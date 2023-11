Škrt ljubavnik: 5 znakova koji otkrivaju da je tvoj partner sebičan u krevetu

Seks je važan dio svake romantične veze i u njemu se istinski može uživati, no ključno je da se oba partnera podjednako trude. Nažalost, brojni muškarci često se u krevetu ponašaju sebično te su uglavnom fokusirani samo na vlastiti užitak. Prioritet im je postizanje seksualnog vrhunca, dok pritom zanemaruju seksualne potrebe svojih partnerica.

Dakako, važno je istaknuti da sebične u krevetu mogu biti i žene, a ne samo muškarci. Ponekad jedan partner drugom ne daje ono što mu je potrebno da bi doživio orgazam. Dobra je vijest da se takvo ponašanje može promijeniti, uz samo malo truda i iskrene komunikacije, a nakon stoga seksualni život para postaje puno bolji i kvalitetniji.

Stručnjaci za seksualne odnose otkrivaju da postoje određeni znakovi koji ukazuju na to da je partner sebičan u krevetu, a u nastavku doznaj koji su:

Ti radiš sav 'posao'

Ako partner od tebe očekuje da mu pružiš oralni seks, ali nije spreman ponuditi ti isto zauzvrat, to znači da je fokusiran samo na vlastiti užitak i da zanemaruje tvoje potrebe. Znat ćeš da je partner sebičan u krevetu ako samo leži i očekuje da ti odradiš sav 'posao' oko kreiranja erotske atmosfere, ističu seksualni stručnjaci. U većini slučajeva, sebični partner ne sudjeluje pretjerano u dodirivanju ili samo očekuje da bude obožavan. Ako se tvoj partner ponaša sebično u krevetu, bez obzira na uzrok, iskreni razgovor najbolje je rješenje za poboljšanje seksualnog života. U nekim slučajevima, korisno je zatražiti i stručnu pomoć seksualnih terapeuta.

Foto: Unsplash

Nema predigre

Brzinski seks ima svojih prednosti i ponekad je vrlo zabavan, no ako redovito propuštate predigru, to bi moglo značiti da vam je stalo samo do krajnjeg cilja odnosno vrhunca. Postoje različiti tipovi ljubavnika, no komunikacija o seksu i seksualnim potrebama ključna je za održavanje zdravog odnosa. Važno je da partneri jedno drugom daju do znanja što žele i trebaju u krevetu. Ako tvoj partner nikad nije zainteresiran za predigru te samo žuri naprijed kako bi postigao vrhunac, to jasno pokazuje da je sebičan u krevetu.

Ignorira tvoje želje

Čak i ako si mu izrazila svoje seksualne želje, on te je ignorirao ili si naišla na njegov otpor. Ako nije prihvatio tvoju povratnu informaciju, to svakako pokazuje da je sebičan. Neki ljudi u takvim situacijama zauzimaju obrambeni stav ili se ponašaju ljutito, a često to proizlazi iz njihove vlastite nesigurnosti, kažu stručnjaci. O takvim je temama važno iskreno i otvoreno razgovarati te istražiti zašto partner pokazuje takav otpor.

Foto: Pexels

Fokusiran je samo na vlastito zadovoljstvo

Sebični partner vjerojatno će od tebe tražiti da mu udovoljiš onako kako on želi ili će odbijati ispuniti tvoje želje ili isprobati nešto novo. Često, takvi partneri gube interes nakon što dobiju ono što žele. Kvalitetan seksualni odnos podrazumijeva obostrano zadovoljstvo i zahtijeva aktivnu pažnju da bi se to dogodilo.

Ponaša se kao da ima pravo na seks

Ako je tvoj partner sebičan u krevetu, smatrat će da ima pravo na razne seksualne aktivnosti, pritom zanemarujući činjenicu da bi seks trebao biti suradnja između vas tvoje, objašnjavaju stručnjaci. Muškarci često imaju takav stav kad je u pitanju oralni seks, a to može biti slučaj i ako te partner forsira na seks kada nisi raspoložena. Seks je važan dio odnosa u vezi, ali mora biti sporazuman. Dakako, može se dogoditi i suprotno, gdje se jedan partner povlači iz seksualnog života, što je također sebično jer se radi o nespremnosti da se intimnost održi živom. Da bi se takvi problemi riješili, važno je pronaći kompromis i zdravu ravnotežu te naučiti raditi zajedno kako bi se intimno povezali i bili pažljiviji prema međusobnim seksualnim potrebama.

Foto: Pexels

Što učiniti u vezi sebičnog partnera?

Možda će u početku biti neugodno, ali najbolji način za rješavanje ovog problema je iskreni razgovor s partnerom. Razgovaraj s njim, poslušaj ga i pitaj ga zašto mu tvoje seksualno zadovoljstvo nije važno. Ako si pokušala razgovarati s njim o tome više puta, ali on ne pokazuje interes za komunikaciju niti za pronalaženje rješenja, možda biste trebali zatražiti pomoć seksualnog terapeuta ili pak razmisliti o prekidu veze.

Kako psiholozi pojašnjavaju, mnogo je razloga zašto je netko sebičan ljubavnik. U pitanju može biti toksična muževnost, obiteljska dinamika u kojoj nije bilo primjera zdravog odnosa, nedostatak privrženost tijekom odrastanja, nedostatak emocionalne svijesti i vještina, itd. Dobra je vijest da se sebični ljudi pa tako i sebični partneri mogu promijeniti – ako to doista žele. Neophodna je promjena u načinu razmišljanja i treba se žrtvovati. Obje strane trebaju reći što misle i što točno žele i očekuju od svojih partnera.

