voli nositi nakit, narukvica s gravurom može biti idealan poklon – možeš na nju staviti vaše inicijale, važan datum ili čak koordinatu posebnog mjesta. Ako nije tip za narukvice, privjesak za ključeve s diskretnom, ali značajnom porukom može biti jednako lijep znak pažnje.

Kvalitetan brijaći set ili trimer za bradu

Za dečke koji vole imati savršeno sređenu bradu (ili onima kojima je brijanje jutarnji ritual), premium brijaći set može biti odličan izbor. Možeš uzeti klasični brijač s kožnim etuijem ili kvalitetan električni trimer – ovisi o njegovom stilu. Dodaj i luksuznu pjenu za brijanje ili balzam za bradu za potpuni spa doživljaj.

Multifunkcionalni alat (npr. Leatherman ili Victorinox nožić)

Ako voli gadgete i praktične stvari, multifunkcionalni alat je poklon koji će sigurno cijeniti. Može ga koristiti za sve – od otvaranja boca do sitnih popravaka u kući ili na putovanju. Ako želiš dodatni osobni touch, potraži modele na koje možeš ugravirati njegovo ime ili inicijale.

Mala bonsai biljka ili set za uzgoj čilija

Za one koji vole biljke (ili jednostavno žele nešto novo u stanu), mala bonsai biljka ili set za uzgoj čilija može biti originalan i dugotrajan poklon. Bonsai donosi zen atmosferu, dok čili set nudi izazov – može li uzgojiti sastojke za svoj vlastiti ljuti umak?

Personalizirane čarape s tvojim licem ili smiješnim natpisom

Ako voli humor i originalne poklone, personalizirane čarape su savršen izbor! Možeš staviti svoje lice, njegovu omiljenu frazu ili neku šalu koju samo vas dvoje razumijete. Super je ideja i staviti lice njegovog kućnog ljubimca ili nekog lika iz filma, serije ili videoigre kojeg jako voli. Ovaj poklon nije samo zabavan, već će ga sigurno iznenaditi svaki put kad ih obuče. Postoje brojne stranice na internetu koje rade ovakve čarape, a neke od njih su Čarapa, Pupster Socks i WhatSox.

Mini projektor

Za prave ljubitelje filmova i serija, mini projektor može pretvoriti svaku večer u kino doživljaj. Dovoljno je mali da ga može ponijeti bilo gdje, a uz malo mašte možete složiti vlastiti filmski kutak s dekama, kokicama i omiljenim filmovima. Bonus ideja: Snimi kratki video s porukom za njega i pusti ga na projektoru kao prvo iznenađenje!

Pretplata na njegov omiljeni časopis, streaming servis ili audioknjige

Iskreno, tko ne voli čitati, slušati podcaste ili bingeati serije? Ako znaš što od tog mu je omiljeno, godišnja pretplata na servis koji zaista voli može biti savršen poklon.

Tvoja slika na jastuku

Možda malo cheesy, ali sigurno simpatičan poklon – jastuk s tvojom slikom, crtežom vas dvoje ili čak nekom vašem šalom može mu uvijek biti pri ruci (i podsjetiti ga na tebe). Ako želiš suptilniju verziju, možeš staviti neku vašu zajedničku sliku u minimalističkom stilu ili tekst s posebnom porukom. Postoje brojne stranice na internetu koje rade ovakve jastuke, a neke od njih su Čarapa, Puppynator i Plišani medo.

Šalica sa skrivenom porukom

Ovakvih poklona si sigurno već vidjela, ali ako funkcionira, zašto ne probati. Šalica koja mijenja boju ili prikazuje skrivenu poruku kad se u nju ulije topli napitak – savršen spoj praktičnog i zabavnog! Možeš staviti vašu sliku, zajedničku šalu ili nešto što će mu izmamiti osmijeh na lice svako jutro. Ovakve šalice možeš naručiti u brojnim print studijima, a možeš ih naručiti i online na stranicama poput Puppynator, Life Decor ili Magična šalica.

Set za kušanje viskija/piva

Za ljubitelje dobrog pića, set za kušanje viskija ili piva odličan je poklon. Može uključivati nekoliko različitih vrsta pića, posebne čaše i možda čak personalizirane podmetače s vašim inicijalima. Ako želiš dodati osobni touch, napiši mu malu 'degustacijsku knjižicu' s opisima svakog pića i zabavnim komentarima.

Foto: Shutterstock

Personalizirana slagalica sa slikom vas dvoje

Ako voli rješavati slagalice, ova će biti posebno zanimljiva – dok slaže komadiće, polako će otkrivati vašu zajedničku sliku. Možeš izabrati neku smiješnu fotku, romantičan trenutak ili čak napraviti slagalicu s tajnom porukom koju će otkriti tek kad je završi. Stranice na kojima možeš naručiti ovakve puzzle uključuju CEWE, Your Surprise i dm.

Gamer paket (personalizirana podloga za miš + bon za Steam/PlayStation/Xbox)

Ako je strastveni gamer, ovaj poklon ga sigurno neće ostaviti ravnodušnim. Možeš mu dati podlogu za miš s personaliziranim printom (možda vašom zajedničkom fotkom u stilu igre koju voli?) i bon za njegovu omiljenu platformu, tako da može odabrati igru koju baš želi.

Sportski gadget (pametna narukvica, shaker, traka za trening)

Za one koji vole fitness ili sport, uvijek je dobra ideja pokloniti nešto korisno. Pametna narukvica za praćenje aktivnosti, kvalitetan shaker za proteinske napitke ili traka za trening mogu mu pomoći da ostane u formi – a istovremeno mu pokazati da podržavaš njegovu strast prema zdravom životu.

Ulaznice za koncert, utakmicu ili escape room

Stvaranje novih sjećanja je savršen poklon, zar ne? Ulaznice za koncert omiljenog benda, važnu utakmicu ili escape room avanturu mogu biti pun pogodak. Još bolje – ovo je poklon koji ćete zajedno doživjeti i pretvoriti u nezaboravno iskustvo!

POGLEDAJ VIDEO: Lida Hamar Paladin i Ivana Radovniković - prijateljice koje su zajedno pokrenule posao