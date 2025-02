Planiraš romentičnu večeru? Ovo su savršeni restorani za Valentinovo

Večera uz svijeće, čaša dobrog vina i poseban meni osmišljen baš za tu priliku – ovakvo Valentinovo zvuči savršeno, zar ne? Bilo da planiraš intimno slavlje u dvoje ili večer za pamćenje uz omiljenu osobu, pravi restoran može stvoriti atmosferu koja će upotpuniti taj poseban dan. Uz dobru hranu, čašu vina i romantično okruženje, sve što preostaje je uživati u trenutku uz voljenu osobu.

Restorani u Zagrebu za Valentinovo

Ako još nema rezerviran stol ili se dvoumiš između nekoliko lokacija, na jednom mjestu smo skupili restorane u Zagrebu koji su savršeni za romantično Valentinovo.

Il Secondo, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb

Ako tražiš savršeno mjesto za romantičnu večeru, Il Secondo ove godine nudi poseban jelovnik za Valentinovo. U elegantnom ambijentu restorana možeš uživati u vrhunskim delicijama, a na raspolaganju su tri termina za rezervaciju: od 17 do 19 sati, od 19 do 21 sat i od 21 do ponoći.

Posebno osmišljeni meni počinje selekcijom predjela za dvoje, među kojima su crème brûlée od kozjeg sira, hrskava mesna košarica i pržene okruglice s mousseom od dimljenog bakalara. Za glavno jelo možeš birati između nekoliko izvrsnih opcija, poput ragua od patke u lisnatom tijestu s gljivama i umakom od Brie sira, polpetica od hobotnice uz prženi batat i salsu od rajčice ili domaćih tortellina punjenih parfeom od mortadele i pršuta u laganom umaku od maslaca i kadulje. Večera završava slatkim iznenađenjem – desertom za dvoje pod nazivom "Dva srca na tanjuru". Spoj čokoladnog moussea s višnjama i vanilijom te kreme od karamele na biskvitu od badema i lješnjaka savršen je završetak ovog romantičnog menija.

Cijena večere po osobi iznosi od 49 do 64 eura, a uz to možeš uživati u čaši pjenušca Kolarić Rose Natur po promotivnoj cijeni od 4 eura. Rezervacije su obavezne, a svoje mjesto možeš osigurati na broj telefona 01 658 6609 ili putem e-maila.

Theatrium by Filho, Teslina 7

U samom centru Zagreba, skriven u atriju Zagrebačkog kazališta mladih, nalazi se Theatrium by Filho – restoran koji klasičnu hrvatsku kuhinju pretvara u pravu kulinarsku predstavu. Chef Filip Horvat s nevjerojatnom preciznošću slaže jela puna iznenađenja i neočekivanih obrata, dok degustacijski meniji Weekend Festival u šest sljedova i Sezonski Festival u devet sljedova nude potpuno gastronomsko iskustvo. Tim vrhunskih kuhara koristi najsvježije sastojke s tržnice Dolac – od netom ulovljene jadranske ribe do istarskih tartufa i vrhunskog maslinovog ulja.

Svaki tanjur priča svoju priču, a na tebi je samo da se udobno smjestiš i uživaš u predstavi. Svoje mjesto možeš rezervirati u Teslinoj 7 u Zagrebu na +385 99 5844 652.

Pod Zidom Bistro, Pod zidom 5

U srcu Zagreba, skriven u mirnoj ulici Pod Zidom, nalazi se Pod Zidom Bistro, restoran visoke bistronomije koji spaja svježe sezonske namirnice, lokalna vina i strast prema vrhunskoj gastronomiji. Već godinama prepoznat je među domaćim gostima i uvršten u Michelin Guide. Ovdje te čeka autentično iskustvo s fokusom na male proizvođače i terroir hrvatskih vina. Smješten odmah uz tržnicu Dolac, bistro nudi jelovnik koji se stalno mijenja, a svako jelo pažljivo je osmišljeno kako bi istaknulo najbolje od dostupnih namirnica. Vinska karta rezultat je stalnog istraživanja i otkrivanja novih etiketa, s naglaskom na prirodna vina i ekskluzivnu liniju Pod Zidom vina.

