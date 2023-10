Prvi loši potezi: 7 najčešćih greška koje radimo u novim vezama

Faza prvih dejtova jednako je uzbudljiva, kao i stresna: zabavno je upoznati nekog novog i polako sve više otkrivati o toj osobi, ali je također vaš odnos tad najkrhkiji i sklon pucanju. Jedan krivi potez mogao bi značiti kraj prije nego što su stvari uopće započele. Zato se nerijektko bojimo krivih poteza na samom početku veze – oni lako mogu sve uprskati.

"Najveća razlika između pogreške rano u vezi i one kasnije je u tome što je u zdravoj i dugoročnoj vezi već uspostavljeno povjerenje. Dugogodišnji partneri znaju da im onaj drugi čuva leđa i neće ih napustiti ili namjerno povrijediti. Tako je kasnije u vezi lakše popraviti pogrešku, a također je lakše povesti i bilo koji razgovor“, objašnjava Jason Whiting, autor priručnika 'Love Me True: Overcoming the Surprising Ways we Deceive in Relationships'.

Drugim riječima, kad smo se nekim godinama u vezi pogreške nam se lakše opraštaju jer nas partner dovoljno poznaje da zna što stoji iza našeg poteza te je li to nešto uobičajeno za nas ili nije. S druge strane, u 'friškim' vezama neke se greške mogu ispostaviti kao fatalne – evo 7 najčešćih:

