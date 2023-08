Seks vam nije ni na kraju pameti? Ti ili on – ili oboje – tražite izgovore i čini se da vam je serija zaista zanimljivija od strastvenih trenutaka. Mislite da je to zbog posla i stresa, ali vas istovremeno brine manjak seksa u odnosu. I dalje ste bliski, iskazujete nježnost na druge načine, a seks ste reducirali na jedanput mjesečno. To doista može biti problem, posebice ako jedna strana ima jaču seksualnu želju, a druga jako slabu. Svi znamo da je seks važan segment veze i njegov dugoročan izostanak može poljuljati dinamiku odnosa – sigurno si čula da su neke veze i pucale zbog seksualne nekompatibilnosti i premalo intimnosti.

Naravno, nije sve tako crno. Naša seksualna želja varira, a na nju utječu hormoni, zdravlje, stres, psiha… Nije za očekivati da ćete uvijek biti jednako 'zagrijani'. Nekim parovima je dovoljno jednom tjedno, dok drugi u intimne odnose stupaju svaki dan. I sve je to u redu dok je vama u redu. Ipak, problem nastaje u trenutku kad shvatiš da ti je libido stvarno 'zahrđao'.

Srećom, uspavanu želju možeš 'probuditi'. Postoji nekoliko načina kako se oraspoložiti za seks, no ako nijedna od njih ne bude funkcionirala kroz duže vrijeme, najbolje se obratiti stručnjaku. No, evo kako si instant pomoći.

Vježbaj prije seksa

Iako ti se preznojavanje s ili bez partnera u teretani možda ne čini primamljivom opcijom, znojenje i općenito tjelesna aktivnost mogu probuditi seksualnu želju. Poslije treninga mogla bi se osjećati više odmorno i energično te nekako povezano sa svojim tijelom. Dobar trening luči hormone sreće pa mnogi nakon imaju osjećaj da im je samo nebo granica. Pokrenite se i postepeno dovodite do forme. Lako ćete to 'pretočiti' i u krevet.

Ne zaboravi na vježbe zdjelice

Kad smo već kod vježbanja, probaj i s Kegelovim vježbama. One pomažu ojačati mišiće dna zdjelice i dovesti te do većeg seksualnog užitka. Više je načina kako aktivirati mišiće dna zdjelice, no možda je najbolje da se pretvaraš da mokriš i stisneš mišiće kao da želiš zaustaviti urin, a onda ih opustiš. Sad kad si ih aktivirala, odnosno pronašla, u ležećem, sjedećem ili stajaćem položaju stegni mišiće zdjelice i tako drži 5 sekundi. Pripazi da ne koristiš mišiće trbuha. Nakon tog se opusti na 10 sekundi i ponavljaj istu vježbu još pet puta. Isti bi pokret mogla činiti svaki dan, do pola godine. Naravno, ima još sličnih vježbi, a izdvojile smo ih ovdje.

Unesite malo svježine

Moguće je da ste 'upali' u rutinu i da ti samo treba nešto što će ti 'zagolicati' maštu. Ako inače planirate seks, sada se odvažite na brzinski seks kad ga najmanje očekujete, istražite nove poze i podražaje, promijenite dinamiku predigre (predigra je jako važna) i posvetite se jedno drugom na sve moguće načine. Prisjetite se zašto se volite i što volite jedno kod drugog, a onda se 'bacite' u igru. Bitno je da istražiš što ti probuđuje 'zagrijanost' i da slobodno razgovarate o vašem seksualnom životu. Seks bi trebao biti zabavan što znači da parovi trebaju naći način kako ga nadograditi. Možda su ti dosadile dvije iste poze i uvijek ista predigra, no to ne znači da vam je seksualni život osuđen na propast. Oboje trebate biti spremni istraživati i staviti se u nove, neočekivane seksi situacije. Zašto ne pokušati sa seksualnim igračkama ili erotskim društvenim igrama? Mogućnosti je bezbroj.

Ponovno se povežite

Seks nije jedini važan segment veze. Kako bi probudila libido, nastoji se zbližiti s partnerom pa svako malo organizirajte zajedničke večeri tijekom kojih ćete raditi ono što volite. To može biti romantična atmosfera uz večeru i film ili pak neka druga aktivnost koju volite. Možda ste se samo malo udaljili pa se to odražava i na libido. Sjetite se kako je bilo na početku i ne prestanite se truditi.

Reguliraj stres

Stres može biti glavni 'ubojica' užitka. Kad nam je nad glavom sto stvari, teško se usredotočiti na podražaje i 'baciti' se u seksi raspoloženje. Teško je reći što konkretno napraviti kad imaš 'frku' na poslu ili privatno, no nastoji razgovarati s partnerom, isplanirati zajedničke trenutke i opustiti se. Provedite barem 20 minuta dnevno bez ekrana i razmišljanja o poslu, djeci ili obavezama. Sve 'začinite' s malo nježnosti – sumnjamo da ti neće pomoći.

Učinite seks prioritetom

Ne mislimo da trebate samo o tome razmišljati, ali nemojte ni zaboraviti na ovu opuštajuću aktivnost. Prisjeti se što voliš, pustite dobar erotski film ili pročitaj priču iste tematike i razmišljaj… kako bi bilo lijepo. Više vođenja ljubavi moglo bi učiniti da stvar poželiš ponavljati češće. Pod uvjetom da se u tom trenutku 'isključiš' i razmišljaš o senzualnim pokretima, ugodi i bliskosti.

Spavaj dovoljno

Kad smo iscrpljeni, obično nismo zainteresirani za nikakvu tjelesnu aktivnost pa ni seks. Vjerojatno tada samo želiš da te se pusti na miru. Za zdrav i ispunjen seksualni život nužno je noću spavati od sedam do osam sati. U kombinaciji s laganim treningom i regulacijom stresa, želja bi ti se mogla vratiti.

Za kraj, nije na odmet ni da se sama 'poigraš' i samozadovoljavanjem shvatiš kakvi ti pokreti odgovaraju i što ti pokreće seksi misli. Posebno to vrijedi ako ti je općenito teško stići do vrhunca. Samo uživaj, a onda isto pokušaj i s partnerom.