Terasa s pogledom na katedralu nudi poseban doživljaj, dok interijer kombinira povijesni šarm i modernu atmosferu. Iza svega stoji tim iskusnih profesionalaca posvećenih vrhunskom ugostiteljstvu. Rezerviraj svoje mjesto pozivom na +385 99 325 36 00.

Arigato by Hrvoje, Berislavićeva 18

Sushi za Valentinovo? Definitivno! I to u Arigato by Hrvoje, gdje se japanska preciznost i mediteranska toplina stapaju u savršenom spoju okusa. Smješten u Berislavićevoj, ovaj restoran nudi jedinstveno gastronomsko iskustvo – od svježeg sashimija i hrskave tempure do savršeno pečenog lososa sa sezamom. Svaki tanjur pažljivo je osmišljen kako bi pružio ne samo vrhunski okus, već i vizualni dojam, a elegantan ambijent dodatno upotpunjuje doživljaj.

Osim što možeš uživati u izvrsnoj hrani, ovdje možeš organizirati privatne proslave i događanja ili razgledati umjetničke izložbe koje se redovito održavaju u restoranu. Rezerviraj svoje mjesto na +385 91 522 8357 ili +385 91 1741 180.

Fidelgastro, Krste Pavletića 1

U restoranu Fidelgastro strast prema hrani pretočena je u svaki detalj – od pomno odabranih namirnica vrhunske kvalitete do modernih tehnika pripreme. Ovdje te očekuje spoj najboljeg iz svjetske i domaće gastronomije, upotpunjen bogatom vinotekom i elegantnim ambijentom. Njihova misija je jednostavna - pružiti ti jedinstveno iskustvo fusion kuhinje uz iznimnu uslugu i opuštajuće zvuke jazz glazbe. Žele stalno rasti i podizati ljestvicu u kvaliteti hrane, vina i ugostiteljstva, kako bi postali jedan od vodećih restorana u zemlji.

Ako tražiš mjesto gdje ćeš uživati u besprijekorno pripremljenim jelima i atmosferi koja spaja luksuz i toplinu, Fidelgastro je pravi izbor, a rezervirati stol možeš na njihovoj stranici.

Restorani u Splitu za Valentinovo

Ako još nisi rezervirala stol ili se dvoumiš između nekoliko mjesta, pripremili smo vodič kroz najbolje restorane u Splitu koji su savršeni za romantičnu večeru na Valentinovo. Bez obzira tražiš li intiman ambijent uz svijeće, spektakularan pogled na more ili kreativni degustacijski meni, ovdje ćeš pronaći idealnu opciju za posebno slavlje.

Central Kavana & Restaurant, Narodni trg 1

Ako planirate proslaviti Valentinovo u Splitu, Central Kavana & Restaurant nudi posebnu večeru s tri različita menija – mesnim, ribljim i vegetarijanskim. Večera počinje u 20 sati, uz čašu hrvatskog pjenušca za dobrodošlicu. Central, smješten na Pjaci, jedno je od rijetkih mjesta u Splitu koje je preživjelo povijesne promjene i još uvijek odiše posebnom atmosferom. Otvoren još u 18. stoljeću, kroz godine je bio omiljeno okupljalište splitske kulturne i političke elite, a danas spaja bogatu tradiciju s modernom gastronomskom ponudom.

Cijena iznosi 35 € po osobi, a ako želiš dodatnu dozu romantike, možeš odabrati paket koji uključuje noćenje s doručkom i večerom za 130 €. Ako ti se ovo čini kao savršeno mjesto za Valentinovo, rezervaciju možeš napraviti na 091 3178 352 ili +385 21 317 835, a upite poslati na info@hotelsantalucia-central.com.

