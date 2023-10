Joga je staroindijska disciplina koja otpušta, smanjuje bol, poboljšava disanje… Velik broj ljudi već se uvjerio u fizičke i psihičke dobrobiti joge. Zapravo, možda čak i 'u krevetu' izvodiš određene poze iz joge, a da toga nisi ni svjesna. Te seksi poze zahtijevaju određenu fleksibilnost, snagu i kondiciju, no uspiješ li ih izvesti mogla bi se dodatno zbližiti s partnerom.

Umjesto 'jurnjave' za vrhuncem, prepusti se i uživajte polako. Iskušajte čari tantričkog seksa (koji također potječe iz drevnih duhovnih tradicija) te nastoji povezati tijelo, duh i um. Promatraš li seks na taj način, ''ne samo da pokrećemo svoja tijela ili dijelimo intimne trenutke, već prihvaćamo holistički ples koji slavi cijelo naše biće ”, objašnjava dr. Lisa Lawless, klinička psihologinja i seksologinja.

Tantrički seks polazi od svjesne intimnosti – parovi su stopostotno usredotočeni na svaki dodir, osjet i zvuk. Disanje je u tome posebno važno jer može dodatno povezati par, posebice uspijete li oboje sinkronizirati disanje tijekom seksa. Tantra ne žuri, ona čak može produljiti užitak pa onda dovesti i do intenzivnijih orgazama.

Dakle, i joga i tantrički seks imaju zajedničke značajke. Obje stvari opuštaju i pružaju ugodu, a ovo su seks poze iz joge koje ti mogu povećati užitak. Velike su šanse da si ih već isprobala, posebice nastojiš li maksimalno uživati u intimnosti (na primjer po tantra načelima). A ako ih nisi isprobala, učini to što prije. Osjetiš li bilo kakvu bol ili neudobnost, vrati se provjerenim pozama. Ove joga pozicije zahtijevaju kondiciju.

Most

Dr. Lisa Lawless ovu seks pozu smatra jednom od najboljih. Položaj potječe iz joge, a nudi mogućnost maksimalnog zbližavanja i užitka. Za dane kad vam se ne žuri. U mostu žena leži na leđima sa savijenim koljenima i stopalima na podu. Zatim podiže kukove u položaj mosta. Muškarac kleči između tvojih nogu i prodire. Iako zahtijeva snagu, ova je poza sjajna jer se par može gledati, a i stimulira se zdjelična regija. Kako bi si olakšala, možeš staviti jastuk ili neku drugu vrstu potpore.

Lotus

Rijetko tko nije čuo za pozu lotusa. I on je inspiriran jogom. Žena sjedi u muškarčevu krilu, no obavijenih ruku i nogu. Penetracija je lagana i senzualna, a dodiri su dobrodošli. Možete se poigrati s raznim varijacijama – kružnim pokretima, laganim poskakivanjem, ali i dubinom prodiranja. Ovo je zaista poza u kojoj se možete osjećati kao jedno) jer se stopostotno dodirujete. Osim toga, ova ti poza može biti super za stimulaciju G točke, a onda i sjajne orgazme. Stoga – isprobajte čari lotusa, a Lawless savjetuje da si za još veću intimnost pokušate dodirivati čelo ili sinkronizirano disati.

Pseća poza

'Doggy' je jedna od najpopularnijih poza, no dr. Lawless kaže da korijene vuče iz joge. Žena se stražnjicom okreće partneru, a laktovima ili dlanovima oslonjena je o pod. Možeš isprobati varijantu u kojoj ti ruke na podlozi čine slovo V, a partner je penetrira iza tebe. Osim što je dobra za dublju penetraciju, pseća poza isteže leđa i tetive koljena, a kukovi su otvoreni što unaprjeđuje protok krvi u području zdjelice. A to pak povećava mogućnost vrhunca.

Golub

Ova ti je poza imenom možda manje poznata, no sjajna je jer 'otvara' kukove, povećava prokrvljenost i užitak. Muškarac leži na leđima, a žena stavlja jednu nogu preko njega – oponašajući ptičji položaj nogu. Još jedna prednost ove poze jest to što ste si blizu, a to obožava puno parova. Daje vam mogućnost sinkronizacije disanja.

'Užitak u preklopu'

Želite li oralni seks dovesti na novu razinu. U njoj je muškarac kleči i uzima te naglavce tako da si glavom usmjerena prema njegovom spolovilu. Pridržavaš se rukama o pod. Istovremeno ga oralno zadovoljavaš, ali i on tebe. Naime, stražnjica ti je tik do njegove glave (jer te drži dok kleči) što mu daje prostora za stimulacijom jezikom. U ovom luckastom položaju ispružena su ti koljena, a i istežu ti se leđa. Zdjelica i kukovi se otvaraju, a ovo je odlična opcija za predigru.