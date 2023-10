I dok se neki parovi uvijek iznova vraćaju provjerenim pozama 'u krevetu', drugi ipak vole stalno isprobavati nešto novo. Nije to ništa neobično – netko u seksu voli jedno, a netko drugo i sve dok ste oboje zadovoljni nema problema. Jasno, nekada zaista nema ničeg boljeg od lijenog seksa. Zamisli samo: kišno vikend jutro, ti i on. Krasno, zar ne? No nekada ipak nije na odmet uložiti malo više snage, testirati fleksibilnost i izdržljivost i doslovno se poigrati.

Seks poze koje ćemo navesti u nastavku nisu svakidašnje, a bome nisu za svakoga. Reklo bi se da nisu za one slaboga srca, a bome ni za one kojima je smanjena fleksibilnost i mobilnost.

Možda vam neće uspjeti iz prve, možda ćete se namučiti dok se ne namjestite, no barem ćete se zabaviti. Sitne nesavršenosti i nespretnosti mogu vas dodatno zbližiti. Pa evo sedam top poza za koje možda nisi ni znala.

Luckasti 69

Za famoznu pozu 69 sigurno si čula. Radi se o istovremenom oralnom zadovoljavanju koji možete iz različitih površina. Voliš li lunaparkove i nemaš problema s bivanjem naglavačke, možda biste mogli učiniti jedan novi potez (no nikako to nemojte činiti netom nakon ručka ili ako ti je fleksibilnost manjkava. Za ovu pozu – koja može funkcionirati kao dio predigre – i frajer treba imati dovoljno snage u rukama. Neka on uspravno sjedne raširenih nogu. Zatim bi te trebao podići naglavačke tako da 'visiš' nad njegovim spolovilom. Ti zadovoljavaš njega, a kako je tvoja vagina u visini njegove glave, on isto čini tebe. Naravno, dok si okrenuta naglavce, on bi te morao čvrsto držati, a tvoje noge bi trebale biti raširene u zraku kako bi te mogao zadovoljiti.

'Mali medvjed'

Voliš li biti gore i tako diktirati tempo, 'mali medvjed' možda će ti postati omiljena poza. Namjestite se kraj nekog stolca ili nečega za što se možeš pridržavati. Neka on legne na leđa, a ti sjedni na njega, no paralelno – leđima okrenuta stolcu (ili za što se već držiš). Trebaš izgledati kao da sjediš na klupi. Potom se lagano kreći gore-dolje, no neka se i on aktivira i lagano te dodiruje.

Pilot, ali obrnuti

Ova poza definitivno je za one hrabre. Ti bi trebala leći na pod i podići noge tako da ti partner doslovno može sjesti na stražnjicu. Dakle, glava ti je na podu, ali su ti noge usmjerene prema glavi kao da želiš napraviti kolut. Partner ti sjeda na stražnjicu i okreće ti se leđima i tako penetrira. Iako pozicija može biti sjajna za stimulaciju G-točke za nju ti treba nevjerojatna fleksibilnost i forma.

Froggy

Za 'doggy' svi znaju, no znaš li za 'froggy'? U toj pozi muškarac sjedi na rubu kreveta s nogama čvrsto na podu. Žena sjeda na njega, ali okrenuta leđima. Tad širi noge te ih spaja u petama. Ova nesvakidašnja poza potječe iz joge, a sjajna je jer u fokus stavlja tvoje zadovoljstvo. Kako? Pa, preuzimaš kormilo i određuješ tempo.

Klackalica

Jesen je tek stigla, a mi se već prisjećamo ljeta. Dok razmišljate o morskim valovima, načinite ih sami u spavaćoj sobi. Neka se on osloni na ruke i ravno ispruži noge, a ti se 'naciljaj' na njega pridržavajući se rukama o njegove noge. Tempo i dubinu sami odredite. Možda će vam ruke biti prezaposlene pridržavanjem, no možete se strastveno gledati u oči i uživati.

Slomljeni orao

Da biste 'u krevet' unijeli malo inovativnosti, ne trebate izvoditi komplicirane poze niti se namještati pet minuta. Dolaskom jesenskih dana zato se dobro prisjetiti jednog 'klasika' na koji često zaboravljamo. Jednostavna je – ti trebaš leći licem prema dolje, ispružiti jednu nogu, a drugu saviti u stranu. Za to vrijeme, neka on penetrira s leđa. To će ti omogućiti različitu dubinu penetracije, a time i nezaboravne orgazme.

'Glačalo'

Za kraj, izdvajamo još jednu pozu uz koju ćete sigurno potrošiti nešto kalorija te se oznojiti sa sretnim završetkom. Omogućuje duboko prodiranje, ali i stimulaciju klitorisa. Jedan partner leži ravno na trbuhu, dok drugi opkorači stražnju stranu bedra svog partnera dok penetrira straga. Partner koji prodire ima opciju da mu noge budu s vanjske strane, a noge partnera koji prima s unutarnje", za Woman&Home kaže seksolog i psihoterapeut Massimo Stocchi-Fontana. Jako je slična ležećoj pozi, no zahtijeva malo više ravnoteže. Isplatit će se jer cilja direktno na G-točku, a znaš što to znači.