Top 10 najgorih savjeta za dejtanje koje bi trebala izbjegavati

Kad je ljubavni život u pitanju, postoje mnogi dobri savjeti, no nerijetko se događa da se loši savjeti podmetnu kao dobri jer ih ponavlja veliki broj ljudi. Ovo osobito postaje problem ako nam takve savjete daju osobe kojima vjerujemo, kao što su bliski prijatelji ili članovi obitelji. Dakako, ono to ne rade kako bi nam napakostili, nego su i sami duboko uvjereni da je ono što su čuli istinito pa to prenose dalje. Zato je potupno logično da prihvaćamo takve savjete, a onda se čudimo kako to da su stvari ipak pošle po krivu.

Napravile smo tebi (i sebi) uslugu i pobrojale smo loše ljubavne savjete – od groznih do apsolutno katastrofalnih. Kad sljedeći put čuješ jedan od ovih savjeta, znat ćeš da je takvu 'mudrost' najpametnije jednostavno ignorirati:

POGLEDAJ VIDEO: Upoznaj Jasminu Kosanović i njezin svijet lutki i ilustracija

Jednom varalica – uvijek varalica

Priznajemo kako se ovaj savjet često puta pokaže istinitim, zato se i nalazi na 10. mjestu. Ipak, problematična je riječ 'uvijek'. Na primjer, ako je ON prevario svoju djevojku do koje mu uopće nije bilo stalo kad je imao tek 15, znači li to da zaslužuje titulu varalice do kraja svog života? Kad razmisliš, vidjet ćeš koliko je smiješno misliti da će te prevariti samo zato što je to učinio jednom davno, u svojoj prošlosti.

Vjeruj svom osjećaju

Ne postoji niti jedan savjet koji je ovako zbunjujuć – što uopće znači to da trebamo vjerovati svojem osjećaju? Mnoge od nas previše razmišljaju i analiziraju svaki partnerov potez ili svaku riječ – pa nas taj naš osjećaj često može dovesti u zabludu. Ili, što ako nam naš osjećaj govori jedno, a razum drugo – koga onda slušati? U svakom slučaju, neki su ljudi možda savršeno u doticaju sa svojom intuicijom pa je ona nepogrešiva, ali za mnoge od nas ovo baš i ne vrijedi.

Kad je pravo, znat ćeš

U nekoj romantičnoj ideji o ljubavi jednostavno, kao nekim čudom, odmah znamo je li osoba za nas ona prava ili nije. U realnosti stvari nisu tako jednostavne – i nisu crno-bijele. Često upoznamo nekoga i ne znamo na prvu da ćemo s tom osobom završiti u ozbiljnoj vezi niti unaprijed znamo je li riječ o pravoj ljubavi – osim ako nismo vidoviti.

Ljubav će doći kad se najmanje budeš nadala

Ovo je jedan grozan savjet za bilo koga tko je u potrazi za ljubavnom srećom. Prema tome, dovoljno je sjediti kod kuće, ljubav će sama pokucati na vrata. No, to zapravo ne ide tako i puno je pametnije malo joj pomoći. Ljubavi trebamo dati šansu izlascima i upoznavanjem potencijalnih partnera, bilo pomoću aplikacija za dejtanje ili uživo. Jasno, ljubav se može dogoditi i slučajno, kad je ne tražimo, ali ako je želimo naći, trebamo se aktivirati.

Ljubav je dovoljna

Kao u popularnoj pjesmi Beatlesa, od malena nam govore kako je ljubav sve što nam treba kako bismo bili sretni u vezi. Svaki psiholog rado će razbiti ovu iluziju i objasniti ti kako je za dobru vezu potrebna trud – jer je to ponekad težak posao. Ljubav je sastojak bez kojeg se ne može, ali nije dovoljna – veza neće opstati ako partneri pasivno očekuju da će se njihovi problem i nesuglasice riješiti sami od sebe. Za uspješan odnos treba mnogo razgovora, prilagođavanja i zajedničkog rasta – bez toga ljubav će jednostavno otpasti kao pozlata.

Dobivamo što zaslužujemo

U stvarnosti, zaljubljenost nas može toliko opiti da situacijiu uopće ne vidimo onakvom kakva jest. Možda ti se nekad dogodilo da si partneru opraštala postupke koje inače ne bi, samo zato što ti je glava bila u oblacima. Ali nije da misliš kako zaslužuješ takvo ponašanje – a to također ne misli ni osoba koja je, na primjer, u vezi s preljubnikom. Ova izreka pokušava pojednostaviti vrlo kompleksne stvari jer pretpostavlja da dopuštamo ovakvo ponašanje zbog toga što imamo problem s vlastitim samopouzdanjem – što je naprosto uvredljivo.

Takav je prema tebi jer mu se sviđaš

Ovaj užasan savjet slušale smo još kao male djevojčice kad su nam pokušali utuviti u glavu onu 'tko se tuče, taj se voli'. Kad smo odrasle, počele smo vjerovati da je taj frajer koji je tako bezobrazan prema nama takav zato što mu se potajno sviđamo, samo to ne zna izraziti. Ispravit ćemo ovaj uzasan savjet: ako se frajer ponaša bez poštovanja prema tebi, bježi glavom bez obzira – jer on ti i neće donijeti baš ništa dobroga.

Dobri dečki izvuku deblji kraj

Ovo je jedan savjet za muškarce koje su pokušava uvjeriti kako dobrim ponašanjem neće osvojiti djevojke jer će valjda u njihovim očima djelovati kao 'šmokjlani. A mi žene navodno volimo 'zločeste tipove'… Krivo. Dobri dečki zapravo imaju najviše šanse na dejting tržištu što dokazuje i činjenica da velika većina nas, srećom, imamo dobre muževe. 'Zločesti dečki' mogu biti zanimljivi kad imamo 13, ali čim postanemo malo zrelije, znamo da pored sebe želimo samo i jedino dobrog muškarca. Oni 'dobri dečki' koji izvuku deblji kraj i žene ih ne žele nisu zapravo dobri, to su oni koji su bacili udicu kako bi privukli potencijalne partnerice i kad im to ne uspije, osjećaju se frustrirano i ljuto. To su isti oni za koje će se, ako prilike dopuste, ispostaviti da su totalni kreteni jer je 'biti dobar' za njih samo taktika kojom pokušavaju pridobiti žene.

Svi zaslužuju drugu priliku

Ne, ne zaslužuju. Neki ljudi stvarno ne zaslužuju da im pružimo još jednu šansu, na primjer oni koji nam učine nešto nažao. Zlostavljači ne zaslužuju još jednu priliku. Jednostavno je.

Ljubav sve pobjeđuje

Još su stari Rimljani vjerovali kako 'Amor omnia vincit' – i da, u idealnom svijetu ovo bi bila istina. No, u realnom svijetu, ljubav ne može sve pobijediti. Kao što smo rekli, za dobru vezu potreban je trud i zalaganje, a u nekim situacijama ništa od toga neće biti dovoljno. Na primjer, moguće je da se dvoje ljudi jako voli, ali žive na drugim krajevima svijeta i svaki od njih želi ostati ondje gdje jest jer radi posao svojih snova i brine o bolesnom članu obitelji… Žao nam je što razbijamo tisućljetno romantično uvjerenje, no postoje prepreke koje ljubav jednostavno ne može pobijediti.