Seks vam nije ni na kraju pameti? Ti ili on – ili oboje – tražite izgovore i čini se da vam je serija zaista zanimljivija od strastvenih trenutaka. Mislite da je to zbog posla i stresa, ali vas istovremeno brine manjak seksa u odnosu. I dalje ste bliski, iskazujete nježnost na druge načine, a seks ste reducirali na jedanput mjesečno. To doista može biti problem, posebice ako jedna strana ima jaču seksualnu želju, a druga jako slabu. Svi znamo da je seks važan segment veze i njegov dugoročan izostanak može poljuljati dinamiku odnosa – sigurno si čula da su neke veze i pucale zbog seksualne nekompatibilnosti i premalo intimnosti.

Naravno, nije sve tako crno. Naša seksualna želja varira, a na nju utječu hormoni, zdravlje, stres, psiha… Nije za očekivati da ćete uvijek biti jednako 'zagrijani'. Nekim parovima je dovoljno jednom tjedno, dok drugi u intimne odnose stupaju svaki dan. I sve je to u redu dok je vama u redu. Ipak, problem nastaje u trenutku kad shvatiš da ti je libido stvarno 'zahrđao'.

Srećom, uspavanu želju možeš 'probuditi'. Postoji nekoliko načina kako se oraspoložiti za seks, no ako nijedna od njih ne bude funkcionirala kroz duže vrijeme, najbolje se obratiti stručnjaku. No, evo kako si instant pomoći.

