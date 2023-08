Postoji neko generalno očekivanje, vjerojatno proizašlo iz onog viđenog na filmovima ili pročitanog u knjigama, da igrice u krevetu uvijek završavaju obostranim užitkom. Pri tom, kavalir će obično paziti da dama bude ta koja najprije dosegne vrhunac, da bi joj se zatim pridružio u sladostrašću. Ili, još bolje, on i ona do vrhunca stižu istodobno.

Zapravo je riječ o idealnom scenariju koji se u praksi, nažalost, rijetko kad doživljava. Name, žene su obično te koje izvuku kraći kraj, zar ne? Je li riječ o kakvom fizičkom nedostatku koji rezultira takvim 'nesretnim završetkom'? Većina žena složit će se kako sigurno nije, jer sve one redovito doživljavaju klimaks prilikom masturbacije.

„Kod mlađih parova razlog često leži u tome što nisu dovoljno educirani o seksu. No, neke žene mogu doživjeti orgazam kod masturbacije, a kad su u krevetu s partnerom, čak i ako pretpostavimo da on čini sve što treba činiti i maksimalno se trudi, ne mogu“, kaže jedna od najpoznatijih seks terapeutkinja Ruth Westheimer.

Bez obzira na to što žene koje znaju da orgazam mogu doživjeti samo izravnom stimulacijom klitorisa, seks koji za njih svaki put završi 'neslavno' s vremenom može postati razočaravajuć. Ovo se osobito odnosi na žene koje su stvorile neku dobro utabanu rutinu samozadovoljavanja pa zapravo ne postoji neki drugi način na koji mogu postići orgazam – a pogotovo ne s drugom osobom u blizini.

Osim toga, postoji i manji broj žena koji vrhunac ne dostižu čak ni tijekom solo igre. Ono što seksolozi preporučuju svim ženama jest to da najprije upoznaju sebe i svoje tijelo i da kroz masturbaciju postignu orgazam,a potom mogu podučiti svog partnera tome što im najbolje odgovara. Ako ne ide nikako drugačije, žene s ovim problemom trebaju si pomoći vibratorom, a seksi igračke mogu koristiti i u dvoje.

Vibratori mogu biti problem jer se žena može naviknuti na snažne vibracije koje pruža ovo pomagalo pa više neće moći imati orgazam stimulacijom rukom ili nekako drugačije, ali bez obzira na to, vibrator je korisna igračka jer pomaže u prevladavanju psihičke blokade.

„Dakle, žene koje ne mogu postići orgazam čak ni pomoću ruke ili mlaza vode, trebale bi probati vibrator i vidjeti kako će to ići. Jednom kad savlada kako postići orgazam, bit će joj jednostavnije to podijeliti sa svojim partnerom“, savjetuje Ruth.

Orgazam ne samo da je vrlo ugodno iskustvo, nego je i zdrav, bez obzira na to je li se do vrhunca došlo solo ili u dvoje.

„Seks smanjuje stres," kaže Britney Blair, klinička psihologinja i osnivačica Klinike za seksualnu terapiju, u Sjevernoj Kaliforniji.

Blair pojašnjava da se ovo odnosi na oboje, kako na seks s partnerom, tako i na solo seks, odnosno masturbaciju.

"Seks može biti poput tjelovježbe, što je odlično za tvoje srce, pluća i imunološki sustav", tvrdi Blair te dodaje: "Također, izvrstan je za probleme sa spavanjem i omogućava ti da brže utoneš u dublji san - općenito, masturbacija je odlična za zdravlje."

No, bez obzira na to možeš li postići orgazam jedino pomoću vibratora te bez obzira na to možeš li do vrhunca stići samo i jedino samozadovoljavanjem, krajnji cilj vođenja ljubavi uvijek je jedan - zajedničko zadovoljstvo. Ako zasad ne ide nikako drugačije, neka masturbacija postane dio vašeg intimnog druženja u paru. Dakle, dok god ti ili tvoj partneri niste seksualno frustrirani vašom igrom pod plahtama, smatraj se sretnicom.

