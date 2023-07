Prepuštanje strastima u moru ili bazenu? Da, ali pripazi na ovo

Koferi su spakirani, apartman rezerviran i za koji sat krećete na godišnji odmor. To ti je možda i prvo ljetovanje s dragim i jako si uzbuđena. Maštaš o seksu u moru, baš onakvom kakav si vidjela u romantičnim filmovima. Uvjeti su idealni - vrućine su nesnosne, možete se kupati i noću, što je sjajno za akciju ovog tipa. No ipak, trebala bi pripaziti na nekoliko "sitnica" prije, no što se prepustiš strastima među ribama i planktonima.

U suprotnom mogla bi požaliti pa od vrhunskog morskog seksa, kakav očekuješ na savršenom godišnjem odmoru, ne bude ništa. Ili bude i puno više, no što očekuješ, pa dogodine umjesto apartman za dvoje rezervirate onaj s dodatnim ležajem. U tom slučaju na kupanje nećete ići na udaljene stijene na kojima možete biti goli, već na najbližu gradsku plažu. Nećete nositi samo ručnik, kremu, sunčane naočale i novac za pivo, nego kantice, lopatice, pelene, kašice i bebu. Ili dvije!

Ako je još uvijek prerano za ovu vrstu godišnjeg odmora, pročitaj što sve moraš znati prije, no što se vas dvoje prepustite podvodnim strastima.

E da, i koliko god ti se činilo da ste u moru, na plaži obasjanoj mjesečinom ili hotelskom bazenu usred noći, sami, to je tek privid. Osim gore spomenutih riba i planktona, oko vas se održava i međunarodni summit gljivica i bakterija koje su došle zajedno s turistima iz cijelog svijeta. Da se razumijemo, more naše je čisto, čiste su i rijeke, vjerujemo i bazeni, no za nježnu vaginalnu floru prijetnja je i malen broj gore spomenutih "gostiju".

