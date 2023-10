Top 10 najgorih savjeta za dejtanje koje bi trebala izbjegavati

Kad je ljubavni život u pitanju, postoje mnogi dobri savjeti, no nerijetko se događa da se loši savjeti podmetnu kao dobri jer ih ponavlja veliki broj ljudi. Ovo osobito postaje problem ako nam takve savjete daju osobe kojima vjerujemo, kao što su bliski prijatelji ili članovi obitelji. Dakako, ono to ne rade kako bi nam napakostili, nego su i sami duboko uvjereni da je ono što su čuli istinito pa to prenose dalje. Zato je potupno logično da prihvaćamo takve savjete, a onda se čudimo kako to da su stvari ipak pošle po krivu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napravile smo tebi (i sebi) uslugu i pobrojale smo loše ljubavne savjete – od groznih do apsolutno katastrofalnih. Kad sljedeći put čuješ jedan od ovih savjeta, znat ćeš da je takvu 'mudrost' najpametnije jednostavno ignorirati:

POGLEDAJ VIDEO: Upoznaj Jasminu Kosanović i njezin svijet lutki i ilustracija