Mogu li uspjeti? Stručnjak odgovara na 3 pitanja o vezama s velikom dobnom razlikom

I žene i muškarci obično biraju nekoga tko im je blizak po godinama – premda je česta situacija da žene biraju nekoliko godinama starije muškarce, a muškarci nešto mlađe žene. To se u svakodnevici objašnjava vrlo jednostavno: ženama je lakše pronaći zajednički jezik s muškarcem malo starijim od nje jer je taj čovjek emocionalno zreliji i uglavnom joj pruža sigurnost i povjerenje. Muškarčev odabir nešto mlađih žena povezan je, među ostalim, s evolucijskom psihologijom prema kojoj je mlađa žena nositeljica 'dobrih gena', ona je energična i vitalna te kao takva dobar izbor.

No, treba uzeti u obzir da je svaki čovjek priča za sebe i da određena razlika u godinama ne mora značiti da će ta veza biti uspješna. Nema pravila jer nekoga životne okolnosti i drugi čimbenici natjeraju da s 25 godina budu zreliji nego što je netko s 40. I psiholozi tvrde da dob katkad nije presudan faktor (ne)uspješnosti veze – važno je da se dvoje ljudi slaže, razumije te osjećaju da su bitni aspekti odnosa zadovoljeni. Ukratko: daleko je važnije kakav je netko nego koliko je stariji ili mlađi od tebe.

Ipak, često se raspravlja kolika je optimalna razlika u godinama u vezama. Prijeđe li par tu 'granicu' – barem što se tiče društvenih očekivanja – mogao bi si postaviti nekoliko pitanja. Parovi s 10 ili više godina razlike smatraju se parovima s velikom dobnom razlikom te bi, pod utjecajem društva, mogli razmatrati ova tri pitanja.

Izdvojio ih je psiholog Mark Travers za portal Psychology Today i odmah napomenuo da nijedna veza ne dolazi s jamstvom da će trajati zauvijek. Nije u redu ni pošteno reći da je par s velikom dobnom razlikom osuđen na neuspjeh. Par može biti sretan čak i ako je jedan od njih stariji ili mlađi 10 pa i 15 godina. Ovdje se, dakako, ne dotiče ekstrema u kojima je muškarac 30+ godina stariji od djevojke.

'Možemo li biti na istoj valnoj duljini?'

Ljudi obično biraju partnere sličnim ambicija i one koji se nalaze u sličnim životnim poglavljima. Ako je žena mlađa, a muškarac stariji (ili obratno), par bi se mogao pribojavati nesklada. On/a tek gradi karijeru i u zamahu je, dok je druga strana u nekim potpuno drugačijim 'vodama'. Nosi li zato velika dobna granica salvu nerazumijevanja i nesklada?

Ne mora značiti. Istraživanje koje je objavljeno u časopisu North American Journal of Psychology karakterizira manje ljubomore (naspram onih u kojima je razlika manja), a više povjerenja i nesebične ljubavi. Prema istraživačima, parovi s 10 i više razlike u godinama više rade na komunikaciji i emocionalnim segmentima veze – sve to kako bi odnos prebrodio možebitne razlike u ciljevima i stadijima života. Istraživanje sugerira da se parovi s manjom razlikom više prepuste jer misle da to što su bliski po godinama znači i da su na istoj valnoj duljini.

Može li netko biti na istoj valnoj duljini ne ovisi nužno o godinama nego pojedincima. Jasno da možete 'nađete' li se i radite na odnosu te se međusobno uvažavate.

'Što s negativnim komentarima?'

Istini za volju, ljudi se često čude svemu što odskače od određenih društvenih očekivanja. Ugledaju li par s velikom dobnom granicom, slijedi val neodobravanja i komentara. To su primijetili i u istraživanju objavljenom u radu Personality and Individual Differences. Autori su ustanovili da takvi komentari samo mogu ojačati par te da upravo parovi u društveno stigmatiziranim vezama pokazuju višu razinu predanosti naspram onih veza koje društvo smatra uobičajenim. Istraživanje stoga sugerira da se predanost i privrženost povećava baš zbog društvenog neodobravanja.

'Je li naša veza samo faza?'

Zbog svih izazova s kojima se susreću parovi s većom dobnom razlikom oni bi se mogli pitati je li njihov odnos prolazan. No, prema psihologu Traversu nije nemoguće zamisliti da upravo oni postanu skladan par koji zajedno ostane godinama. Psiholog navodi i jedan zanimljiv nalaz: parovi među kojima postoji veća razlika u godinama imaju tendenciju živjeti dulje! Istina ili ne? Teško je generalizirati. Uglavnom, godine ne moraju biti presudne za prekid veze kao što ni mala razlika u godinama ne znači da će par biti doživotno sretan.