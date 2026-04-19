Zabranjeno voće: Zašto uopće solo žene privlače zauzeti muškarci?

Stara izreka da su 'svi dobri muškarci zauzeti' možda krije više istine nego što mislimo. Psiholozi otkrivaju zašto status zauzetog muškarca kod mnogih žena povećava njegovu privlačnost - i što se zapravo krije iza tog kontroverznog fenomena

Jedan od ključnih razloga ove pojave leži u fenomenu koji psiholozi nazivaju 'otimanje partnera'. U jednoj poznatoj studiji sa Sveučilišta Oklahoma State, čak 90 posto slobodnih žena iskazalo je interes za muškarca za kojeg su vjerovale da je u vezi. S druge strane, kada su mislile da je isti muškarac slobodan, zanimalo ih je samo 59 posto. Znanstvenice Melissa Burkley i Jessica Parker objašnjavaju da oženjen muškarac služi kao neka vrsta društvenog dokaza kvalitete. Njegov status signalizira da ga je druga žena već 'provjerila' i odabrala, što sugerira da posjeduje poželjne osobine poput sposobnosti za predanost, pouzdanosti i emocionalne zrelosti.

Veza s granicama - intimnost bez tereta odgovornosti

Za neke žene, afera s oženjenim muškarcem nudi privlačnu strukturu odnosa s jasno definiranim granicama. To je prilika za romansu i druženje bez tereta dugoročnog planiranja, kućanskih obaveza i potpune emocionalne investicije koja dolazi s ozbiljnom vezom. Veza se čini 'sigurnom' jer ima ograničenja: nema pune predanosti, nema pritiska budućnosti, nema odgovornosti. Takav odnos može biti idealan za žene koje su usredotočene na karijeru ili jednostavno nisu spremne za brak i djecu. On nudi intimnost, ali istovremeno čuva autonomiju i ne zahtijeva potpunu ranjivost, što je često privlačno osobama koje se boje vezivanja ili su u prošlosti bile povrijeđene.

Uzbuđenje, ego i natjecanje

Osim praktičnih razloga, tu su i snažni emocionalni pokretači. Element 'zabranjenog voća' stvara uzbuđenje i pojačava strast. Tajnovitost, skriveni sastanci i osjećaj da se radi nešto nedopušteno mogu biti snažan afrodizijak. Mnoge žene u ovakvim aferama doživljavaju i značajan poticaj za ego. Biti izabrana umjesto supruge pruža osjećaj moći, posebnosti i potvrde vlastite privlačnosti.

Stručnjaci upozoravaju da iza takve potrebe za validacijom često stoje dublji problemi, poput niskog samopouzdanja ili nerazriješenih obiteljskih obrazaca. Za neke žene, natjecanje sa suparnicom važnije je od samog muškarca, a pobjeda u tom nadmetanju hrani osjećaj superiornosti.

Iako afere s oženjenim muškarcima mogu donijeti kratkoročne praktične koristi i emocionalna uzbuđenja, cijena je dugoročno često previsoka. Takve su veze izgrađene na tajnosti i obmani, što onemogućuje razvoj duboke intimnosti i povjerenja. Žene ostaju u sporednoj ulozi, suočene s emocionalnom izolacijom i bolnom spoznajom da nikada nisu prioritet. Terapeutski savjet je jasan: ako muškarac nije napustio svoju suprugu unatoč obećanjima, njegovi postupci govore više od riječi.

U konačnici, veza koja započne 'otimanjem partnera' rijetko preraste u stabilan i sretan odnos, ostavljajući sudionike u iscrpljujućem ciklusu nade i razočaranja.