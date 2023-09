Tajne koje razaraju vezu: 7 stvari koje ne bi trebala kriti od svog partnera

U fazi dejtanja imamo potrebu predstaviti se u što boljem svjetlu. Razumljivo je da s novim partnerom nećemo podijeliti priču o svom prvom seksualnom iskustvu, a nećemo mu otkriti ni onaj ne baš laskavi nadimak koji su nam nadjenuli u djetinjstvu. S pikanterijama iz našeg života pričekat ćemo dok partnera ne upoznamo bolje – i to je sasvim prirodno.

Ipak, stručnjaci upozoravaju kako neke pojedinosti ne bismo trebale tajiti jer će nam pomoći da se bolje povežemo s partnerom. Od tvog psihičkog zdravlja do toga kako funkcioniraju odnosi u tvojoj obitelji – otkrivanje stvari o sebi koje nisu samo površinske omogućit će drugoj strani da te bolje upozna, a osim toga takva vrsta otvaranja tvog će novog partnera potaknuti da i on učini isto – što će vašu vezu dovesti na višu razinu. Dakle, evo kojih 7 stvari mu trebaš otkriti unutar prve godine veze:

Društevni život

Jedna od najbitnijih stvari o kojoj trebaš pričati s partnerom prije no što stvari postanu ozbiljne su tvoje granice i potrebe vezane za slobodno vrijeme i druženje s prijateljima. Naime, po tom smo pitanju svi drugačiji, neki vole slobodne dane provoditi s drugim ljudima, a drugima je draže ostati doma s partnerom. Osim toga, neki od nas trebaju više vremena za sebe i dio dana htjet će povesti sami.

Ako želiš izaći s prijateljima bez partnera ili samo želiš napuniti baterije uz čašu vina i dobru knjigu, važno je da partneru to jasno daš do znanja. On mora znati koje su tvoje potrebe i granice i to svakako unutar prve godine vaše veze.

"Ako se vas dvoje ne možete složiti oko ovih uvjeta ili ako ustanovite da jedno redovito zanemaruje potrebe onog drugog, to bi u budućnosti moglo biti vrlo problematično“, upozorava Jennifer L. Silvershein, psihoterapeutkinja koja se specijalizirala za pomaganje ženama s problemom samopouzdanja, poremećaja prehrane, anksioznosti i depresije.

Planiranje obitelji

Može se činiti kako bi otvaranje pitanja o tome želiš li ili ne želiš djecu bilo prebrzo i prenaglo – s obzirom na to da još niste proslavili ni prvu godišnjicu veze. Moguće je da se pitaš hoće li takve velike i ozbiljne teme prestrašiti ili čak odbiti tvog novog partnera. Ali stručnjaci tvrde kako je pametno ovo raščistiti što prije – jer bi u protivom moglo doći do neugodnih iznenađenja.

"Ako znaš da želiš djecu, ali također si svjesna da tvoj partner ne drži do toga to može dovesti do puno većih problema nego jedan zabavni 'što-ako' razgovor uz čašu vina“, predlaže Silvershein.

Psihičko zdravlje

Ako imaš neke probleme s psihičkim zdravljem, bitno je da to tvoj partner zna jer ćete jednog dana možda živjeti zajedno. Zato je dobro da je upoznat s tvojim eventualnim dijagnozama - jedino tako će ti moći pružiti potrebnu podršku. Naravno, ako ti nije ugodno, ne moraš ulaziti u detalje, a također nema potrebe da osjećaš pritisak – ove delikatne i vrlo privatne informacije o sebi podijeli u trenutku koji budeš smatrala prikladnim.

"Kako bi te partner mogao bolje upoznati, predlažem da pričekaš tri mjeseca i onda s njim podijeliš anamnezu svog mentalnog zdravlja, kao i to koristiš li neke lijekove", savjetuje Valentina Verani, savjetnik za mentalno zdravlje koja se specijalizirala za joga terapiju.

Tvoj odnos prema novcu

Tijekom faze zaljubljenosti malo je vjerojatno da ste se ti i tvoj partner već dotakli ove teme – a još manje je vjerojatno da ste spojili budžete. No, kako stvari budu išle ka nečem ozbiljnijem, pitanje o tome kako i na što se troši novac postat će sve značajnije. Ako partner nije upoznat s tvojim navikama po pitanju trošenja i štednje, mogao bi ostati zatečen jednom kad shvati da imaš običaj pola svoje plaće 'utopiti' u kozmetiku ili da recimo nisi fan kuhanja doma, nego ćeš radije naručiti dostavu.

"Kad je stil trošenja i štednje u pitanju, važno je biti na istoj valnoj duljini. Ako si štedljivija, a tvoj partner više troši, važno je to znati i pronaći rješenje, odnosno dogovoriti se oko toga kako ćete dijeliti novac“, savjetuje Silvershein.

Pričajmo o seksu

Prije no što s partnerom postaneš intimna, važno je upozoriti ga ako imaš neku spolnu prenosivu bolest. No također je mudro otvoreno progovoriti o nekim dubljim temama, kao što su fetiši i seksualne fantazije. Taj bi razgovor trebalo obaviti unutar prve godine veze.

„Ponekad ljudi godinama odlažu podijeliti s partnerom ove informacije, a u nekim slučajevima odluče se i da zauvijek prešute što ih stvarno uzbuđuje . Jasno, takve teme vjerojatno nisu nešto o čemu ćete početi pričati već na prvom spoju“, kaže Lauren O'Connell, bračna i obiteljska terapeutkinja s 12-godišnjim iskustvom u tom poslu.

Dakle, definitivno ne na prvom spoju, ali do prve godišnjice veze vas biste dvoje već trebali znati što jednog drugog 'pali' i o čemu sanjarite.

Tvoja obitelj

Bez obzira na to je li tvoj partner već upoznao tvoju obitelj, dobro je da mu otkriješ važne stavri o odnosima unutra nje. Jesi li vrlo bliska sa svojom braćom i sestrama? Postoje li neki članovi obitelji s kojima više nemaš nikakav odnos? Postoji li neki konflikt ili obiteljska trauma koji još uvijek utječu na tebe?

"Kako vaša veza bude napredovala, problemi poput ovih postajat će sve veći i utjecajniji pa je važno da o tome razgovaraš s partnerom", tvrdi O'Connell.

Na taj će način tvoj partner bolje razumjeti vašu obiteljsku dinamiku, a također će ti moći biti podrška ako dođe do konflikta unutar obitelji.

Prošle veze

Neki parovi odluče da međusobno neće razgovarati o bivšim ljubavima ni o seksualnim iskustvima – kako bi spriječili uspoređivanje i osjećaj ljubomore. No ono što bi moglo biti od velike koristi u vezi jest pričati o problemima na koje si naišla u prošlosti. Što je dovelo do prekida tvoje posljednje dugogodišnje veze ili do rastave braka? Je li možda riječ o nečemu što se stalno ponavlja?

“Svatko od nas ima duboko ukorijenjene navike koje imaju tendenciju ponavljati se u vezama. Kad istinu o tome podijelimo sa svojim partnerom, možemo zajedno preispitati da li sadašnja veza potiče takva ponašanja, a također možemo osvijestiti što trebamo podržati, a što promijeniti, kako i ova veza ne bi postala problematična“, savjetuje Catalina Lawsin, psihologinja specijalizirana za seks i ljubavne veze.

Pričati o ovome možemo i tako da ne spominjemo bivšeg partnera ili konkretne situacije, nego da govorimo općenito o obrascima ponašanja i problemima koji su doveli do prekida.