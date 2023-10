Prvi loši potezi: 7 najčešćih greška koje radimo u novim vezama

Faza prvih dejtova jednako je uzbudljiva, kao i stresna: zabavno je upoznati nekog novog i polako sve više otkrivati o toj osobi, ali je također vaš odnos tad najkrhkiji i sklon pucanju. Jedan krivi potez mogao bi značiti kraj prije nego što su stvari uopće započele. Zato se nerijektko bojimo krivih poteza na samom početku veze – oni lako mogu sve uprskati.

"Najveća razlika između pogreške rano u vezi i one kasnije je u tome što je u zdravoj i dugoročnoj vezi već uspostavljeno povjerenje. Dugogodišnji partneri znaju da im onaj drugi čuva leđa i neće ih napustiti ili namjerno povrijediti. Tako je kasnije u vezi lakše popraviti pogrešku, a također je lakše povesti i bilo koji razgovor“, objašnjava Jason Whiting, autor priručnika 'Love Me True: Overcoming the Surprising Ways we Deceive in Relationships'.

Drugim riječima, kad smo se nekim godinama u vezi pogreške nam se lakše opraštaju jer nas partner dovoljno poznaje da zna što stoji iza našeg poteza te je li to nešto uobičajeno za nas ili nije. S druge strane, u 'friškim' vezama neke se greške mogu ispostaviti kao fatalne – evo 7 najčešćih:

Pokazivanje nesigurnosti

Kad se tek počnemo viđati s nekim nalazimo se u nekom međuprostoru u kojem još nismo u vezi – ali više nismo ni solo. Sasvim je prirodno da u tom periodu nismo sigurni kako stvari zapravo stoje među nama. Najbolje u toj situaciji je razgovarati s partnerom i riješiti potencijalne nedoumice, a najgore što možeš učiniti jest projicirati vlastite nesigurnosti na svog novog partnera – jer je to siguran put u katastrofu.

Dijeljenje previše informacija

Naravno da je važno biti otvoren i iskren u ljubavnom odnosu, ali to nikako ne znači da trebaš partneru na prvom dejtu otkriti svoje najdublje, mračne tajne. Forsirati povezanost s nekim nikad nije pametan potez.

"Kad nekoga tek upoznate, sve informacije koje dobivate su prenaglašene. Na početku nemate puno toga o čemu možete razgovarati, tako da svaki partnerov potez i svaki detalj vezan za njega poprimaju veći značaj. Kad provedemo s partnerom više vremena imamo širi kontekst u koji možemo smjestiti njegove poteze i hirove“, smatra Anita Chlipala, stručnjakinja za veze i autorica knjige 'First Comes Us: The Busy Couples' Guide to Lasting Love'.

Želimo previše

Ako prerano zahtijevaš previše i stalno si dostupna možeš biti sigurna kako će se ovo vrlo skoro pokazati kao loš potez. Tvoj će se novi partner vrlo vjerojatno zapitati je li stvarno on taj koji ti se sviđa - ili zapravo samo više ne želiš biti solo, a to onda djeluje kao prilično očajan potez.

„Postoji istina u tome da želimo ono što ne možemo imati. Kad je 'nagrada' van našeg dosega, više ćemo se potruditi da ju dobijemo. Biti previše dostupan ili tražiti previše može biti razlog da druga strana brzo izgubi interes“, upozorava Chlipala.

Distanciranost

Drugi pol od toga da smo uvijek i stalno dostupni jest taj da smo distancirani i hladni. Ako si već neko vrijeme na dejting sceni, vrlo si vjerojatno doživjela i jedno i drugo, no oboje su zapravo greške ako nam je cilj dugoročna veza. Ono što trebaš je postići balans – između toga da svog partera odguruješ od sebe i toga da trčiš za njim.

"Obično vidim kako ljudi očekuju da 'jednostavno odmah znaju' postoji li povezanost ili ne. No, ne možemo uvijek znati na prvu. Treba uložiti vrijeme u spojeve, ponekad i tjednima, kako biste vidjeli možete li uspostaviti vezu. Nemojte nekoga odbaciti jer ne osjećate povezanost istog trenutka“, savjetuje Chlipala.

Obrambeni stav

U fazi kad se tek otvaramo prema novoj osobi, sasvim je moguće da postanemo defenzivni čim osjetimo da druga strana propitkuje neku našu izjavu ili neki naš potez. No, to zapravo nije dobar i produktivan način. Važno je naučiti voditi razgovor bez da zauzimamo obrambeni stav. Što se ljubavne veze tiče, bitno je da se ista temelji na međusobnom poštovanju – tako da se, čak i kad dođe do nesporazuma, ni jedna strana ne osjeća napadnuto ili osuđeno.

"Uvijek je bolje stajati iza svojih postupaka bez potrebe da ih branite. Ako te osoba ne poštuje (ili je licemjer), bolje ti je bez nje“, naglašava Chlipala.

Objave na društvenim mrežama

Kad se zaljubimo, prirodno je da želimo o tome obavijestiti cijeli svijet. No, kad su objave na društvenim mrežama u pitanju, bolje se suzdržati. Osim ako oboje niste influenceri koji svaki trenutak svog života dijele sa svojim pratiteljima, uvijek je mudrije pričekati dok se veza ne 'zahukta' prije no što krenemo objavljivati zajedničke fotografije i tagirati ga na svakoj od njih. Tako nešto stvara nepotrebni pritisak na vezu koja je tek u začecima (ali i kasnije).

Previše zalaganja

Razumljivo je da želiš dati sve od sebe kako bi svom novom partneru pokazala koliko ti je stalo. No, vrlo je važno u tome ne pretjerati. Jer upravo sada, dok ste još u fazi dejtanja pokazujete jedno drugome kakav odnos zapravo želite. Ako se zadovoljite time da dajete mnogo, a tražite malo zauzvrat, to bi mogao postati način na koji će vaša veza funkcionirati i u budućnosti. Mnogo je pametnije dopustiti partneru da ti pomogne – čak i oko običnih, svakodnevnih stvari, kao što je pripremanje večere. Takvi su detalji važni kako biste oboje preuzeli jednaku odgovornost i stvorili zdrava očekivanja u vezi.

Sve u svemu, pogreške na početku veze ne moraju nužno biti fatalne – već mogu biti izvrsna prilika za učenje – a osim toga, takve su situacije dobar test za sam par i mogu pokazati hoće li veza biti uspješna.

"Komuniciraju li partneri dobro i rješavaju li problem ili postaju sitničavi međusobno se optužuju?Ima li isprike? Ovo su ključni pokazatelji zdrave veze, a budući da će sve veze naići na konflikte… dobro je vidjeti hoće li odnos biti zdrav i fleksibilan“, zaključuje Whiting.