Koliko ih poznajemo? 9 činjenica o muškarcima koje možda nisi znala

Muškarci su s Marsa, a žene s Venere? Tu rečenicu i dalje mnogi upotrijebe želeći reći da nam je puno toga tajanstveno što se tiče suprotnog spola. Često se događa da žene s frendicama pokušavaju dokučiti što je on mislio tom porukom ili ima li tu doista simpatije.

Ovaj put nećemo se baviti znakovima koji pokazuju da mu je stalo i da se vidi s tobom niti ćemo analizirati njegovu komunikaciju. Umjesto toga izdvojili smo 9 činjenica o muškarcima – a najviše se tiču njihova tijela i zdravlja – koje vjerojatno nisi znala. Fascinantno je to da tijekom života steknemo toliko znanja, a zapravo najmanje znamo o nama samima, u ovom slučaju, o frajerima. Toliko je toga o njima rečeno, no ovih zanimljivosti rijetko tko se dotaknuo. Zapravo, trebalo bi i njih pitati jesu li znali ove činjenice o funkcioniranju njihova tijela, ali i mozga.

Veličina stopala i penisa nisu nužno povezani

Za početak, hajmo razbiti mit: muškarac s velikim stopalom nema nužno veliki 'ponos'. Ugledaš li visokog frajera (ili tek počneš dejtati s njim), mogla bi pomisliti da mu penis prelazi prosjek od 13 do 15 centimetara, no to ne mora biti slučaj. U studiji koju je objavio BJU International dvojica su urologa mjerila duljinu penisa u erekciji i analizirali koji broj cipela nosi koji muškarac. Istraživanje su proveli među 104 ispitanika i dokazali da košarkaško stopalo ne znači i obilje centimetara. Svima je jasno da se puno muškaraca voli natjecati u centimetrima, no za to zapravo nema potrebe jer je europski prosjek daleko ispod onoga što se može vidjeti u 'filmovima za odrasle'.

Upravo zbog pornografije, ali i ismijavanja vršnjaka muškarci s 'manjim' često iskazuju nezadovoljstvo te misle da neće moći zadovoljiti ženu – što nije nužno tako sve dok 'u krevetu' ima truda i mašte.

Muškarci češće hrču

Znaju to svi koji su proveli barem jednu noć kraj 'hrkača'. Ozbiljan je to problem koji narušava kvalitetu sna pa mnogi parovi odluče spavati u odvojenim sobama – što također nije nužno loše jer se onda prije spavanja posvećuju jedno drugom i cijene nježne dodire. Tko zna, možda su oni koji spavaju odvojeno sretniji upravo zato što se naspavaju? U svakom slučaju, muškarci hrču češće. Čak 40 posto muškaraca stalno hrče, dok se isto događa kod 24 posto žena. Stručnjaci to pripisuju abdominalnoj masnoći koje muškarci imaju u većem postotku.

Muškarci mogu proizvoditi mlijeko (u teoriji)

Možda si se barem jednom upitala zašto frajeri imaju bradavice. Kako prenosi Healtline, bradavice se razviju u maternici i prije nego što embrij postane muški ili ženski. Ispostavilo se da muškarci također imaju mliječne žlijezde, no do stvaranja mlijeka dakako ne dolazi. Odnosno dolazi samo u slučajevima kada nešto nije u redu s prolaktinom - hormonom potrebnim za proizvodnju mlijeka, piše Scientific American.

Zdrava hrana, zdrava sperma

Spermij nije jedina komponenta sjemena. Spermiji imaju moć oploditi žensku jajnu stanicu, a da bi do tamo stigli prenosi ih tekućina prostate. Sperma je puna hranjivih tvari – između ostalog, ima vitamin C, kalcij, limunsku kiselinu, magnezij, kalij, natrij… Istraživanje je pokazalo da muškarci koji se zdravije hrane imaju bolju koncentraciju sperme i bolju pokretljivost. Orasi, riba, grah i mahune trebali bi nam svima biti na jelovniku, ali pogotovo muškarcima. S druge strane, nezdravi način života s puno masne i slatke hrane, stresa i malo kretanja negativno utječe na spermu.

I muškarci imaju G-točku

Famozna G-točka zbog koje žene doživljavaju vaginalne orgazme i obožavaju pojedine poze sjajna je stvar. Naravno, uz vanjski dio klitorisa koji nam također osigurava orgazme, ali na malo drugačiji način. Prostata je muškarcima nešto poput našeg klitorisa jer im upravo stimulacija prostate može osigurati intenzivniji orgazam koji, spomenimo i to, traje kraće od ženskog. Prema Medical News Todayu, prosječni muški orgazam "traje 10-30 sekundi", dok prosječni ženski vrhunac "traje 13-51 sekundu".

Bolje zadržavaju toplinu

Eto ti objašnjenja zašto nekim muškarcima ni po zimi nije problem nositi ljetne hlače i kratke rukave. Oni naime u prosjeku imaju jače mišiće, ali i nižu tjelesnu temperaturu u mirovanju. To im omogućuje zadržavanje topline te su manje skloni biti zimogrozni. Naravno, to ne vrijedi za sve. Neki se vole 'zabundati'.

Vide manje nijansi boja i imaju slabiji njuh (u prosjeku!)

Uh, ovo nismo znale. U prosjeku muškarci vide manji raspon boja jer imaju manji broj čunjića u očima. Osim toga, naspram žena imaju manje neurona u dijelu mozga zaduženom za obradu mirisa i okusa. To znači da muškarci određene mirise i okuse procesuiraju sporije od žena.

Koža im je deblja od ženske

Ovo te vjerojatno toliko ne iznenađuje, ali zbog količine testosterona, koža im je deblja. Prema znanstvenim saznanjima, koža im je čak 25 posto deblja od ženske te ima čvršću strukturu.

Ozljede patentnim zatvaračem nisu rijetkost

I za kraj, itekako je moguće ozlijediti 'ponos'. To se može dogoditi u pojedinim pozama u seksu, ali i krivim potezom patentnog zatvarača hlača. Koliko god da smiješno i neobično zvuči, u Americi oko dvije tisuće muškaraca godišnje dođe na hitnu jer su se povrijedili. Stoga upozori svog muškarca da pripazi pri odijevanju, ali i skidanju hlača.