Mokosh, Slavićeva Ul. 44

Ako planiraš posebno Valentinovo, restoran Mokosh nudi večeru za dvoje u četiri slijeda koja spaja vrhunsku hranu, odabrana vina i romantičnu atmosferu. Jelovnik je pažljivo osmišljen – od predjela poput pečene cikle s bademima i 20 godina starog balzamičnog octa, do glavnih jela poput bakalara u ibérico pršutu ili janjećeg lungića mariniranog u ružama. Za desert možeš birati između tiramisua sa zlatnom čokoladom i hrskavog choux tijesta s pistacijama.

Cijena menija za dvoje iznosi 96 €, a ako želiš upariti jela s vinima i koktelima, to dodatno iznosi 36 €. Rezervaciju možeš napraviti na +385 21 244 776 ili poslati upit na info@mokosh.hr.

Restoran Duje, Ulica Slobode 16a

Za Valentinovo odaberi restoran koji spaja tradiciju, vrhunske okuse i ugodnu atmosferu – jer ljubav prolazi kroz želudac. Ako tražiš savršeno mjesto za romantičnu večeru u Splitu, restoran Duje je pravi izbor. S dugogodišnjom tradicijom i pažljivo biranim namirnicama, ovo kultno mjesto nudi spoj inovativnih i klasičnih dalmatinskih jela.

Na meniju su tjestenine, rižoti, vrhunska riblja i mesna jela, a sve prati pomno odabrana vinska karta s najboljim domaćim i međunarodnim vinima. Uz to, restoran često ugošćuje poznate chefove i donosi tematske gastronomske tjedne – od tartufa do slavonskih i zagorskih specijaliteta.

Ambijent restorana spaja eleganciju i toplinu, s umjetničkim detaljima i ugodnim osvjetljenjem, a tijekom ljeta možeš uživati i na terasi. Nalazi se na južnoj strani SC Gripe, a rezervacije možeš napraviti na broj +385 21 548 100 ili +385 99 276 8503.

Restoran Gusar, Špinutska 69

Za Valentinovo želiš nešto posebno? Restoran Gusar, smješten na sjevernoj strani Marjana, savršen je izbor za večeru uz očaravajući pogled na more i vrhunsku gastronomsku ponudu. Osim što je omiljeno mjesto susreta generacija, Gusar nudi širok izbor delicija, od tradicionalnih dalmatinskih specijaliteta do modernih interpretacija omiljenih jela. Sve to upotpunjuje pažljivo birana vinska karta i vrhunska usluga.

Romantična atmosfera, terasa s pogledom i besprijekorno pripremljena jela čine ga idealnim mjestom za proslavu ljubavi. Rezervacije možeš napraviti na +385 21 385 136.

Restoran Šug, Ul. Tolstojeva 1a

Restoran Šug u Splitu savršeno je mjesto za Valentinovo, gdje možeš uživati u mediteranskoj kuhinji koja miješa tradiciju i modernu gastronomiju. Smješten u srcu grada, restoran nudi jelovnik inspiriran dalmatinskim okusima, kao što su maslinovo ulje, kapula, pomidori i domaće vino, sve pripremljeno s lokalnim namirnicama koje dolaze iz obiteljskih gospodarstava.

Kuhinja restorana temelji se na bogatstvu dalmatinske flore i faune, a suradnja s OPG-ovima omogućuje im da svaki obrok bude zaista poseban. Iako koriste moderne kuhinjske tehnike, poput kuhanja na otvorenoj vatri, Šug zadržava duh tradicije, što svaki zalogaj čini nezaboravnim.

Za Valentinovo, restoran nudi odličnu priliku za opuštenu večeru s partnerom ili prijateljicom, uživajući u jelima koja stvaraju savršen ugođaj za ljubav i opuštanje. Stol možeš rezervirati putem njihove web stranice.

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove: Žene šefovi