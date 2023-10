Odabrali frajeri: Neobične stvari koje muškarci obožavaju na ženi

Suprotno uvriježenom mišljenju, muškarcima savršeni izgled nije najvažnija stvar kada traže idealnu partnericu. Naime, brojna istraživanja su pokazala da muškarci puno više od fizičkog izgleda cijene neke druge stvari i kvalitete, a neko od njih mogle bi te itekako iznenaditi.

I dok se mnoge žene trude izgledati savršeno i udovoljiti konvencionalnim standardima ljepote, stvari koje frajeri zapravo vole malo su manje očite.

Ako se pitaš što je potrebno da bi te muškarci smatrali poželjnom, u nastavku smo izdvojile samo neke od osobina koje oni smatraju privlačnima kod žena, a koje možda nikad ne bi uzela u obzir, barem tako tvrde istraživanja provedena nad muškarcima i njihovim preferencijama.

Raščupana kosa

I dok se mi trudimo imati savršenu frizuru, frajeri ustvari vole kada nam kosa leti na sve strane. Raščupana i pomalo neuredna frizura im je jako seksi. To pokazuje da je žena opuštena i da ne shvaća sve previše ozbiljno, a za njih je to veliki plus.

Opuštena odjeća

Nekim muškarcima se jako sviđa kada se žene odijevaju ležerno. Iako vole vidjeti cure u seksi donjem rublju, isto tako im je nevjerojatno privlačno i kada žena nosi udobnu odjeću poput rastegnute trenirke ili oversized pidžame.

Smisao za humor

Smisao za humor jedna je od onih kvaliteta koje muškarci obožavaju. Svatko na kraju dana pokraj sebe želi imati duhovitu osobu i nekoga tko će nas znati nasmijati kada život postane previše ozbiljan.

Tvrdoglavost

Vjerovala ili ne, nekim su frajerima slatke i pomalo tvrdoglave cure. Oni smatraju da je to znak da je žena dovoljno samouvjerena da zna što želi i da zahtijeva ono što želi, a samopouzdanje je itekako seksi.

Nošenje naočala

Nemoj misliti da te nošenje naočala čini manje privlačnom. Naime, osobe koje nose naočale uvijek djeluju nekako pametnije i uspješnije, a to su privlačne kvalitete.

Hrapavi glas

Ima nešto jako seksi u ženama s hrapavim i pomalo rašpastim glasom. Možda se neće svidjeti baš svakom frajeru, ali hrapav glas može biti vrlo seksi i privlačan.

Upečatljiv smijeh

Frajeri se uvijek trude pronaći način da nasmiju ženu koja im se sviđa. Ako imaš zarazan, upečatljiv ili glasan smijeh, to je dodatan plus jer muškarci obožavaju žene koje se vole smijati.

Sarkazam

Smisao za humor im je seksi, a vole čak i kad su žene malo sarkastične.

Inteligencija

Iako će u prvom trenutku možda više pažnje posvetiti fizičkom izgledu, na duge staze većini će muškaraca biti privlačnija inteligentna žena koja zna razgovarati o različitim temama.

