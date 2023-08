Sigurno si naišla na mnoštvo savjeta o tome kako da seks dulje potraje, odnosno kako spriječiti dragog da zabavu prerano privede kraju. Prerana ejakulacija vrlo je čest problem među muškarcima, osobito onim mlađima koji još uvijek nisu ovladali svojim tijelom ili su jednostavno sebični pa im partneričino zadovoljstvo ne igra ulogu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, što učiniti ako je tvoj dragi trkač na duge staze… ultraduge? Vjerojatno se dobro nasmiješ kada se netko u društvu hvali maratonskim seksom jer si prilično sigurna da nema pojma o čemu priča. Maratonski seks sjajan je samo ako nije rutinski, ako cijelo vrijeme osjećaš uzbuđenje i ako nisi putem svršila i izgubila volju za nastavkom. No, to najčešće nije tako. Kad on može izdržati jako dugo - odnosno nazovimo to pravim imenom - kada mu treba jako dugo da svrši, ti si ta na kojoj se lome koplja (da ne koristimo jedan drugi nepristojni izraz).

To što jako dobro poznaješ svaku pukotinu ili nepravilnost na stropu u vašoj spavaćoj sobi manji je problem, od vagine koja je bolna, suha i ispaćena od dugotrajnog trenja. Kako bi riješila ovaj problem i navela dragog da svrši u pristojnom roku, na obostrano zadovoljstvo, donosimo ti tri savjeta koje je seksologinja Emily Morse dala za portal Women's Health.

POGLEDAJ VIDEO: Koji su najčešći mitovi o seksu?