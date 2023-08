Jesi li mu samo 'rebound' djevojka? Evo po kojim ćeš znakovima to prepoznati

Nije se lako nositi s prekidom, a svaka se osoba drugačije nosi s ljubavnom tugom. Neki tuguju mjesecima, drugi partijaju do besvijesti, a neki pak prebrzo završavaju s procesom tugovanja te odmah kreću u lov za novim partnerom. U potonjem slučaju, najčešće je riječ o 'rebound' vezi, odnosno vezi u koju ljudi ulaze brzo nakon prekida, a često im takav odnos služi samo kako bi preboljeli bivšeg partnera.

Ako si počela izlaziti s frajerom koji je tek nedavno izašao iz dugoročne veze, budi jako oprezna. Ponekad ljudi prebrzo nakon prekida ulaze u nove veze jer nisu spremni suočiti se s teškim emocijama i ljubavnom boli, a novog partnera koriste samo kao utjehu.

Kad su pitanju takve veze, najgore od svega je to što one rijetko kada potraju jer je partner koji je tek izašao iz veze još uvijek emocionalno nestabilan te nespreman za novi odnos. Ne želiš li biti povrijeđena, nemoj nikome dopustiti da mu budeš 'rebound' djevojka.

No, kako ćeš znati da te muškarac samo iskorištava kako bi prebolio bivšu? Prema mišljenju stručnjaka za odnose, postoji nekoliko vrlo očitih znakova koji to otkrivaju, a o čemu je riječ pročitaj u nastavku.

I dalje je opsjednut bivšom

Čak i ako su prekinuli tek nedavno, ako je on i dalje opsjednut sa svojom bivšom djevojkom, to nije dobar znak. Ako neprestano provjera njezine statuse na društvenim mrežama, vrlo je vjerojatno da i dalje prema njoj nešto osjeća. I dalje razgovaraju telefonom, a on još uvijek čuva sve njezine stvari u svom stanu i ne želi ih ukloniti. Ako si primijetila takvo ponašanje, bježi od njega što prije.

Njegovi prijatelji ne mogu vjerovati da je već u novoj vezi

Ako su svi njegovi prijatelji šokirani činjenicom da je već pronašao novu curu, trebala bi se malo odmaknuti od njega i razmisliti o tome što se događa. Oni ga ipak poznaju bolje od tebe, a ponekad ljudi izvan odnosa realnije vide čitavu situaciju pa svakako vrijedi uzeti u obzir i njihovo mišljenje.

Vaš odnos se svodi na seks

Većina rebound veza svodi se samo na seks, dok emocije uglavnom nisu uključene. Imaj to na umu i nemoj mu dopustiti da te iskorištava samo kako bi zaboravio na bivšu.

Ne želi s tobom razgovarati o ozbiljnim stvarima

Kada pokušaš razgovarati s njim o dubokim i ozbiljnim temama, on se udalji, što samo pokazuje da je emocionalno nedostupan jer vjerojatno još uvijek nije spreman za ozbiljan odnos. Želi samo zaboraviti bivšu i izliječiti slomljeno srce.

Nije se spreman obvezati

Ljudi koji ulaze u rebound veze, nisu spremni obvezati se. Ako ne iskazuje nikakav interes za vašu zajedničku budućnost, veliki su izgledi da te samo iskorištava kako bi prebolio bivšu. Dobro razmisli želiš li uistinu biti u takvoj vezi.

Stalno govori o bivšoj

Jesi li primijetila da on jako često govori o svojoj bivšoj djevojci? Pronalazi li uvijek načine da je nekako uklopi u vaše razgovore? Čini li ti se da je još uvijek uzrujan zbog prekida? Sve to su znakovi da je još nije prebolio.