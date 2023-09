Rekla si mu one dvije slatke riječi "volim te", a on nije odgovorio? Evo što ti je činiti

Faza zaljubljenosti koju mnogi opisuju kao osjećaj leptirića u trbuhu i glave u oblacima ima svoj vijek trajanja. Kažu kako sve što je lijepo, kratko traje, a tako je najčešće i s ovim fantastičnim osjećajem. Zaljubljenost prestaje skidanjem ružičastih naočala, a nakon nje moguća su dva ishoda – totalno zahlađenje ili pak, uz malo sreće, taj veličanstveni osjećaj ljubavi. Zaljubljenost prelazi u ono što nazivamo pravom ljubavi ako se poklope sve prave karte, odnosno ako su ispunjeni preduvjeti za ozbiljnije osjećaje.

Zanimljivo je kako u većini slučajeva nije lako odrediti jasno granicu, odnosno točan trenutak kad je zaljubljenost postala ljubav. To obično možemo tek mnogo kasnije, kad stvari sagledavamo s potrebne vremenske distance. Jedan od pokazatelja da je riječ o ljubavi, reći će mnogi, definitivno su i te slatke riječi 'volim te'.

Ponekad izreći te riječi nije tako lako kako se čini, možemo se pitati je li trenutak pravi, strah nas je da ćemo drugu stranu prestrašiti i otjerati, a uostalom nismo ni sigurni jesu li osjećaji obostrani.

"Reći 'volim te' može biti stvarno zastrašujuće za osobu koja će to izreći prva. Zapravo, mnogi parovi igraju nesvjesnu igru opipavanja terena u nastojanju da shvate razvijaju li se njihovi osjećaji u istom tempu ", tvrdi Carla Marie Manly, psihologinja i autorica.

Tako je moguće da se dogodi jedan od scenarija koji većini nas uzrokuje anksioznost – a to je taj da na ljubavnu izjavu ne dobijemo očekivani odgovor, nego samo šutnju. Dogodila ti se ova noćna mora? Evo 5 načina kako si možeš i moraš pomoći:

POGLEDAJ VIDEO: Kako lakše prihvatiti 'ne'?

Ostani mirna

Ako si se osmjelila svom novom parteru prva reći da ga voliš, a on ništa nije odgovorio, vrlo vjerojatno ćeš se osjećati potišteno i zamjerat ćeš samoj sebi što si se odvažila na taj brzopleti korak. Ipak, umjesto da se grizeš, mnogo je mudrije pokušati zadržati svoj mir:

"Naravno da bi puno bolje bilo da ti je partner uzvratio istim riječima, ali samo zato što nisi dobila željeni odgovor ne znači da si pogriješila time što izrazila svoje osjećaje“, objašnjava Victoria Elf Raymond, obiteljska i bračna terapeutkinja.

Umjesto negativnih osjećaja, budi ponosna na sebe jer očito nema svako potrebnu hrabrost da kaže što zaista osjeća. Isto tako, ovime si stavila karte na stol i više se ne moraš mučiti pitanjem 'što bi bilo-kad bi bilo'.

Daj mu vremena

Naravno da je predivno čuti 'i ja tebe' kad nekome kažemo da ga volimo, ali ako to kažemo prvi put, ne bismo trebali biti puni očekivanja.

"Kad je u pitanju kako i kada pokazujemo ljubav, svi smo mi vrlo različiti“, napominje Raymond.

Moguće je, na primjer, da je tvoj partner puno pažljivi s ovim u vezi jer je imao loša iskustva u prošlosti. Zato je najpametnije dati mu prostora i vremena da 'probavi' svoje osjećaje.

“Ljudi koji su bili povrijeđeni u ozbiljnim vezama možda će oklijevati dopustiti samima sebi da ponovno iskuse ljubav i izraze je riječima. Također, ako ste odrasli u kući u kojoj se 'volim te' govorilo rijetko ili se nije govorilo nikad, manje je vjerojatno da ćete na partnerovu izjavu ljubavi odgovoriti istim riječima“, Courtney Boyer, coach za ljubavne veze iz Indiane.

Samo nastavi dalje

Ponekad se dogodi da iz naših usta izađu riječi 'volim te' bez da smo to dobro promislile – jednostavno, ponese nas neki romantični trenutak.

"Ako primijetiš da u trenutku strasti ili u nekoj drugoj situaciji svom partneru kažeš da ga voliš, a on ne uzvrati isto, samo nastavi dalje", kaže stručnjakinja za veze i duhovna savjetnica, Davida Rappaport.

Ako shvatiš kako se osjećaš bolje kad ignoriraš to što se dogodilo – odnosno, nije dogodilo, učini tako. Prebacila si mu lopticu i sad je na njemu red da povuče svoj potez.

Probaj ga razumjeti

Iako je važno da svom partneru daš dovoljno vremena i prostora kako bi mogao procesuirati osjećaje, važno je i da paziš na svoje. Ako osjećaš da ti to slama srce, nemoj svoje emocije gurati pod tepih i praviti se da ne postoje. Naime, psiholozi tvrde kako je za neke ljude čuti riječi 'volim te' ključno u vezi, bez toga ne osjećaju se ni sigurno, ni povezano. Ako je to slučaj kod tebe, znaj da će ti zatomljivanje vlastitih osjećaja donijeti samo jedno – frustraciju. Umjesto toga, pametno je uzeti si vremena i pokušati shvatiti koji su partnerovi razlozi za šutnju.

“Neke osobe nisu sklone govoriti 'volim te' jer pokazuju ljubav na drugačije načine koji su njima značajni. S druge strane, moguće je i da ljudi imaju nezaliječene ljubavne rane pa za takve osobe izgovaranje riječi 'volim te' može potaknuti nesvjesne strahove od emocionalne boli”, objašnjava Manly.

Poštuj svoje i njegove osjećaje

Nakon što si s novim partnerom raspravila o situaciji koja te uznemirila i nakon što si saznala koji su pravi razlozi zbog kojih nisi čula riječi kojima si se nadala, vrijeme je da staneš na loptu i pokažeš poštovanje. Ako si osvijestila kako si u vezi s nekim tko ima problema otvoriti se i pričati o svojim osjećajima, nemoj mu stvarati pritisak i nemoj ga pokušati mijenjati – jer to je unaprijed izgubljena bitka.

No, jednako je važno da poštuješ i vlastite osjećaje i zaštitiš svoje srce. Ako znaš kako je za tebe čuti te riječi krucijalno i da se bez toga nećeš moći osjećati doista dobro i voljeno u vezi, trebaš razmisliti je li on pravi partner za tebe – ili je vrijeme da kreneš dalje i nađeš osobu koja će ti to moći pružiti.