Povez na očima može te dovesti do najintenzivnijeg uzbuđenja ikada - evo i kako

Vjerojatno si primijetila kako kod seksa sva osjetila igraju veliku ulogu. Bez obzira na to je li riječ o brzinskom seksu ili višesatnom vođenju ljubavi, u idealnom scenariju doći će do stimulacije svih pet osjetila. No, kod tehnike koja se naziva senzorna deprivacija, što bi značilo uskraćivanje podražaja iz okoline, ideja je upravo obnuta.

Riječ je, dakle, o namjernom 'blokiranju' jednog ili više osjetila kako bi se pojačao onaj osjet koji je 'ostao slobodan'. Ovo je tehnika koju često koriste ljubitelji BDSM-a, a postoje i specijalne seksi igračke s kojima je ovu tehniku još lakše izvesti, kao što su posebne kape, maske, povezi, uže i slično.

Kako funkcionira ova tehnika

Kao što je već rečeno, jednom kad smanjimo ili uklonimo podražaje iz jednog ili više osjetilnih izvora, preostali će postati mnogo intenzivniji. Pri tom, nije važno koje osjetilo odaberemo ograničiti, a možemo kombinirati više njih, na primjer, sluh i vid istovremeno.

Drugim riječima, ako stavimo povez na oči naš će fokus biti usmjeren na ono što čujemo i osjetimo na koži. S obzirom na to da većinu podražaja iz okoline dobivamo putem vida, ovo bi moglo biti vrlo neobično iskustvo. Ako zatim još i stavimo čepiće u uši, osjet dodira postat će nevjerojatno intenzivan i nije teško za pretpostaviti da bi takve fantastične senzacije mogle biti nevjerojatno uzbudljive.

Izvesti deprivaciju vida i sluha nije teško. Kod njuha i okusa stvari su nešto kompliciranije, a osobito kreativni trebamo biti ako želimo utjecati na taktilni osjet. U tu svrhu dobro može poslužiti vezivanje ruku ili nogu jer će pružiti doživljaj najbliži toj ideji.

Zašto je tako uzbudljiva

Senzorna deprivacija doista 'pali', a dio razloga leži i u činjenici što prepuštamo kontrolu nekom drugom. Dok imamo povez na očima može biti vrlo uzbudljivo pitati se što će naš partner učiniti sljedeće. Dodiri postaju neočekivani jer ne vidimo iz kojeg smjera dolaze. Možemo čuti zvukove za koje nismo sigurni što ih stvara. U igri su, dakle faktor iznenađenja, koji je uvijek seksi te potpuno prepuštanje u partnerove ruke.

No, najveći dio uzbuđenja koji proizlazi iz ove seksi tehnike dolazi od samih osjetila - onih koja su ostala slobodna. Odjednom ćeš primijetili kako se ona pooštruju pa ako, na primjer, imaš povez na očima tvoj će sluh postati puno jasniji. Izoštrena osjetila dovest će te do intenzivnog seksualnog uzbuđenja - prije no što se uopće snađeš.

Dogovorena pravila igre

Iako je senzorna deprivacija, prema iskustvu mnogih parova, čisto uzbuđenje i užitak, na neke bi stvari ipak trebalo pripaziti. Prije svega, moraš biti sigurna kako se osoba čija se osjetila ograničavaju ne može ozlijediti. Također, jednako je važno da se partner koji, na primjer, ima zavezane ruke ili povez na očima tijekom cijele ove seksi igrice osjeća dobro i ugodno. Druga osoba treba budno paziti na partnerov govor tijela i reakcije.

Ako se koriste maske ili se pokušava ograničiti osjetilo mirisa i okusa, treba biti jako oprezan kako bi osoba mogla neometano disati. Pametno je smisliti i 'sigurne riječi' koje mogu biti i uobičajene geste, a koje će za aktivnog partnera biti znak da treba odmah stati.

Sve u svemu, za uspješnu igru s osjetilima najvažnije je zadovoljiti dva preduvjeta: povjerenje i prethodni dogovor među partnerima o tome što je dopušteno, a što je apsolutni no-go.

