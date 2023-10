I dok se neki parovi uvijek iznova vraćaju provjerenim pozama 'u krevetu', drugi ipak vole stalno isprobavati nešto novo. Nije to ništa neobično – netko u seksu voli jedno, a netko drugo i sve dok ste oboje zadovoljni nema problema. Jasno, nekada zaista nema ničeg boljeg od lijenog seksa. Zamisli samo: kišno vikend jutro, ti i on. Krasno, zar ne? No nekada ipak nije na odmet uložiti malo više snage, testirati fleksibilnost i izdržljivost i doslovno se poigrati.

Seks poze koje ćemo navesti u nastavku nisu svakidašnje, a bome nisu za svakoga. Reklo bi se da nisu za one slaboga srca, a bome ni za one kojima je smanjena fleksibilnost i mobilnost.

Možda vam neće uspjeti iz prve, možda ćete se namučiti dok se ne namjestite, no barem ćete se zabaviti. Sitne nesavršenosti i nespretnosti mogu vas dodatno zbližiti. Pa evo sedam top poza za koje možda nisi ni znala.

