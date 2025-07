Provedite ljetne večeri u društvu legendarnih 'Prijatelja'!

Gledatelji će tako svaki dan u tjednu moći pogledati po dvije epizode legendarne serija o šest najboljih prijatelja iz New Yorka čije su duhovitost, toplina i prijateljstvo osvojili srca milijuna!

Kultna humoristična serija 'Prijatelji', koja je obilježila generacije gledatelja širom svijeta, vraća se na male ekrane! Od ponedjeljka, 28. srpnja, od 21.20 gledatelji će se na kanalu RTL2 ponovno družiti s nezaboravnim prijateljima Rachel, Rossom, Monicom, Chandlerom, Joeyjem i Phoebe!

Gledatelji će tako svaki dan u tjednu moći pogledati po dvije epizode legendarne serija o šest najboljih prijatelja iz New Yorka čije su duhovitost, toplina i prijateljstvo osvojili srca milijuna!

Radnja je dobro poznata svima – šestero prijatelja snalaze se u New Yorku, odrastaju, grade karijere, proživljavaju ljubavne uspone i padove te podržavaju jedni druge u svim izazovima koje im život donosi. Smještena u srcu Manhattana, serija 'Prijatelji' vješto spajaju humor i emociju u priču o prijateljstvu koje traje bez obzira na sve.

Serija je proslavila i mlade glumce u glavnim ulogama. Jennifer Aniston za svoju je ulogu razmažene bogatašice koja se pokušava osamostaliti, Rachel Green, osvojila prestižne nagrade Emmy i Zlatni globus, a njezina stepenasta frizura puna volumena jedno vrijeme je bila apsolutno najpopularnija frizura na svijetu pa je tako postala i opće poznata kao 'The Rachel'. Courtney Cox kao Monica Geller najbolje je legla onim gledateljima koji su, baš kao i Monica, uredni i uvijek natjecateljski raspoloženi. Tu je i Lisa Kudrow kao ekscentrična Phoebe Buffay, David Schwimmer kao Ross Geller, pokojni Matthew Perry kao sarkastični Chandler Bing i Matt LeBlanc kao Joey 'How You Doin' Tribbiani!

'Prijatelji' su podignuli formu sitcoma snimanog pred publikom uživo na novu razinu, postavili nebrojene trendove, odgojili generacije gledatelja i potvrdili svoj status pop-kulturalnog fenomena.

Za mnoge gledatelje, 'Prijatelji' nisu samo serija - oni su osjećaj doma. Bez obzira na to gledate li ih prvi put ili deseti put, njihove priče, šale i zajedništvo uvijek pružaju utjehu i osmijeh. U svijetu koji se stalno mijenja, 'Prijatelji' ostaju isto - sigurno utočište, poznati kauč u Central Perku i nikad dosadno druženje. Zato nije neobično što se milijuni diljem svijeta iznova vraćaju ovoj seriji koja nikad ne dosadi, uvijek nasmijava i uvijek nas dočeka raširenih ruku, kao stare prijatelje.

Pridružite nam se u još jednom druženju s najpoznatijim prijateljima na svijetu – svaki dan na kanalu RTL2 od 21.20 čekaju vas po dvije epizode ove kultne serije!