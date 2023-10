Što o dobroj akciji pod plahtama možemo naučiti od BDSM scene?

BDSM, sado-mazo, SM, za 'tamniju stranu seksa' postoje mnogi nazivi. BDSM je vjerojatno najširi, a zapravo je riječ o kratici koja se sastoji od engleskih riječi, odnosno parova: Bondage (vezanje) i Discipline (disciplina), Dominance (dominacija) i Submission (podređivanje) te Sadism (sadizam) i Masochism (mazohizam).

Sve ove seksualne prakse koje bi neki nazvali perverznima u temelju imaju igru dominacije i podređivanja, odnosno izmjenu moći. Ako ti treba slikovito pojašnjenje o čemu je riječ, sjeti se megapopularnog hita '50 nijansi sive'…

Iako će malo tko javno priznati da ga uzbuđuje BDSM, mnogi prakticiraju ovakve seksualne igre barem do neke mjere, ali ima i onih kojima je to potpuno odbojno. Bez obzira na to jesi li ljubitelj vanilla seksa ili voliš nešto 'paprenije', neki principi ovih 'nastranih' seksualnih praksa mogli bi biti korisni svima nama - prije svega, kao zanimljive lekcije.

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?

Zato, pusti predrasude na stranu i nemoj odmah odmahnuti rukom - jer evo 4 bitnih stvari o dobrom seksu koje možeš naučiti od BDSM scene:

Otvorena komunikacija

Jedan od kamena temeljaca BDSM scene jest jasna komunikacija između partnera. Iskren razgovor o tome što nam se sviđa i koje su naše granice dio je svake BDSM aktivnosti - a osim što je takva razmjena informacija obavezna prije ulaska u spavaću sobu, poželjna je i nakon vruće akcije pod plahtama (te se onda naziva aftercare). To je nešto što bismo definitivno trebali preuzeti od BDSM scene jer mnogi ljudi imaju loš seksualni život samo zato što nema otvorene komunikacije.

Sigurno, razumno i sporazumno

Postoji važna kratica koja je ujedno i temeljni princip BDSM scene,a glasi SSC i znači: Safe (sigurno), Sane (razumno) i Consensual (sporazumno, uz pristanak). Naime, sigurnost svih sudionika, kao i izbjegavanje nanošenja fizičke ili psihičke boli uzimaju se vrlo ozbiljno i odgovorno te su mnogo bitniji od postizanja užitka. Upravo iz ovog razloga bitna je komunikacija iz točke jedan kako bi se jasno postavile granice i kako bi svatko znao što može očekivati. Osim toga, u BDSM svijetu postoji pravilo da se nikoga ne smije ni dirnuti bez njenog ili njegovog jasnog prethodnog pristanka.

Sigurne riječi

Vjerujemo kako si čula za tako zvane safe words, prethodno dogovorene riječi kojima partneru ili partnerici dajemo do znanja da nam je ono što se događa u bilo kojem smislu previše. Kad se izgovori sigurna riječ, svaka akcija istog trenutka prestaje. Za ovo se često koristi princip semafora. 'Zeleno' znači 'sve je u redu', 'žuto' znači 'približavam se granici, uspori" i 'crveno' znači 'stani'. Na ovaj se način može tijekom seksa provjeriti ide li sve dobro, a granice se mogu bolje poštovati.

Nema srama

Ne usuđuješ se podijeliti svoje tajne erotske fantazije sa svojim partnerom? BDSM scena podrazumijeva međusobnu znatiželju i otvoren um za tuđe fetiše i maštarije. S druge strane, nema mjesta posramljivanju. Što god se događa u spavaćoj sobi, ako je uz prethodni pristanak partera, ne može biti osuđeno kao čudno ili previše perverzno. Tolerancija i otvorenost definitivno su principi koje bismo trebali primijeniti u svom seksualnom životu, bez obzira na naše preference u krevetu.